Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 20 июня - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230620/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-20-iyunya-1129519450.html
Главные события и заявления дня: 20 июня
Главные события и заявления дня: 20 июня - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Главные события и заявления дня: 20 июня
Атаки ВСУ на позиции России. Пожар на пороховом заводе в Тамбове. Атака дронов-камикадзе в Новой Каховке. Ситуация на левом берегу Херсонской области после... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T22:24
2023-06-20T22:24
главное за день
новости
сво
всу (вооруженные силы украины)
сергей шойгу
тамбовский пороховой завод
разрушение каховской гэс
новая каховка
образование в россии
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/14/1129519725_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_73fdf2724a41012a5da31d554dc13bab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Атаки ВСУ на позиции России. Пожар на пороховом заводе в Тамбове. Атака дронов-камикадзе в Новой Каховке. Ситуация на левом берегу Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС. Судимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФ. В Херсонской области начали выдавать матпомощь в 50 и 100 тысяч рублей. В РФ стартовала приемная компания в вузы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Попытки ВСУ атаковать позиции РоссииВооруженные силы Украины после начала наступления предприняли 263 атаки на российские позиции, все они были отражены, противник целей не достиг. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. По словам главы Минобороны, Киев продолжает попытки произвести контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя при этом подготовленные НАТО элитные соединения. Пожар на пороховом заводе в Тамбове - есть жертвыПожар произошел на Тамбовском пороховом заводе во вторник днем, по данным СМИ, погибли четыре человека, еще 12 пострадали. Как заявил губернатор региона Максим Егоров, причиной происшествия стал человеческий фактор. Семьям погибших помогут. Работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено. Атака дронов на Новую КаховкуУтром во вторник территория предприятия "Новокаховский коммунальный сервис" была атакована тремя украинскими дронами-камикадзе. В результате срабатывания двух беспилотников (один упал и не взорвался) ранения получили четыре сотрудника предприятия и была повреждена коммунальная техника. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице. Ситуация в затопленных районах ХерсонщиныСитуация в Голой Пристани Херсонской области после затопления в результате ЧП на Каховской ГЭС остается достаточно сложной, около 30 процентов территории остается заболоченной, сход воды затруднен из-за высокого давления грунтовых вод, сообщил 20 июня глава Голопристанской военно-гражданской администрации Геннадий Недялков. Жителям подтопленных территорий Херсонщины во вторник начали выдавать матпомощь в 50 и 100 тысяч рублей.С другой стороны, после теракта ВСУ на Каховской ГЭС районы выше Новой Каховки по течению Днепра остались без воды. Уровень воды в Каховском водохранилище упал уже на 15 метров, и нормальное снабжение оттуда невозможно. При этом трубы и насосы имеющихся артезианских скважин с советских времен прогнили насквозь. Пока людям доставляют бутилированную воду, параллельно на скважинах меняют насосы. Контракты с ВС РФ для судимыхГосдума во вторник приняла в третьем, итоговом чтении законопроект, который позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, проходить военную службу по контракту. Нововведение не коснется тех, кто совершил тяжкие преступления. Для ограниченно годных к службе мужчин поправками установлен предельный возраст пребывания на службе: 70 лет — для высших офицеров и 65 лет — для имеющих другое воинское звание. Старт приемной кампании20 июня в вузах России стартовала приемная кампания. В соответствии с правилами, установленными Минобрнауки РФ, в 2023 году абитуриенты, поступающие в вузы по результатам ЕГЭ, подают документы до 25 июля. Если абитуриент имеет право на внутренние вступительные экзамены вуза - до 15 июля, по дополнительным вступительным (творческим) экзаменам последний срок - 20 июля. Ребята из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей при поступлении имеют преференции. Еще в этом году все вузы страны будут давать особые условия ребятам из Белгородской области. Участники СВО получат право поступить на бюджет в рамках отдельной квоты, те из них, кто учится на платной основе, смогут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение.
https://crimea.ria.ru/20230620/vsu-planiruyut-nanesti-udary-po-krymu-raketami-himars-i-storm---shoygu-1129503313.html
https://crimea.ria.ru/20230620/politolog-o-planakh-kieva-tsel-vsu--prolomit-oboronu-v-zaporozhe-1129518415.html
https://crimea.ria.ru/20230620/volontery-iz-kryma-dostavlyayut-vodu-zhitelyam-goroda-aleshki-1129506166.html
https://crimea.ria.ru/20230620/zemletryasenie-proizoshlo-v-chernom-more-1129510281.html
новая каховка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/14/1129519725_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_1558880f4f496756fee5c4c97a06f803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, сво, всу (вооруженные силы украины), сергей шойгу, тамбовский пороховой завод, разрушение каховской гэс, новая каховка, образование в россии, закон и право, землетрясение в черном море
Главные события и заявления дня: 20 июня

Главные события и заявления вторника, 20 июня

22:24 20.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Атаки ВСУ на позиции России. Пожар на пороховом заводе в Тамбове. Атака дронов-камикадзе в Новой Каховке. Ситуация на левом берегу Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС. Судимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФ. В Херсонской области начали выдавать матпомощь в 50 и 100 тысяч рублей. В РФ стартовала приемная компания в вузы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Попытки ВСУ атаковать позиции России

