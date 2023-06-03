https://crimea.ria.ru/20230603/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-3-iyunya-1129170836.html
Главные события и заявления дня: 3 июня
Главные события и заявления дня: 3 июня - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Главные события и заявления дня: 3 июня
В Индии столкнулись поезда – сотни погибших и раненых. Белгородская область под огнем ВСУ – убиты мирные. Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению... РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T20:28
2023-06-03T20:28
2023-06-03T20:28
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Индии столкнулись поезда – сотни погибших и раненых. Белгородская область под огнем ВСУ – убиты мирные. Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению. Эрдоган вступил в должность президента. В Севастополе к турсезону приехала подмога из правоохранителей.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Железнодорожная катастрофа в ИндииПочти 300 человек погибли и 900 пострадали в результате крушения поездов в Индии. ЧП случилось в ночь на субботу: столкнулись грузовой и пассажирский поезда, вагоны которого сошли с рельсов и упали на противоположный путь. Позже в них врезался еще один пассажирский поезд, и с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.Президент РФ Владимир Путин направил премьер-министру Индии Нарендре Моди телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией. Эрдоган принес присягуРеджеп Тайип Эрдоган получил из рук старейшего депутата Девлета Бахчели протокол Высшего избирательного совета о своей победе во втором туре президентских выборов.Он принес присягу и официально вступил в должность президента Турции.Белгородская под огнем ВСУ – новые жертвы среди мирныхБелгородская область остается под огнем ВСУ, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По уточненной информации, число погибших и раненых накануне в результате обстрелов ВСУ Соболевки выросло. Также стало известно еще о двоих погибших в поселке Маслова пристань. Есть и новые жертвы. Сегодня днем под огнем ВСУ оказались несколько сел Шебекинского округа. Двое мирных жителей в селе Новая Таволжанка и поселке Безлюдовка погибли. Еще двое с различными осколочными ранениями доставлены в больницу. Российские штурмовики ведут зачистку ВСУ в Марьинке и под Авдеевкой >>Зеленский заявил о готовности ВСУ идти в контрнаступление Украина готова к контрнаступлению и не будет откладывать его в ожидании новых поставок оружия от Запада, которых приходится долго ждать. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью главному редактору Wall Street Journal Эмме Такер."Я считаю, что на сегодняшний день мы готовы это делать. Мы действительно хотели бы иметь некоторые вещи, но мы не можем ждать этого месяцами", – сказал Зеленский.В то же время он заявил, что Украине, чтобы противостоять России и быть защищенной от ее ракет, необходимо 50 батарей Patriot (ЗРК производства США). В Севастополе усилены меры безопасностиВ Севастополе на время туристического сезона усилены ведомства и меры безопасности. В частности, увеличено число правоохранителей. Это "приданные силы, направленные по линии МВД", рассказал губернатор Михаил Развожаев.По его словам, "учитывая обстановку", силовики будут больше находиться на улицах, "чтобы люди видели, работа идет и безопасность граждан полностью обеспечена". В Симферополе из окна выпала 4-летняя девочкаВ Симферополе из окна квартиры, со 2 этажа, выпала четырехлетняя девочка, ребенок с травмами в больнице. Прокуратура Крыма начала проверку. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Раньше семья не попадала в поле зрения полиции.
https://crimea.ria.ru/20230603/ataka-dronov-na-moskvu-i-konets-svo-top-novostey-nedeli-1129163830.html
https://crimea.ria.ru/20230603/chto-budet-s-ukrainoy-esli-vsu-ne-poydut-v-kontrnastuplenie--ekspert-1129156871.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Индии столкнулись поезда – сотни погибших и раненых. Белгородская область под огнем ВСУ – убиты мирные. Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению. Эрдоган вступил в должность президента. В Севастополе к турсезону приехала подмога из правоохранителей.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Железнодорожная катастрофа в Индии
Почти 300 человек погибли и 900 пострадали в результате крушения поездов в Индии.
ЧП случилось в ночь на субботу: столкнулись грузовой и пассажирский поезда, вагоны которого сошли с рельсов и упали на противоположный путь. Позже в них врезался еще один пассажирский поезд, и с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.
Эрдоган принес присягу
Реджеп Тайип Эрдоган получил из рук старейшего депутата Девлета Бахчели протокол Высшего избирательного совета о своей победе во втором туре президентских выборов.
Белгородская под огнем ВСУ – новые жертвы среди мирных
Белгородская область остается под огнем ВСУ, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
По уточненной информации, число погибших и раненых накануне в результате обстрелов ВСУ Соболевки выросло
. Также стало известно еще о двоих погибших
в поселке Маслова пристань.
Есть и новые жертвы
. Сегодня днем под огнем ВСУ оказались несколько сел Шебекинского округа. Двое мирных жителей в селе Новая Таволжанка и поселке Безлюдовка погибли. Еще двое с различными осколочными ранениями доставлены в больницу.
Зеленский заявил о готовности ВСУ идти в контрнаступление
Украина готова к контрнаступлению и не будет откладывать его в ожидании новых поставок оружия от Запада, которых приходится долго ждать. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью главному редактору Wall Street Journal Эмме Такер.
"Я считаю, что на сегодняшний день мы готовы это делать. Мы действительно хотели бы иметь некоторые вещи, но мы не можем ждать этого месяцами", – сказал
Зеленский.
В то же время он заявил, что Украине, чтобы противостоять России и быть защищенной от ее ракет, необходимо 50 батарей Patriot
(ЗРК производства США).
В Севастополе усилены меры безопасности
В Севастополе на время туристического сезона усилены ведомства и меры безопасности. В частности, увеличено число правоохранителей
. Это "приданные силы, направленные по линии МВД", рассказал губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, "учитывая обстановку", силовики будут больше находиться на улицах, "чтобы люди видели, работа идет и безопасность граждан полностью обеспечена".
В Симферополе из окна выпала 4-летняя девочка
В Симферополе из окна квартиры, со 2 этажа, выпала четырехлетняя девочка
, ребенок с травмами в больнице. Прокуратура Крыма начала проверку. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Раньше семья не попадала в поле зрения полиции.