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В Керченском проливе спасли судно и четверых моряков - РИА Новости Крым, 05.02.2023
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В Керченском проливе спасли судно и четверых моряков
В Керченском проливе спасли судно и четверых моряков - РИА Новости Крым, 05.02.2023
В Керченском проливе спасли судно и четверых моряков
Спасатели оказали помощь экипажу маломерного судна "Касатка" у которого отказал двигатель в открытом море. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 05.02.2023
2023-02-05T12:04
2023-02-05T12:04
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
крым
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Спасатели оказали помощь экипажу маломерного судна "Касатка" у которого отказал двигатель в открытом море. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.Уточняется, что информация о происшествии поступила около 16 часов в субботу.На помощь морякам отправился катер с сотрудниками Госинспекции по маломерным судам. Спасатели обнаружили судно и отбуксировали его в порт Камыш-Бурун в Керчи. К счастью, находившиеся на борту люди не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.Ранее в республиканском гидрометцентре сообщили об ухудшении погоды в регионе. В пятницу главное управление МЧС РК предупредили о трехдневном шторме. Жителям и гостям полуострова рекомендовали соблюдать меры безопасности, исключить выход в море и горно-лесную местность.Снежная буряВ пятницу утром в главном управлении МЧС РК объявили трехдневной штормовое предупреждение. С 5 по 7 февраля в Крыму прогнозируются опасные гидрометеорологические явления, которые обусловлены влиянием южного циклона.В пятницу на полуостров обрушился снегопад. В результате Симферополь встал в 10-бальных пробках, движение было затруднено на трассе "Таврида" из Бахчисарая в Симферополь.К уборке снега в крымской столицы привлекли 370 коммунальщиков и 11 экипажей машин. Как отметил глава городской администрации Михаил Афанасьев, работы велись силами предприятия "Город".Толщина снежного покрова в Крымских горах достигла 22 сантиметров. Больше всего снега выпало на плато Ай-Петри и Ангарском перевале, отметила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Подъем на Ай-Петри закрытИз-за ухудшения погодных условий временно было перекрыто движение транспорта на автомобильной дороге Ялта – Учан-Су – плато Ай-Петри. Также из-за активизации оползневых процессов закрыт подъем на Ай-Петри со стороны Бахчисарайского района. Движение здесь прекращено для всех видов транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм потопил яхту в порту СочиНа Кубани спасли тургруппу с 60 детьми, заблокированную на реке ГубсРазбитые корабли и машины: последствия удара стихии в Ялте
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, керченский пролив
В Керченском проливе спасли судно и четверых моряков

В Керченском проливе у рыболовного катера отказал двигатель: спасатели успели вовремя

12:04 05.02.2023
 
© МЧС РФВ Керченском проливе спасли судно и четверых моряков
В Керченском проливе спасли судно и четверых моряков
© МЧС РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Спасатели оказали помощь экипажу маломерного судна "Касатка" у которого отказал двигатель в открытом море. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.
Уточняется, что информация о происшествии поступила около 16 часов в субботу.
"Инцидент произошел в районе поселка Героевское в пятистах метрах от берега. В этот момент на борту находились четыре человека", – говорится в сообщении.
На помощь морякам отправился катер с сотрудниками Госинспекции по маломерным судам. Спасатели обнаружили судно и отбуксировали его в порт Камыш-Бурун в Керчи. К счастью, находившиеся на борту люди не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.
Ранее в республиканском гидрометцентре сообщили об ухудшении погоды в регионе. В пятницу главное управление МЧС РК предупредили о трехдневном шторме. Жителям и гостям полуострова рекомендовали соблюдать меры безопасности, исключить выход в море и горно-лесную местность.

Снежная буря

В пятницу утром в главном управлении МЧС РК объявили трехдневной штормовое предупреждение. С 5 по 7 февраля в Крыму прогнозируются опасные гидрометеорологические явления, которые обусловлены влиянием южного циклона.
В пятницу на полуостров обрушился снегопад. В результате Симферополь встал в 10-бальных пробках, движение было затруднено на трассе "Таврида" из Бахчисарая в Симферополь.
К уборке снега в крымской столицы привлекли 370 коммунальщиков и 11 экипажей машин. Как отметил глава городской администрации Михаил Афанасьев, работы велись силами предприятия "Город".
Толщина снежного покрова в Крымских горах достигла 22 сантиметров. Больше всего снега выпало на плато Ай-Петри и Ангарском перевале, отметила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Подъем на Ай-Петри закрыт

Из-за ухудшения погодных условий временно было перекрыто движение транспорта на автомобильной дороге Ялта – Учан-Су – плато Ай-Петри. Также из-за активизации оползневых процессов закрыт подъем на Ай-Петри со стороны Бахчисарайского района. Движение здесь прекращено для всех видов транспорта.
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МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)КрымКерченский пролив
 
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