Вооруженные силы Украины после начала наступления предприняли 263 атаки на российские позиции, все они были отражены, противник целей не достиг. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По словам главы Минобороны, Киев продолжает попытки произвести контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя при этом подготовленные НАТО элитные соединения.
Всевысотный обнаружитель. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Вчера, 12:50
ВСУ планируют нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm - Шойгу

Пожар на пороховом заводе в Тамбове - есть жертвы

Пожар произошел на Тамбовском пороховом заводе во вторник днем, по данным СМИ, погибли четыре человека, еще 12 пострадали. Как заявил губернатор региона Максим Егоров, причиной происшествия стал человеческий фактор. Семьям погибших помогут. Работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено.

Атака дронов на Новую Каховку

Утром во вторник территория предприятия "Новокаховский коммунальный сервис" была атакована тремя украинскими дронами-камикадзе. В результате срабатывания двух беспилотников (один упал и не взорвался) ранения получили четыре сотрудника предприятия и была повреждена коммунальная техника. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице.
Алексей Живов: цель Киева – перерезать сухопутный коридор в Крым, захватить Мариуполь и Мелитополь - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Вчера, 21:17Эксклюзивы РИА Новости Крым
Политолог о планах Киева: цель ВСУ – проломить оборону в Запорожье

Ситуация в затопленных районах Херсонщины

Ситуация в Голой Пристани Херсонской области после затопления в результате ЧП на Каховской ГЭС остается достаточно сложной, около 30 процентов территории остается заболоченной, сход воды затруднен из-за высокого давления грунтовых вод, сообщил 20 июня глава Голопристанской военно-гражданской администрации Геннадий Недялков.
Жителям подтопленных территорий Херсонщины во вторник начали выдавать матпомощь в 50 и 100 тысяч рублей.
С другой стороны, после теракта ВСУ на Каховской ГЭС районы выше Новой Каховки по течению Днепра остались без воды. Уровень воды в Каховском водохранилище упал уже на 15 метров, и нормальное снабжение оттуда невозможно. При этом трубы и насосы имеющихся артезианских скважин с советских времен прогнили насквозь. Пока людям доставляют бутилированную воду, параллельно на скважинах меняют насосы.
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Вчера, 13:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Волонтеры из Крыма доставляют воду жителям города Алешки

Контракты с ВС РФ для судимых

Госдума во вторник приняла в третьем, итоговом чтении законопроект, который позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, проходить военную службу по контракту. Нововведение не коснется тех, кто совершил тяжкие преступления. Для ограниченно годных к службе мужчин поправками установлен предельный возраст пребывания на службе: 70 лет — для высших офицеров и 65 лет — для имеющих другое воинское звание.

Старт приемной кампании

20 июня в вузах России стартовала приемная кампания. В соответствии с правилами, установленными Минобрнауки РФ, в 2023 году абитуриенты, поступающие в вузы по результатам ЕГЭ, подают документы до 25 июля. Если абитуриент имеет право на внутренние вступительные экзамены вуза - до 15 июля, по дополнительным вступительным (творческим) экзаменам последний срок - 20 июля.
Ребята из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей при поступлении имеют преференции. Еще в этом году все вузы страны будут давать особые условия ребятам из Белгородской области.
Участники СВО получат право поступить на бюджет в рамках отдельной квоты, те из них, кто учится на платной основе, смогут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение.
Море - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Вчера, 14:53
Землетрясение произошло в Черном море
Главное за деньНовостиСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Сергей ШойгуТамбовский пороховой заводРазрушение Каховской ГЭСНовая КаховкаОбразование в РоссииЗакон и правоЗемлетрясение в Черном море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 21 июня
22:24Главные события и заявления дня: 20 июня
21:57Главные новости Крыма: 20 июня
21:39Новая Каховка осталась без света и воды из-за обстрелов ВСУ
21:17Политолог о планах Киева: цель ВСУ – проломить оборону в Запорожье
20:55Как отследить маршрутку в Симферополе и где пролягут новые маршруты
20:37Истощение арсеналов НАТО: политолог раскрыл смысл слов Столтенберга
20:14Названа дата открытия движения по Караимской и Толстого в Симферополе
19:58Раненная в результате атаки дронов на Новую Каховку умерла в больнице
19:47Шестилетний мальчик попал под колеса авто в Керчи
19:26План Киева ударить по Крыму ракетами Storm Shadow: эксперт оценил угрозу
18:59Страшное ДТП под Белогорском в Крыму - погиб водитель, трое пострадали
18:54Старт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя
18:38Что с COVID–19 в России: сколько человек заболели и умерли
18:12Сергей Жигунов: любовь к Родине – это не плакат на стене
17:54В продовольственной помощи нуждаются 25 голодающих стран – ФАО ООН
17:22Поставки херсонских овощей и фруктов: ждать ли снижения цен в Крыму
16:58Судимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФ
16:44Где ВСУ теряют больше всего людей и техники
Лента новостейМолния