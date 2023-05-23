Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 23 мая - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230523/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-23-maya-1128923562.html
Главные события и заявления дня: 23 мая
Главные события и заявления дня: 23 мая - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Главные события и заявления дня: 23 мая
Путин назвал значение спецоперации для России и ее народа. Армия России уничтожила еще 700 украинских боевиков и склады ВСУ с боеприпасами и топливом. В... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T21:59
2023-05-23T22:12
главное за день
новости
в мире
политика
экономика
общество
сво
контртеррористическая операция (кто)
коронавирус
самолеты f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128923914_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_aba0c95323ac6e319cfa6a68c15e487e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Путин назвал значение спецоперации для России и ее народа. Армия России уничтожила еще 700 украинских боевиков и склады ВСУ с боеприпасами и топливом. В Белгородской области уничтожено более 70 боевиков-диверсантов. Эксперт из США прокомментировал тему с поставками истребителей F-16 на Украину. В 21 регионе России снова выросла заболеваемость коронавирусом.О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Заявление ПутинаС помощью специальной военной операции Россия пытается прекратить войну, которую в течение девяти лет ведут против населения Донбасса, где живут русские люди, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Путин согласился с точкой зрения, что Россия сейчас переживает нелегкие времена, возможно, самые сложные в своей новейшей истории. Вместе с тем, по словам российского лидера, в нынешней ситуации имеет место "особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства, желания укрепить во что бы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики и производства, воспитания наших молодых людей для того, чтобы обеспечить безусловное будущее нашей страны".Успехи Армии России в зоне СВОПотери вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции за прошедшие сутки составили порядка 720 военнослужащих и более 30 единиц техники. Об этом 23 мая сообщили в Минобороны РФ. Также за сутки российские войска уничтожили еще два склада с боеприпасами и два склада горючего для военной техники ВСУ в Донецкой народной республике.Ситуация в Белгородской областиРоссийские военные в ходе контртеррористической операции в Белгородской области заблокировали и разбили националистические формирования, сообщили во вторник в Минобороны России. Уничтожено более 70 украинских террористов, которые накануне ворвались на территорию региона. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил об отмене действия режима контртеррористической операции, которая была объявлена в области 22 мая, а также опроверг данные о заходе новых диверсионных групп в Белгородскую область.Как поставки F-16 повлияют на ход спецоперации – военный эксперт из СШАПоставка Украине истребителей F-16 существенно не отразится на ходе СВО, поскольку Вооруженные силы РФ обладают достаточным объемом сил и средств, чтобы им противостоять. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал американский военный эксперт, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Он напомнил, что F-16 – это старые самолеты, не представляющие сюрприза для России. Кроме того, они очень сильно отличаются от советских самолетов, таких как Су-27 и МиГ-29, они совсем по-другому функционируют. Украинцам нужно будет учиться для того, чтобы начать летать на этих самолетах, поэтому украинские летчики, которые будут летать на F-16, будут не лучшими пилотами. В то же время продолжающаяся накачка Украины западным оружием, включая истребители, гарантированно приведет к еще большим жертвам, в основном среди украинцев, добавил эксперт.COVID-19 не сдается: в 21 регионе России выросла заболеваемостьЗаболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в 21 регионе России, в медучреждения страны госпитализированы 3529 человек, сообщил во вторник оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Подтверждены 183 летальных исхода у пациентов с ковидом. При этом в Крыму за неделю выявлено 192 новых случая заболевания, в том числе 41 - за минувшие сутки, обошлось без смертельных случаев. В Севастополе за семидневку заболели 79 человек, один пациент скончался. В медучреждения города госпитализированы 12 человек, выписаны 99.
https://crimea.ria.ru/20230523/politolog-nazval-glavnuyu-tsel-atak-ukrainskikh-drg-na-rossiyu-1128910682.html
https://crimea.ria.ru/20230523/govoryat-po-russki-i-khotyat-pyaterki-shkola-chaplynki-okonchila-uchebnyy-god-1128908290.html
https://crimea.ria.ru/20230522/chto-takoe-kontrterroristicheskaya-operatsiya-1124731174.html
https://crimea.ria.ru/20230521/budut-li-f-16-zadeystvovany-v-kontrnastuplenii-vsu---bayden-1128860991.html
https://crimea.ria.ru/20230523/vybory-v-turtsii-chego-zhdat-ot-vtorogo-tura-i-kto-stanet-prezidentom-1128924292.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128923914_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_67332a2c1bab135cfc39f57f585584aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, в мире, политика, экономика, общество, сво, контртеррористическая операция (кто), коронавирус, самолеты f-16, скотт риттер, владимир путин (политик), вячеслав гладков
Главные события и заявления дня: 23 мая

