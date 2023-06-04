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Главные события и заявления дня: 4 июня
Главные события и заявления дня: 4 июня - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Главные события и заявления дня: 4 июня
В Крыму сорвана попытка атаки вражеских беспилотников. В Белгородскую область зашла ДРГ - противник рассеян. В Крыму взломана трансляция кабельных операторов... РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T21:10
2023-06-04T21:10
2023-06-04T21:10
главное за день
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крым
атака украинской дрг на белгородскую область
обстрелы белгородской области
происшествия
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Крыму сорвана попытка атаки вражеских беспилотников. В Белгородскую область зашла ДРГ - противник рассеян. В Крыму взломана трансляция кабельных операторов. Армия России нанесла высокоточный удар по военным аэродромам Украины. Дети из приграничья Белгородской области отправляются на отдых в Крым.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Ночная атака беспилотников на КрымВ ночь на воскресенье украинские боевики предприняли попытку массовой атаки Крыма с помощью беспилотников. Над республикой системами противовоздушной обороны сбиты пять дронов, еще четыре посажены при помощи средств РЭБ. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.Прорыв украинских диверсантовВечером в село Новая Таволжанка Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа, завязался бой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Позже в Минобороны уточнили, что диверсионно-разведывательная группа попыталась переправиться через реку в селе Новая Таволжанка. По противнику нанесен артиллерийский удар, враг рассеян и отошел.Взлом кабельного вещания в КрымуВ воскресенье была взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков."Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идет отключение сигнала", - сообщил он и добавил, что эфирное телевидение работает в обычном режиме.Армия России ударила по украинским аэродромамРоссийские военные ударили по военным аэродромам на Украине. Как отметили в Минобороны, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования."Цель удара достигнута. Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены", - сказано в сообщении ведомства.Кроме того, в районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов.Отдых для детей из Белгородской областиВ воскресенье детей из приграничных территорий Белгородской области отправили на отдых в крымский санаторий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Сегодня отправляем детей из приграничных территорий, детей мобилизованных военнослужащих в лагерь "Бригантина "Белогорье". Надеюсь, что они получат большой заряд бодрости, здоровья, сил, искупавшись в теплом море, насладившись крымским солнцем. И потом вернутся в свои семьи", - написал он в своем Telegram-канале.Позже консультант пресс-службы губернатора Белгородской области, одна из сопровождающих группы детей Дарья Яготинцева рассказала РИА Новости Крым, что на полуостров прибудут 277 школьников из приграничных районов Белгородской области.
https://crimea.ria.ru/20230604/zachem-diversanty-prodolzhayut-zavedomo-provalnye-ataki-na-rossiyu-1129182110.html
https://crimea.ria.ru/20230604/armiya-rossii-nanesla-vysokotochnyy-udar-po-voennym-aerodromam-ukrainy-1129177226.html
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главное за день, россия, крым, атака украинской дрг на белгородскую область, обстрелы белгородской области, происшествия, министерство обороны рф, украина, сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Крыму сорвана попытка атаки вражеских беспилотников. В Белгородскую область зашла ДРГ - противник рассеян. В Крыму взломана трансляция кабельных операторов. Армия России нанесла высокоточный удар по военным аэродромам Украины. Дети из приграничья Белгородской области отправляются на отдых в Крым.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Ночная атака беспилотников на Крым
В ночь на воскресенье украинские боевики предприняли попытку массовой атаки Крыма
с помощью беспилотников. Над республикой системами противовоздушной обороны сбиты пять дронов, еще четыре посажены при помощи средств РЭБ. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"В результате падения одного из беспилотников выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое. На территории частного домовладения был обнаружен один не взорвавшийся БПЛА. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения", - рассказал глава республики.
Прорыв украинских диверсантов
Вечером в село Новая Таволжанка Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа
, завязался бой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Позже в Минобороны уточнили, что диверсионно-разведывательная группа попыталась переправиться через реку в селе Новая Таволжанка. По противнику нанесен артиллерийский удар
, враг рассеян и отошел.
Взлом кабельного вещания в Крыму
В воскресенье была взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идет отключение сигнала
", - сообщил он и добавил, что эфирное телевидение работает в обычном режиме.
Армия России ударила по украинским аэродромам
Российские военные ударили по военным аэродромам
на Украине. Как отметили в Минобороны, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.
"Цель удара достигнута. Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены", - сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, в районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов
.
Отдых для детей из Белгородской области
В воскресенье детей из приграничных территорий Белгородской области отправили на отдых
в крымский санаторий. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня отправляем детей из приграничных территорий, детей мобилизованных военнослужащих в лагерь "Бригантина "Белогорье". Надеюсь, что они получат большой заряд бодрости, здоровья, сил, искупавшись в теплом море, насладившись крымским солнцем. И потом вернутся в свои семьи", - написал он в своем Telegram-канале.
Позже консультант пресс-службы губернатора Белгородской области, одна из сопровождающих группы детей Дарья Яготинцева рассказала РИА Новости Крым, что на полуостров прибудут 277 школьников из приграничных районов Белгородской области
.