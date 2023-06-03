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Главные события и заявления дня: 3 июня - РИА Новости Крым, 03.06.2023
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Главные события и заявления дня: 3 июня
Главные события и заявления дня: 3 июня - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Главные события и заявления дня: 3 июня
В Индии столкнулись поезда – сотни погибших и раненых. Белгородская область под огнем ВСУ – убиты мирные. Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению... РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T20:28
2023-06-03T20:28
новости крыма
крым
главное за день
владимир зеленский (президент украины)
контрнаступление всу
индия
происшествия
реджеп тайип эрдоган
в мире
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Индии столкнулись поезда – сотни погибших и раненых. Белгородская область под огнем ВСУ – убиты мирные. Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению. Эрдоган вступил в должность президента. В Севастополе к турсезону приехала подмога из правоохранителей.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Железнодорожная катастрофа в ИндииПочти 300 человек погибли и 900 пострадали в результате крушения поездов в Индии. ЧП случилось в ночь на субботу: столкнулись грузовой и пассажирский поезда, вагоны которого сошли с рельсов и упали на противоположный путь. Позже в них врезался еще один пассажирский поезд, и с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.Президент РФ Владимир Путин направил премьер-министру Индии Нарендре Моди телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией. Эрдоган принес присягуРеджеп Тайип Эрдоган получил из рук старейшего депутата Девлета Бахчели протокол Высшего избирательного совета о своей победе во втором туре президентских выборов.Он принес присягу и официально вступил в должность президента Турции.Белгородская под огнем ВСУ – новые жертвы среди мирныхБелгородская область остается под огнем ВСУ, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По уточненной информации, число погибших и раненых накануне в результате обстрелов ВСУ Соболевки выросло. Также стало известно еще о двоих погибших в поселке Маслова пристань. Есть и новые жертвы. Сегодня днем под огнем ВСУ оказались несколько сел Шебекинского округа. Двое мирных жителей в селе Новая Таволжанка и поселке Безлюдовка погибли. Еще двое с различными осколочными ранениями доставлены в больницу. Российские штурмовики ведут зачистку ВСУ в Марьинке и под Авдеевкой &gt;&gt;Зеленский заявил о готовности ВСУ идти в контрнаступление Украина готова к контрнаступлению и не будет откладывать его в ожидании новых поставок оружия от Запада, которых приходится долго ждать. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью главному редактору Wall Street Journal Эмме Такер."Я считаю, что на сегодняшний день мы готовы это делать. Мы действительно хотели бы иметь некоторые вещи, но мы не можем ждать этого месяцами", – сказал Зеленский.В то же время он заявил, что Украине, чтобы противостоять России и быть защищенной от ее ракет, необходимо 50 батарей Patriot (ЗРК производства США). В Севастополе усилены меры безопасностиВ Севастополе на время туристического сезона усилены ведомства и меры безопасности. В частности, увеличено число правоохранителей. Это "приданные силы, направленные по линии МВД", рассказал губернатор Михаил Развожаев.По его словам, "учитывая обстановку", силовики будут больше находиться на улицах, "чтобы люди видели, работа идет и безопасность граждан полностью обеспечена". В Симферополе из окна выпала 4-летняя девочкаВ Симферополе из окна квартиры, со 2 этажа, выпала четырехлетняя девочка, ребенок с травмами в больнице. Прокуратура Крыма начала проверку. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Раньше семья не попадала в поле зрения полиции.
https://crimea.ria.ru/20230603/ataka-dronov-na-moskvu-i-konets-svo-top-novostey-nedeli-1129163830.html
https://crimea.ria.ru/20230603/chto-budet-s-ukrainoy-esli-vsu-ne-poydut-v-kontrnastuplenie--ekspert-1129156871.html
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новости крыма, крым, главное за день, владимир зеленский (президент украины), контрнаступление всу, индия, происшествия, реджеп тайип эрдоган, в мире, симферополь, севастополь, михаил развожаев, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков
Главные события и заявления дня: 3 июня

Главные события и заявления субботы, 3 июня

20:28 03.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Индии столкнулись поезда – сотни погибших и раненых. Белгородская область под огнем ВСУ – убиты мирные. Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению. Эрдоган вступил в должность президента. В Севастополе к турсезону приехала подмога из правоохранителей.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Железнодорожная катастрофа в Индии

Почти 300 человек погибли и 900 пострадали в результате крушения поездов в Индии. ЧП случилось в ночь на субботу: столкнулись грузовой и пассажирский поезда, вагоны которого сошли с рельсов и упали на противоположный путь. Позже в них врезался еще один пассажирский поезд, и с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.
Президент РФ Владимир Путин направил премьер-министру Индии Нарендре Моди телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией.

