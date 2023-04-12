https://crimea.ria.ru/20230412/ssha-vveli-sanktsii-protiv-vitse-premera-rf-marata-khusnullina-1128142029.html

США ввели санкции против вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

США ввели санкции против вице-премьера РФ Марата Хуснуллина - РИА Новости Крым, 12.04.2023

США ввели санкции против вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

США ввели новые санкции против десятков физических и юридических лиц, связанных с Россией. Под них попали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, компании "Мегафон",... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T17:34

2023-04-12T17:34

2023-04-12T18:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. США ввели новые санкции против десятков физических и юридических лиц, связанных с Россией. Под них попали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, компании "Мегафон", "Металлоинвест" и другие политики, фирмы и предприятия, передает РИА Новости."Хуснуллин, Марат Шакирзянович, Россия... национальность – русский", – отмечается в приведенном списке.В антироссийский санкционный список попали десятки физических и юридических лиц, которые, по заявлению властей США, связанны с Россией."Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов продолжает ограничивать доступ России к международной финансовой системе через посредников и их бизнес", – говорится в сообщении ведомства.В общей сложности OFAC назначает 25 физических и 29 юридических лиц в двадцати юрисдикциях.Отмечается, что Госдеп США "одновременно вносит в список несколько организаций, работающих в оборонном секторе экономики Российской Федерации, и организаций, поддерживающих Россию в конфликте с Украиной, а также прочие организации, связанные с российской госкорпорацией по атомной энергии (Росатом).Санкции введены против ряда российских политиков и компаний, в частности, "Мегафон", "Металлоинвест" и др.Марат Хуснуллин вступил в должность зампредседателя правительства России 21 января 2020 года.Он координирует работу федеральных органов исполнительной власти по вопросам разработки, реализации и контроля национальных проектов в сфере жилья и городской среды, создания безопасных и качественных автомобильных дорог, жилищной политики, госполитики в области ипотечного кредитования, а также строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, недвижимости и земельных отношений, экологии и ряда других.С 28 января 2020 года курирует реализацию федеральных проектов в Крыму и Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Евробанка сделала откровенные признания о санкциях против РоссииКрах банков США: финансовый аналитик сделал прогноз для экономики ЗападаСША сняли санкции с четырех "дочек" Сбербанка

https://crimea.ria.ru/20230317/rossiya-vvela-sanktsii-protiv-britanii-1127609476.html

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россия, сша, санкции против россии, в мире, политика, марат хуснуллин, экономика, новости