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Заснеженный Крым: чего ждать от погоды в субботу 4 февраля

Заснеженный Крым: чего ждать от погоды в субботу 4 февраля - РИА Новости Крым, 04.02.2023

Заснеженный Крым: чего ждать от погоды в субботу 4 февраля

В субботу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут осадки (мокрый снег, снег), на дорогах по-прежнему гололедица. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T00:01

2023-02-04T00:01

2023-02-04T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут осадки (мокрый снег, снег), на дорогах по-прежнему гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В крымской столице облачно с прояснениями. Местами мокрый снег. Дороги покроет гололедицей. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +2...+4.В Севастополе облачно. Ночью небольшие осадки в виде дождя со снегом, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, днем южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +6…+8.В курортных городах синоптики прогнозируют одинаково пасмурную погоду. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом днем и ночью. Температура воздуха в ночные часы -1…+1, днем потеплеет до +3…+5.Снежная буряВ пятницу утром в главном управлении МЧС РК объявили трехдневной штормовое предупреждение. С 5 по 7 февраля в Крыму ожидаются опасные гидрометеорологические явления, обусловленные влиянием южного циклона. В связи с этим жителям и гостям полуострова рекомендуют соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность.В тот же день на полуостров обрушился снегопад. В крымской столице образовались 10-балльные пробки. Также затруднено движение по трассе "Таврида" из Бахчисарая в Симферополь.К уборке снега в Симферополе привлечены 370 коммунальщиков и 11 экипажей машин. Они очищают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, дорожки в парках и скверах.По словам главы городской администрации Михаила Афанасьева, задействованы все силы предприятия "Город". Людей и техники достаточно, коммунальные службы обеспечены всем необходимым.Дорога на Ай-ПетриВ связи с ухудшением погоды также временно закрыли движение транспорта на автомобильной дороге Ялта – Учан-Су – плато Ай-Петри. Движение возобновят после расчистки снега и улучшения погодных условий.В Службе автомобильных дорог напомнили, что дорога на Ай-Петри со стороны Бахчисарайского района закрыта из-за активизации оползневых процессов. Движение прекращено для всех видов транспорта.По словам начальника Крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, толщина снежного покрова в Крымских горах достигает 22 сантиметров. Больше всего снега выпало на плато Ай-Петри и Ангарском перевале.В местах массового отдыха силами "КРЫМ-СПАС" организованы аварийно-спасательные посты.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогодыРабота Керченской переправы 3 февраля: погода и паромыСнежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробки

https://crimea.ria.ru/20230203/snezhnaya-burya-obrushilas-na-krym-dorogi-skovali-10-ballnye-probki-1126753801.html

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