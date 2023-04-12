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Потери ВСУ и успехи российских сил – сводка Минобороны по спецоперации
Потери ВСУ и успехи российских сил – сводка Минобороны по спецоперации - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Потери ВСУ и успехи российских сил – сводка Минобороны по спецоперации
Российские силы за сутки нанесли удары по 94 артиллерийским подразделениям ВСУ, уничтожено около 600 украинских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T16:03
2023-04-12T16:03
2023-04-12T16:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Российские силы за сутки нанесли удары по 94 артиллерийским подразделениям ВСУ, уничтожено около 600 украинских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ход боев на Купянском направленииУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Першотравневое и Берестовое Харьковской области, а также Стельмаховка Луганской Народной Республики.За сутки на этом направлении ликвидировано свыше 30 украинских военнослужащих и четыре единицы техники, в том числе иностранного производства.Обстановка на Красном ЛиманеНа этом направлении авиационными ударами и артиллерийским огнем поражены подразделения противника возле Червонопоповки, Невского и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики, Григоровки и Терн Донецкой Народной Республики."Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20", - говорится в сообщении Минобороны.Ситуация на Южно-Донецком и Запорожском направленияхЗдесь работает российская группировка войск "Восток". Она нанесла удар по украинским силам возле Угледара Донецкой Народной Республики, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Кроме того, в районе Орехова уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.Что происходит на других направленияхВ результате огневого поражения на Херсонском направлении ликвидированы около 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Возле херсонского села Отрадокаменка разбит военный склад бригады теробороны.Кроме того, на Донецком направлении потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО "Град".Авиация и ПВОРоссийская истребительная авиация в районе Красного Лимана сбила самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS."Кроме того, уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новокраснянка, Наугольное, Кременная, Червонопоповка в ЛНР и Еленовка в ДНР", - добавили в оборонном ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 407 самолетов, 228 вертолетов, 3741 беспилотник, 415 зенитных ракетных комплексов, 8647 танков и другие виды военной техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинских ДРГ уничтожены в Харьковской областиХроника спецоперации: какие потери несут ВСУ на разных направленияхХод боев в Артемовске: штурмовые отряды овладели тремя кварталами
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крым, россия, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Российские силы за сутки нанесли удары по 94 артиллерийским подразделениям ВСУ, уничтожено около 600 украинских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за сутки нанесено поражение 94 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике - в 117 районах", - проинформировали в ведомстве.
Ход боев на Купянском направлении
Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Першотравневое и Берестовое Харьковской области, а также Стельмаховка Луганской Народной Республики.
За сутки на этом направлении ликвидировано свыше 30 украинских военнослужащих и четыре единицы техники, в том числе иностранного производства.
Обстановка на Красном Лимане
На этом направлении авиационными ударами и артиллерийским огнем поражены подразделения противника возле Червонопоповки, Невского и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики, Григоровки и Терн Донецкой Народной Республики.
"Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20", - говорится в сообщении Минобороны.
Ситуация на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Здесь работает российская группировка войск "Восток". Она нанесла удар по украинским силам возле Угледара Донецкой Народной Республики, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Кроме того, в районе Орехова уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
"В районах населенных пунктов Павловка и Новоселка в ДНР пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп противника. За сутки на данных направлениях уничтожено до 180 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.
Что происходит на других направлениях
В результате огневого поражения на Херсонском направлении ликвидированы около 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Возле херсонского села Отрадокаменка разбит военный склад бригады теробороны.
Кроме того, на Донецком направлении потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО "Град".
Российская истребительная авиация в районе Красного Лимана сбила самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
"Кроме того, уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новокраснянка, Наугольное, Кременная, Червонопоповка в ЛНР и Еленовка в ДНР", - добавили в оборонном ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 407 самолетов, 228 вертолетов, 3741 беспилотник, 415 зенитных ракетных комплексов, 8647 танков и другие виды военной техники и вооружения.
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