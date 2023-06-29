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Путин: программы продвижения местных брендов должны быть в каждом регионе
Путин: программы продвижения местных брендов должны быть в каждом регионе - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Путин: программы продвижения местных брендов должны быть в каждом регионе
России нужна целенаправленная политика продвижения отечественных торговых марок, такие программы должны быть во всех регионах страны. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T16:26
2023-06-29T16:26
2023-06-29T16:26
владимир путин (политик)
россия
экономика
санкции против россии
санкции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. России нужна целенаправленная политика продвижения отечественных торговых марок, такие программы должны быть во всех регионах страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".Он отметил, что западные компании раньше обеспечивали себе монополию на российском рынке, но "любое доминирование не вечно", а отечественные производители готовы к конкуренции и многие уже доказали это.Путин также указал, что из-за санкций и ухода западных компаний из РФ "мир не рухнул", при этом кратно расширились возможности для российских предпринимателей. Отечественные компании активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают новые, в том числе экспортные, направления, в результате вся экономика двигается вперед".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стали производить больше коньяков и шампанскогоВозможен ли в России дефицит импортных контактных линз – мнениеВ Крыму предприятия активно переходят на отечественный софт
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владимир путин (политик), россия, экономика, санкции против россии, санкции
Путин: программы продвижения местных брендов должны быть в каждом регионе
Путин: у каждого региона должны быть программы продвижения местных торговых марок
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. России нужна целенаправленная политика продвижения отечественных торговых марок, такие программы должны быть во всех регионах страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
"Нам необходима целенаправленная политика всемерного продвижения отечественных брендов на всех уровнях – в средствах массовой информации, прежде всего государственных, социальных сетях и новых медиа. Конечно, свои программы продвижения местных торговых марок должны быть у каждого региона. Хочу, чтобы меня сейчас услышали мои коллеги в регионах Российской Федерации. Это важное направление совместной работы", – сказал глава государства.
Он отметил, что западные компании раньше обеспечивали себе монополию на российском рынке, но "любое доминирование не вечно", а отечественные производители готовы к конкуренции и многие уже доказали это.
Путин также указал, что из-за санкций и ухода западных компаний из РФ "мир не рухнул", при этом кратно расширились возможности для российских предпринимателей. Отечественные компании активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают новые, в том числе экспортные, направления, в результате вся экономика двигается вперед".
"Наши производители уже сейчас доказывают и доказали, что они могут работать лучше. Сейчас важно помочь российским производителям, что называется, "раскрутиться", чтобы у нас были наши собственные торговые марки, которыми может и будет гордиться страна, которые будут узнаваемы не только в России, но и в мире в целом", - призвал президент.
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