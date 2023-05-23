https://crimea.ria.ru/20230523/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-23-maya-1128923562.html

Главные события и заявления дня: 23 мая

Главные события и заявления дня: 23 мая - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Главные события и заявления дня: 23 мая

Путин назвал значение спецоперации для России и ее народа. Армия России уничтожила еще 700 украинских боевиков и склады ВСУ с боеприпасами и топливом. В... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T21:59

2023-05-23T21:59

2023-05-23T22:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Путин назвал значение спецоперации для России и ее народа. Армия России уничтожила еще 700 украинских боевиков и склады ВСУ с боеприпасами и топливом. В Белгородской области уничтожено более 70 боевиков-диверсантов. Эксперт из США прокомментировал тему с поставками истребителей F-16 на Украину. В 21 регионе России снова выросла заболеваемость коронавирусом.О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Заявление ПутинаС помощью специальной военной операции Россия пытается прекратить войну, которую в течение девяти лет ведут против населения Донбасса, где живут русские люди, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Путин согласился с точкой зрения, что Россия сейчас переживает нелегкие времена, возможно, самые сложные в своей новейшей истории. Вместе с тем, по словам российского лидера, в нынешней ситуации имеет место "особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства, желания укрепить во что бы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики и производства, воспитания наших молодых людей для того, чтобы обеспечить безусловное будущее нашей страны".Успехи Армии России в зоне СВОПотери вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции за прошедшие сутки составили порядка 720 военнослужащих и более 30 единиц техники. Об этом 23 мая сообщили в Минобороны РФ. Также за сутки российские войска уничтожили еще два склада с боеприпасами и два склада горючего для военной техники ВСУ в Донецкой народной республике.Ситуация в Белгородской областиРоссийские военные в ходе контртеррористической операции в Белгородской области заблокировали и разбили националистические формирования, сообщили во вторник в Минобороны России. Уничтожено более 70 украинских террористов, которые накануне ворвались на территорию региона. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил об отмене действия режима контртеррористической операции, которая была объявлена в области 22 мая, а также опроверг данные о заходе новых диверсионных групп в Белгородскую область.Как поставки F-16 повлияют на ход спецоперации – военный эксперт из СШАПоставка Украине истребителей F-16 существенно не отразится на ходе СВО, поскольку Вооруженные силы РФ обладают достаточным объемом сил и средств, чтобы им противостоять. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал американский военный эксперт, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Он напомнил, что F-16 – это старые самолеты, не представляющие сюрприза для России. Кроме того, они очень сильно отличаются от советских самолетов, таких как Су-27 и МиГ-29, они совсем по-другому функционируют. Украинцам нужно будет учиться для того, чтобы начать летать на этих самолетах, поэтому украинские летчики, которые будут летать на F-16, будут не лучшими пилотами. В то же время продолжающаяся накачка Украины западным оружием, включая истребители, гарантированно приведет к еще большим жертвам, в основном среди украинцев, добавил эксперт.COVID-19 не сдается: в 21 регионе России выросла заболеваемостьЗаболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в 21 регионе России, в медучреждения страны госпитализированы 3529 человек, сообщил во вторник оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Подтверждены 183 летальных исхода у пациентов с ковидом. При этом в Крыму за неделю выявлено 192 новых случая заболевания, в том числе 41 - за минувшие сутки, обошлось без смертельных случаев. В Севастополе за семидневку заболели 79 человек, один пациент скончался. В медучреждения города госпитализированы 12 человек, выписаны 99.

https://crimea.ria.ru/20230523/politolog-nazval-glavnuyu-tsel-atak-ukrainskikh-drg-na-rossiyu-1128910682.html

https://crimea.ria.ru/20230523/govoryat-po-russki-i-khotyat-pyaterki-shkola-chaplynki-okonchila-uchebnyy-god-1128908290.html

https://crimea.ria.ru/20230522/chto-takoe-kontrterroristicheskaya-operatsiya-1124731174.html

https://crimea.ria.ru/20230521/budut-li-f-16-zadeystvovany-v-kontrnastuplenii-vsu---bayden-1128860991.html

https://crimea.ria.ru/20230523/vybory-v-turtsii-chego-zhdat-ot-vtorogo-tura-i-kto-stanet-prezidentom-1128924292.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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