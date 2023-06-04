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Главные события и заявления дня: 4 июня

Главные события и заявления дня: 4 июня - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Главные события и заявления дня: 4 июня

В Крыму сорвана попытка атаки вражеских беспилотников. В Белгородскую область зашла ДРГ - противник рассеян. В Крыму взломана трансляция кабельных операторов... РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T21:10

2023-06-04T21:10

2023-06-04T21:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Крыму сорвана попытка атаки вражеских беспилотников. В Белгородскую область зашла ДРГ - противник рассеян. В Крыму взломана трансляция кабельных операторов. Армия России нанесла высокоточный удар по военным аэродромам Украины. Дети из приграничья Белгородской области отправляются на отдых в Крым.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Ночная атака беспилотников на КрымВ ночь на воскресенье украинские боевики предприняли попытку массовой атаки Крыма с помощью беспилотников. Над республикой системами противовоздушной обороны сбиты пять дронов, еще четыре посажены при помощи средств РЭБ. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.Прорыв украинских диверсантовВечером в село Новая Таволжанка Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа, завязался бой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Позже в Минобороны уточнили, что диверсионно-разведывательная группа попыталась переправиться через реку в селе Новая Таволжанка. По противнику нанесен артиллерийский удар, враг рассеян и отошел.Взлом кабельного вещания в КрымуВ воскресенье была взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков."Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идет отключение сигнала", - сообщил он и добавил, что эфирное телевидение работает в обычном режиме.Армия России ударила по украинским аэродромамРоссийские военные ударили по военным аэродромам на Украине. Как отметили в Минобороны, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования."Цель удара достигнута. Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены", - сказано в сообщении ведомства.Кроме того, в районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов.Отдых для детей из Белгородской областиВ воскресенье детей из приграничных территорий Белгородской области отправили на отдых в крымский санаторий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Сегодня отправляем детей из приграничных территорий, детей мобилизованных военнослужащих в лагерь "Бригантина "Белогорье". Надеюсь, что они получат большой заряд бодрости, здоровья, сил, искупавшись в теплом море, насладившись крымским солнцем. И потом вернутся в свои семьи", - написал он в своем Telegram-канале.Позже консультант пресс-службы губернатора Белгородской области, одна из сопровождающих группы детей Дарья Яготинцева рассказала РИА Новости Крым, что на полуостров прибудут 277 школьников из приграничных районов Белгородской области.

https://crimea.ria.ru/20230604/zachem-diversanty-prodolzhayut-zavedomo-provalnye-ataki-na-rossiyu-1129182110.html

https://crimea.ria.ru/20230604/armiya-rossii-nanesla-vysokotochnyy-udar-po-voennym-aerodromam-ukrainy-1129177226.html

https://crimea.ria.ru/20230604/kak-vstretit-krym-detey-iz-belgorodskoy-oblasti-1129178754.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, россия, крым, атака украинской дрг на белгородскую область, обстрелы белгородской области, происшествия, министерство обороны рф, украина, сво