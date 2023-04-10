https://crimea.ria.ru/20230410/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-10-aprelya-1128101797.html

Главные события и заявления дня: 10 апреля

Главные события и заявления дня: 10 апреля - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Главные события и заявления дня: 10 апреля

ВСУ ударили по Курской области. В Госдуме одобрили пожизненное заключение за госизмену. Из плена вернулись 106 российских военных. Минск ждет от Москвы гарантий РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T21:56

2023-04-10T21:56

2023-04-10T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по Курской области. В Госдуме одобрили пожизненное заключение за госизмену. Из плена вернулись 106 российских военных. Минск ждет от Москвы гарантий безопасности. Ситуация в Артемовске: сколько до освобождения. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ ударили по Курской областиГубернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле Курской области украинской армией."Около 650 человек остались без энергоснабжения в селах Горналь и Гуево Суджанского района в результате обстрела с территории Украины окрестностей села Плехово", – сообщил он. В Госдуме одобрили пожизненное заключение за госизмену Конституционный комитет Государственной думы в понедельник одобрил пожизненное заключение за государственную измену и рекомендовал парламентариям принять соответствующие поправки к действующему закону. Об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников.Поправки, касающиеся усиления наказания за преступления террористической направленности были инициированы "в свете последних трагических событий". В Госуме также уточнили, когда рассмотрят документ. Из плена вернулись 106 бойцов ВС РоссииВ понедельник с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных военнослужащих доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России.Минск ждет от Москвы гарантий безопасностиМинск желает получить от Москвы полные гарантии безопасности в случае агрессии против Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Минске."Это звучало на переговорах (президентов Белоруссии и России – ред.) так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии) безопасности", – заявил Лукашенко.Он также сделал ряд заявлений относительно нового нормативного правового акта межгосударственного характера, который необходимо принять сейчас.Ситуация в Артемовске: сколько до освобожденияБолее 75% территории Артемовска на данный момент находятся под контролем российских подразделений, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин по итогам посещения города."(Бойцы ЧВК) "Вагнер" идут вперед, и сейчас я абсолютно точно могу заявлять о том, что более 75 процентов города находится под контролем наших подразделений", – сказал Пушилин.Он также рассказал, где сейчас концентрируется противника и о месте ожесточенных боев. В Минобороны в этот день сообщили, что армия России уничтожила пункты управления двух бригад территориальной обороны Украины в ДНР и Херсонской области. В ведомстве также назвали потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки. А в Кремле высказались о возможности пасхального перемирия на Украине.

https://crimea.ria.ru/20230410/novye-udary-vsu-po-kurskoy-oblasti-obestocheny-sotni-lyudey-1128097419.html

https://crimea.ria.ru/20230410/grozila-opasnost-iz-plena-vozvrascheny-106-rossiyskikh-voennykh-1128095888.html

https://crimea.ria.ru/20230410/ozhestochennye-boi-za-artemovsk-skolko-ostalos-do-osvobozhdeniya-1128096501.html

россия

артемовск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, россия, сво, артемовск, события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, обмен пленными, госизмена, закон и право, обстрелы курской области, новости