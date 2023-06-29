https://crimea.ria.ru/20230629/putin-programmy-prodvizheniya-mestnykh-brendov-dolzhny-byt-v-kazhdom-regione-1129724507.html

Путин: программы продвижения местных брендов должны быть в каждом регионе

Путин: программы продвижения местных брендов должны быть в каждом регионе - РИА Новости Крым, 29.06.2023

Путин: программы продвижения местных брендов должны быть в каждом регионе

России нужна целенаправленная политика продвижения отечественных торговых марок, такие программы должны быть во всех регионах страны. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T16:26

2023-06-29T16:26

2023-06-29T16:26

владимир путин (политик)

россия

экономика

санкции против россии

санкции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. России нужна целенаправленная политика продвижения отечественных торговых марок, такие программы должны быть во всех регионах страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".Он отметил, что западные компании раньше обеспечивали себе монополию на российском рынке, но "любое доминирование не вечно", а отечественные производители готовы к конкуренции и многие уже доказали это.Путин также указал, что из-за санкций и ухода западных компаний из РФ "мир не рухнул", при этом кратно расширились возможности для российских предпринимателей. Отечественные компании активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают новые, в том числе экспортные, направления, в результате вся экономика двигается вперед".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стали производить больше коньяков и шампанскогоВозможен ли в России дефицит импортных контактных линз – мнениеВ Крыму предприятия активно переходят на отечественный софт

https://crimea.ria.ru/20221227/kogda-v-rossii-poyavitsya-kosmetika-iz-otechestvennogo-syrya--ekspert-1126153792.html

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, экономика, санкции против россии, санкции