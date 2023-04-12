https://crimea.ria.ru/20230412/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-12-aprelya-1128147363.html

Главные события и заявления дня: 12 апреля

Главные события и заявления дня: 12 апреля - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Главные события и заявления дня: 12 апреля

США ввели санкции против вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Россия ввела санкции против Канады. Минцифры запускает реестр военнообязанных. Страны НАТО и... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T21:57

2023-04-12T21:57

2023-04-12T21:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. США ввели санкции против вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Россия ввела санкции против Канады. Минцифры запускает реестр военнообязанных. Страны НАТО и Евросоюз потратили на военную помощь Киеву 65 млрд евро. Су-27 сопроводил патрульный самолет ВМС Германии до границ России. В Минобороны сообщили о новых успехи российских войск и потерях ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Минфин США ввел санкции против Марата ХуснуллинаВице-премьер РФ Марат Хуснуллин, компании "Мегафон", "Металлоинвест" и другие физические и юридические лица попали в новый список введенных США антироссийских санкций.Таким образом Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина продолжает ограничивать доступ России к международной финансовой системе через посредников и их бизнес, уточняется в сообщении. Всего в списке 25 физических и 29 юридических лиц в двадцати юрисдикциях.Военкоматы уходят в цифруЕдиная база данных мобилизационных ресурсов в России может быть запущена уже к осеннему призыву. Она позволит сократить число визитов в военкомат, кроме того, система учета станет прозрачной, а все сведения в ней будут актуализированы."Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу", — сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.Шадаев также отметил, что обжаловать повестку в армию, решение военкомата об установке ограничений в отношении призывника или подтвердить свое право на отсрочку россияне смогут на портале Госуслуг.Санкции России против Канады: "список 333"Россия ввела персональные санкции в отношении высокопоставленных канадских военных, политиков, чиновников, общественных деятелей и спортсменов. В общей сложности в списке 333 фамилии. Согласно заявлению МИД РФ, российские границы будут на постоянной основе закрыты для фигурантов этого списка.ЕС потратил бюджет Европейского фонда мира на военную помощь КиевуОбщая сумма военной помощи стран НАТО киевскому режиму за год превысила 65 млн евро. Таким образом Евросоюз практически исчерпали весь бюджет Европейского фонда мира до 2027 года."Военные поставки на двусторонней основе осуществляют 28 из 31 страны НАТО, их общий объем превысил 65 млрд евро", – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Су-27 проводил немецкий "Орион"Российский истребитель Су-27 был поднят над Балтийским морем после обнаружения в воздушном пространстве приближающегося к госгранице РФ самолета ВВС Германии. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной страны.После разворота иностранного военного самолета от границы нашего государства российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы не допущено.Потери ВСУНа Донецком направлении российскими военнослужащими уничтожены более 245 украинских боевиков."Штурмовые отряды "Вагнер" заняли три квартала в районе Артемовска. Уничтожены силы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка, а также подразделения ВСУ в районе населенного пункта Константиновка", – сообщили в Минобороны РФ. Также в Харьковской области за сутки уничтожили более 30 военных ВСУ, пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки потери противника в личном составе превысили 600 человек.

https://crimea.ria.ru/20230412/marat-khusnullin-o-sanktsiya-ssha-menya-eto-nikak-ne-interesuet-1128144914.html

https://crimea.ria.ru/20230412/es-potratil-vse-zapasy-na-mir-vo-vsem-mire-na-voennuyu-pomosch-kievu-1128136215.html

https://crimea.ria.ru/20230412/uzhasayuschie-tsifry-ekspert-otsenil-poteri-vsu-v-spetsoperatsii-1128142721.html

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