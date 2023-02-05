https://crimea.ria.ru/20230205/v-kerchenskom-prolive-spasli-sudno-i-chetverykh-moryakov-1126791574.html

В Керченском проливе спасли судно и четверых моряков

В Керченском проливе спасли судно и четверых моряков - РИА Новости Крым, 05.02.2023

В Керченском проливе спасли судно и четверых моряков

Спасатели оказали помощь экипажу маломерного судна "Касатка" у которого отказал двигатель в открытом море. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 05.02.2023

2023-02-05T12:04

2023-02-05T12:04

2023-02-05T12:04

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

крым

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Спасатели оказали помощь экипажу маломерного судна "Касатка" у которого отказал двигатель в открытом море. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.Уточняется, что информация о происшествии поступила около 16 часов в субботу.На помощь морякам отправился катер с сотрудниками Госинспекции по маломерным судам. Спасатели обнаружили судно и отбуксировали его в порт Камыш-Бурун в Керчи. К счастью, находившиеся на борту люди не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.Ранее в республиканском гидрометцентре сообщили об ухудшении погоды в регионе. В пятницу главное управление МЧС РК предупредили о трехдневном шторме. Жителям и гостям полуострова рекомендовали соблюдать меры безопасности, исключить выход в море и горно-лесную местность.Снежная буряВ пятницу утром в главном управлении МЧС РК объявили трехдневной штормовое предупреждение. С 5 по 7 февраля в Крыму прогнозируются опасные гидрометеорологические явления, которые обусловлены влиянием южного циклона.В пятницу на полуостров обрушился снегопад. В результате Симферополь встал в 10-бальных пробках, движение было затруднено на трассе "Таврида" из Бахчисарая в Симферополь.К уборке снега в крымской столицы привлекли 370 коммунальщиков и 11 экипажей машин. Как отметил глава городской администрации Михаил Афанасьев, работы велись силами предприятия "Город".Толщина снежного покрова в Крымских горах достигла 22 сантиметров. Больше всего снега выпало на плато Ай-Петри и Ангарском перевале, отметила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Подъем на Ай-Петри закрытИз-за ухудшения погодных условий временно было перекрыто движение транспорта на автомобильной дороге Ялта – Учан-Су – плато Ай-Петри. Также из-за активизации оползневых процессов закрыт подъем на Ай-Петри со стороны Бахчисарайского района. Движение здесь прекращено для всех видов транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм потопил яхту в порту СочиНа Кубани спасли тургруппу с 60 детьми, заблокированную на реке ГубсРазбитые корабли и машины: последствия удара стихии в Ялте

крым

керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, керченский пролив