Главные события и заявления вторника, 23 мая

21:59 23.05.2023 (обновлено: 22:12 23.05.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Путин назвал значение спецоперации для России и ее народа. Армия России уничтожила еще 700 украинских боевиков и склады ВСУ с боеприпасами и топливом. В Белгородской области уничтожено более 70 боевиков-диверсантов. Эксперт из США прокомментировал тему с поставками истребителей F-16 на Украину. В 21 регионе России снова выросла заболеваемость коронавирусом.
О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.

Заявление Путина

С помощью специальной военной операции Россия пытается прекратить войну, которую в течение девяти лет ведут против населения Донбасса, где живут русские люди, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Путин согласился с точкой зрения, что Россия сейчас переживает нелегкие времена, возможно, самые сложные в своей новейшей истории.
Вместе с тем, по словам российского лидера, в нынешней ситуации имеет место "особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства, желания укрепить во что бы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики и производства, воспитания наших молодых людей для того, чтобы обеспечить безусловное будущее нашей страны".
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
17:51Радио "Спутник в Крыму"
Политолог назвал главную цель атак украинских ДРГ на Россию

Успехи Армии России в зоне СВО

Потери вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции за прошедшие сутки составили порядка 720 военнослужащих и более 30 единиц техники. Об этом 23 мая сообщили в Минобороны РФ. Также за сутки российские войска уничтожили еще два склада с боеприпасами и два склада горючего для военной техники ВСУ в Донецкой народной республике.
Школьный звонок - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
17:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Говорят по-русски и хотят пятерки": школа Чаплынки окончила учебный год

Ситуация в Белгородской области

Российские военные в ходе контртеррористической операции в Белгородской области заблокировали и разбили националистические формирования, сообщили во вторник в Минобороны России. Уничтожено более 70 украинских террористов, которые накануне ворвались на территорию региона. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил об отмене действия режима контртеррористической операции, которая была объявлена в области 22 мая, а также опроверг данные о заходе новых диверсионных групп в Белгородскую область.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Вчера, 18:38
Что такое контртеррористическая операция

Как поставки F-16 повлияют на ход спецоперации – военный эксперт из США

Поставка Украине истребителей F-16 существенно не отразится на ходе СВО, поскольку Вооруженные силы РФ обладают достаточным объемом сил и средств, чтобы им противостоять. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал американский военный эксперт, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Он напомнил, что F-16 – это старые самолеты, не представляющие сюрприза для России.
Кроме того, они очень сильно отличаются от советских самолетов, таких как Су-27 и МиГ-29, они совсем по-другому функционируют. Украинцам нужно будет учиться для того, чтобы начать летать на этих самолетах, поэтому украинские летчики, которые будут летать на F-16, будут не лучшими пилотами. В то же время продолжающаяся накачка Украины западным оружием, включая истребители, гарантированно приведет к еще большим жертвам, в основном среди украинцев, добавил эксперт.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
21 мая, 15:17
Будут ли F-16 задействованы в контрнаступлении ВСУ - Байден

COVID-19 не сдается: в 21 регионе России выросла заболеваемость

Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в 21 регионе России, в медучреждения страны госпитализированы 3529 человек, сообщил во вторник оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Подтверждены 183 летальных исхода у пациентов с ковидом.
При этом в Крыму за неделю выявлено 192 новых случая заболевания, в том числе 41 - за минувшие сутки, обошлось без смертельных случаев. В Севастополе за семидневку заболели 79 человек, один пациент скончался. В медучреждения города госпитализированы 12 человек, выписаны 99.
Выборы в Турции - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
20:41Эксклюзивы РИА Новости Крым
Выборы в Турции: чего ждать от второго тура и кто станет президентом
Главное за деньНовостиВ миреПолитикаЭкономикаОбществоСВОКонтртеррористическая операция (КТО)КоронавирусСамолеты F-16Скотт РиттерВладимир Путин (политик)Вячеслав Гладков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала