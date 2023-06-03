https://crimea.ria.ru/20230603/putin-vyrazil-soboleznovaniya-premeru-indii-iz-za-tragedii-s-poezdami-1129163295.html

Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за трагедии с поездами

Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за трагедии с поездами - РИА Новости Крым, 03.06.2023

Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за трагедии с поездами

Президент РФ Владимир Путин направил премьер-министру Индии Нарендре Моди телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью большого числа людей при столкновении... РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T11:06

2023-06-03T11:06

2023-06-03T11:06

индия

поезд

столкновение поездов в индии

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин направил премьер-министру Индии Нарендре Моди телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью большого числа людей при столкновении поездов в штате Орисса. Документ опубликован на сайте Кремля.Соболезнования властям штата Одиша и семьям погибших в катастрофе выразили также в Генконсульстве РФ. Здесь также сообщили, что не обладают сведениями о пострадавших при крушении россиянах."На данный момент у нас нет информации о пострадавших россиянах. Выясняем обстоятельства случившегося", – сообщил генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин.Столкновение поездов произошло недалеко от города Баласор в Индии вечером в пятницу, 2 июня. По данным железнодорожных властей, сначала столкнулись грузовой и пассажирский поезд, направлявшийся из Калькутты в Ченнаи. В результате с рельсов сошли и упали на противоположный путь несколько вагонов с людьми. Позже в них врезался еще один пассажирский поезд, и с рельсов сошли еще несколько вагонов. По последним данным, погибли 238 человек, ранены более 900. Ранее со ссылкой на оперативные службы СМИ сообщали о не менее 288 погибших и более 900 получивших ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофа в Греции: из-за столкновения поездов погибли 32 человека Крушение поезда в Германии: не менее трех погибших и 60 раненых

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