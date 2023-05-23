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Армия России уничтожила склады ВСУ с боеприпасами и топливом в Донбассе

Армия России уничтожила склады ВСУ с боеприпасами и топливом в Донбассе - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Армия России уничтожила склады ВСУ с боеприпасами и топливом в Донбассе

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили два склада с боеприпасами и два склада горючего для военной техники ВСУ в Донецкой народной республике. Об этом... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T15:09

2023-05-23T15:09

2023-05-23T15:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили два склада с боеприпасами и два склада горючего для военной техники ВСУ в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также в районе Авдеевки ДНР уничтожены два склада горючего для украинской военной техники.Кроме того, в районе населенного пункта Торецк поражен пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ, добавили в ведомстве.Всего в течение суток оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 96-ти артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях. Также нанесены удары по живой силе и военной технике в 112-ти районах.Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 13 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и уничтожили 11 вражеских беспилотников ДНР, ЛНР и Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы безвозвратные потери ВСУРоссийская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8, пять HIMARS и 17 дроновРакетный удар нанесен по украинскому аэродрому "Днепр"

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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, новости