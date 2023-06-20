https://crimea.ria.ru/20230620/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-20-iyunya-1129519450.html

Главные события и заявления дня: 20 июня

Главные события и заявления дня: 20 июня - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Главные события и заявления дня: 20 июня

Атаки ВСУ на позиции России. Пожар на пороховом заводе в Тамбове. Атака дронов-камикадзе в Новой Каховке. Ситуация на левом берегу Херсонской области после... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T22:24

2023-06-20T22:24

2023-06-20T22:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Атаки ВСУ на позиции России. Пожар на пороховом заводе в Тамбове. Атака дронов-камикадзе в Новой Каховке. Ситуация на левом берегу Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС. Судимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФ. В Херсонской области начали выдавать матпомощь в 50 и 100 тысяч рублей. В РФ стартовала приемная компания в вузы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Попытки ВСУ атаковать позиции РоссииВооруженные силы Украины после начала наступления предприняли 263 атаки на российские позиции, все они были отражены, противник целей не достиг. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. По словам главы Минобороны, Киев продолжает попытки произвести контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя при этом подготовленные НАТО элитные соединения. Пожар на пороховом заводе в Тамбове - есть жертвыПожар произошел на Тамбовском пороховом заводе во вторник днем, по данным СМИ, погибли четыре человека, еще 12 пострадали. Как заявил губернатор региона Максим Егоров, причиной происшествия стал человеческий фактор. Семьям погибших помогут. Работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено. Атака дронов на Новую КаховкуУтром во вторник территория предприятия "Новокаховский коммунальный сервис" была атакована тремя украинскими дронами-камикадзе. В результате срабатывания двух беспилотников (один упал и не взорвался) ранения получили четыре сотрудника предприятия и была повреждена коммунальная техника. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице. Ситуация в затопленных районах ХерсонщиныСитуация в Голой Пристани Херсонской области после затопления в результате ЧП на Каховской ГЭС остается достаточно сложной, около 30 процентов территории остается заболоченной, сход воды затруднен из-за высокого давления грунтовых вод, сообщил 20 июня глава Голопристанской военно-гражданской администрации Геннадий Недялков. Жителям подтопленных территорий Херсонщины во вторник начали выдавать матпомощь в 50 и 100 тысяч рублей.С другой стороны, после теракта ВСУ на Каховской ГЭС районы выше Новой Каховки по течению Днепра остались без воды. Уровень воды в Каховском водохранилище упал уже на 15 метров, и нормальное снабжение оттуда невозможно. При этом трубы и насосы имеющихся артезианских скважин с советских времен прогнили насквозь. Пока людям доставляют бутилированную воду, параллельно на скважинах меняют насосы. Контракты с ВС РФ для судимыхГосдума во вторник приняла в третьем, итоговом чтении законопроект, который позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, проходить военную службу по контракту. Нововведение не коснется тех, кто совершил тяжкие преступления. Для ограниченно годных к службе мужчин поправками установлен предельный возраст пребывания на службе: 70 лет — для высших офицеров и 65 лет — для имеющих другое воинское звание. Старт приемной кампании20 июня в вузах России стартовала приемная кампания. В соответствии с правилами, установленными Минобрнауки РФ, в 2023 году абитуриенты, поступающие в вузы по результатам ЕГЭ, подают документы до 25 июля. Если абитуриент имеет право на внутренние вступительные экзамены вуза - до 15 июля, по дополнительным вступительным (творческим) экзаменам последний срок - 20 июля. Ребята из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей при поступлении имеют преференции. Еще в этом году все вузы страны будут давать особые условия ребятам из Белгородской области. Участники СВО получат право поступить на бюджет в рамках отдельной квоты, те из них, кто учится на платной основе, смогут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение.

https://crimea.ria.ru/20230620/vsu-planiruyut-nanesti-udary-po-krymu-raketami-himars-i-storm---shoygu-1129503313.html

https://crimea.ria.ru/20230620/politolog-o-planakh-kieva-tsel-vsu--prolomit-oboronu-v-zaporozhe-1129518415.html

https://crimea.ria.ru/20230620/volontery-iz-kryma-dostavlyayut-vodu-zhitelyam-goroda-aleshki-1129506166.html

https://crimea.ria.ru/20230620/zemletryasenie-proizoshlo-v-chernom-more-1129510281.html

новая каховка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, сво, всу (вооруженные силы украины), сергей шойгу, тамбовский пороховой завод, разрушение каховской гэс, новая каховка, образование в россии, закон и право, землетрясение в черном море