Эрдоган принес присягу

Реджеп Тайип Эрдоган получил из рук старейшего депутата Девлета Бахчели протокол Высшего избирательного совета о своей победе во втором туре президентских выборов.
Он принес присягу и официально вступил в должность президента Турции.
Икона в одном из домов в частном секторе освобожденной части Артемовска. - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
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Атака дронов на Москву и "конец" СВО: топ новостей недели

Белгородская под огнем ВСУ – новые жертвы среди мирных

Белгородская область остается под огнем ВСУ, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
По уточненной информации, число погибших и раненых накануне в результате обстрелов ВСУ Соболевки выросло. Также стало известно еще о двоих погибших в поселке Маслова пристань.
Есть и новые жертвы. Сегодня днем под огнем ВСУ оказались несколько сел Шебекинского округа. Двое мирных жителей в селе Новая Таволжанка и поселке Безлюдовка погибли. Еще двое с различными осколочными ранениями доставлены в больницу.
Российские штурмовики ведут зачистку ВСУ в Марьинке и под Авдеевкой >>

Зеленский заявил о готовности ВСУ идти в контрнаступление

Украина готова к контрнаступлению и не будет откладывать его в ожидании новых поставок оружия от Запада, которых приходится долго ждать. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью главному редактору Wall Street Journal Эмме Такер.
"Я считаю, что на сегодняшний день мы готовы это делать. Мы действительно хотели бы иметь некоторые вещи, но мы не можем ждать этого месяцами", – сказал Зеленский.
В то же время он заявил, что Украине, чтобы противостоять России и быть защищенной от ее ракет, необходимо 50 батарей Patriot (ЗРК производства США).
Солдаты ВСУ
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Что будет с Украиной, если ВСУ не пойдут в контрнаступление – эксперт

В Севастополе усилены меры безопасности

В Севастополе на время туристического сезона усилены ведомства и меры безопасности. В частности, увеличено число правоохранителей. Это "приданные силы, направленные по линии МВД", рассказал губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, "учитывая обстановку", силовики будут больше находиться на улицах, "чтобы люди видели, работа идет и безопасность граждан полностью обеспечена".

В Симферополе из окна выпала 4-летняя девочка

В Симферополе из окна квартиры, со 2 этажа, выпала четырехлетняя девочка, ребенок с травмами в больнице. Прокуратура Крыма начала проверку. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Раньше семья не попадала в поле зрения полиции.
Химический завод Крымский титан - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
10:32
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Новости КрымаКрымГлавное за деньВладимир Зеленский (президент Украины)Контрнаступление ВСУИндияПроисшествияРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреСимферопольСевастопольМихаил РазвожаевОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав Гладков
 
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20:28Главные события и заявления дня: 3 июня
19:43Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов
19:32Ментор лжи ведет ВСУ в "мясорубку": историк о контрнаступлении Зеленского
19:06Насколько прогрелось море у берегов Крыма
18:42Что будет с Украиной, если ВСУ не пойдут в контрнаступление – эксперт
18:09Атака дронов на Москву и "конец" СВО: топ новостей недели
17:23Американцы и алеуты в Крыму: удивительные данные переписи населения
16:53Обворовывают по ночам: ВСУ выносят кассу в магазинах Херсона
16:35Почти 600: суточные потери ВСУ снова растут
16:08Новые жертвы и раненые: Белгородская область под огнем ВСУ
15:58Три украинских ДРГ попытались прорваться через оборону России в зоне СВО
15:46Эрдоган принес присягу
15:36Российские штурмовики ведут зачистку ВСУ в Марьинке и под Авдеевкой
15:1850 батарей Patriot: Зеленский назвал нужды Украины для защиты от ракет РФ
14:45В Симферополе из окна выпала 4-летняя девочка
14:34Обстрелы Шебекинского округа: ВСУ выпустили за сутки 370 боеприпасов
14:03Зеленский сделал заявление о контрнаступлении
13:44В Крыму усилится ветер
13:25Число погибших и раненых при обстреле села Соболевка выросло - Гладков
13:03В Севастополе усилены меры безопасности
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