Рейтинг@Mail.ru
Путин: программы продвижения местных брендов должны быть в каждом регионе - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230629/putin-programmy-prodvizheniya-mestnykh-brendov-dolzhny-byt-v-kazhdom-regione-1129724507.html
Путин: программы продвижения местных брендов должны быть в каждом регионе
Путин: программы продвижения местных брендов должны быть в каждом регионе - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Путин: программы продвижения местных брендов должны быть в каждом регионе
России нужна целенаправленная политика продвижения отечественных торговых марок, такие программы должны быть во всех регионах страны. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T16:26
2023-06-29T16:26
владимир путин (политик)
россия
экономика
санкции против россии
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1d/1129724336_0:0:3075:1729_1920x0_80_0_0_40b68d623d01c261ed392d1936dc0940.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. России нужна целенаправленная политика продвижения отечественных торговых марок, такие программы должны быть во всех регионах страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".Он отметил, что западные компании раньше обеспечивали себе монополию на российском рынке, но "любое доминирование не вечно", а отечественные производители готовы к конкуренции и многие уже доказали это.Путин также указал, что из-за санкций и ухода западных компаний из РФ "мир не рухнул", при этом кратно расширились возможности для российских предпринимателей. Отечественные компании активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают новые, в том числе экспортные, направления, в результате вся экономика двигается вперед".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стали производить больше коньяков и шампанскогоВозможен ли в России дефицит импортных контактных линз – мнениеВ Крыму предприятия активно переходят на отечественный софт
https://crimea.ria.ru/20221227/kogda-v-rossii-poyavitsya-kosmetika-iz-otechestvennogo-syrya--ekspert-1126153792.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1d/1129724336_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_b789905201ee664bd3c1e526f1cffb7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, экономика, санкции против россии, санкции
Путин: программы продвижения местных брендов должны быть в каждом регионе

Путин: у каждого региона должны быть программы продвижения местных торговых марок

16:26 29.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени – 2023" в Москве
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума Сильные идеи для нового времени – 2023 в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. России нужна целенаправленная политика продвижения отечественных торговых марок, такие программы должны быть во всех регионах страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
"Нам необходима целенаправленная политика всемерного продвижения отечественных брендов на всех уровнях – в средствах массовой информации, прежде всего государственных, социальных сетях и новых медиа. Конечно, свои программы продвижения местных торговых марок должны быть у каждого региона. Хочу, чтобы меня сейчас услышали мои коллеги в регионах Российской Федерации. Это важное направление совместной работы", – сказал глава государства.
Он отметил, что западные компании раньше обеспечивали себе монополию на российском рынке, но "любое доминирование не вечно", а отечественные производители готовы к конкуренции и многие уже доказали это.
Производство косметики в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 20:46
Когда в России появится косметика из отечественного сырья – эксперт
Путин также указал, что из-за санкций и ухода западных компаний из РФ "мир не рухнул", при этом кратно расширились возможности для российских предпринимателей. Отечественные компании активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают новые, в том числе экспортные, направления, в результате вся экономика двигается вперед".
"Наши производители уже сейчас доказывают и доказали, что они могут работать лучше. Сейчас важно помочь российским производителям, что называется, "раскрутиться", чтобы у нас были наши собственные торговые марки, которыми может и будет гордиться страна, которые будут узнаваемы не только в России, но и в мире в целом", - призвал президент.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму стали производить больше коньяков и шампанского
Возможен ли в России дефицит импортных контактных линз – мнение
В Крыму предприятия активно переходят на отечественный софт
 
Владимир Путин (политик)РоссияЭкономикаСанкции против РоссииСанкции
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:59В Госдуме приняли закон о лицензировании крымских больниц
18:42В Феодосии деревья рухнули на авто - прокуратура начала проверку
18:29ПСБ обсудил с профсообществом Крыма комплексное развитие полуострова
18:17"Хочется бежать и прыгать": видео тренировки Костомарова с протезами
17:50На Крымском мосту образовалась 4-километровая пробка
17:14Могут ли студенты в Крыму получить скидку на билеты в поезда
16:57Прокуратура взыскала 800 тысяч рублей за незаконную добычу песка в Крыму
16:26Путин: программы продвижения местных брендов должны быть в каждом регионе
16:11Нас расстреляют: боевик ВСУ рассказал, как командир помог сдаться в плен
15:44В ЛНР задержан пособник украинской разведки
15:32Потери ВСУ: за сутки армия России уничтожила почти 800 боевиков
14:59В российских школах появится новый предмет
14:45Пошел по встречке – в тройном ДТП в Севастополе пострадал водитель
14:29Картаполов раскрыл причины мятежа Пригожина и ЧВК "Вагнер"
14:09В Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ
13:49Принят закон о долгосрочных сбережениях: что это дает россиянам
13:35В Кремле оценили учения Киева на ЗАЭС: угроза провокаций постоянная
13:19Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТП
13:08В очереди на переправу в Краснодарском крае ожидают 250 машин
12:52Украина начала учения в районе ЗАЭС - людей готовят к ядерной угрозе
Лента новостейМолния