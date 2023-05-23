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Армия России уничтожила склады ВСУ с боеприпасами и топливом в Донбассе - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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Армия России уничтожила склады ВСУ с боеприпасами и топливом в Донбассе
Армия России уничтожила склады ВСУ с боеприпасами и топливом в Донбассе - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Армия России уничтожила склады ВСУ с боеприпасами и топливом в Донбассе
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили два склада с боеприпасами и два склада горючего для военной техники ВСУ в Донецкой народной республике. Об этом... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T15:09
2023-05-23T15:44
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сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили два склада с боеприпасами и два склада горючего для военной техники ВСУ в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также в районе Авдеевки ДНР уничтожены два склада горючего для украинской военной техники.Кроме того, в районе населенного пункта Торецк поражен пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ, добавили в ведомстве.Всего в течение суток оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 96-ти артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях. Также нанесены удары по живой силе и военной технике в 112-ти районах.Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 13 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и уничтожили 11 вражеских беспилотников ДНР, ЛНР и Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы безвозвратные потери ВСУРоссийская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8, пять HIMARS и 17 дроновРакетный удар нанесен по украинскому аэродрому "Днепр"
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Армия России уничтожила склады ВСУ с боеприпасами и топливом в Донбассе

Минобороны: в ДНР уничтожены четыре склада с боеприпасами и горючим для ВСУ

15:09 23.05.2023 (обновлено: 15:44 23.05.2023)
 
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© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили два склада с боеприпасами и два склада горючего для военной техники ВСУ в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Верхнекаменское и Ступочки Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 60-й и 64-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сообщении.
Также в районе Авдеевки ДНР уничтожены два склада горючего для украинской военной техники.
Кроме того, в районе населенного пункта Торецк поражен пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ, добавили в ведомстве.
Всего в течение суток оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 96-ти артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях. Также нанесены удары по живой силе и военной технике в 112-ти районах.
Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 13 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и уничтожили 11 вражеских беспилотников ДНР, ЛНР и Харьковской области.
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