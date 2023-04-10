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Армия России громит ВСУ: за сутки уничтожены более 500 боевиков - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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Армия России громит ВСУ: за сутки уничтожены более 500 боевиков
Армия России громит ВСУ: за сутки уничтожены более 500 боевиков - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Армия России громит ВСУ: за сутки уничтожены более 500 боевиков
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации на Украине потеряли порядка 530 военнослужащих и более 50 единиц техники. Об этом... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T14:43
2023-04-10T16:38
сво
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украина
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вооруженные силы россии
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события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации на Украине потеряли порядка 530 военнослужащих и более 50 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское и Красно-Лиманское направленияНа Купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Западная" нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Розовка Луганской Народной Республики, Синьковка, Тимковка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области. В результате ВСУ потеряли свыше 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-20.Кроме того, в районе населенного пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.В районе населенного пункта Новолюбовка ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.Донецк, Запорожье и ХерсонНа Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходную артустановку "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20.В районе Краматорска ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Червоная Криница, Омельник и Преображенка Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 50-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - рассказали в ведомстве.На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 40 украинских боевиков, две бронированные машины, 15 автомобилей, одну артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли пасхального перемирия на УкраинеДиверсионные группы и 250 боевиков: потери ВСУ на Донецком направленииКак силы ПВО защищают Крым и новые регионы России
https://crimea.ria.ru/20230409/uzhasnoe-chislo-posol-ukrainy-v-britanii-o-poteryakh-vsu-1128069410.html
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Армия России громит ВСУ: за сутки уничтожены более 500 боевиков

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли порядка 530 военных и более 50 единиц техники

14:43 10.04.2023 (обновлено: 16:38 10.04.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота армейской авиации в зоне проведения СВО
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации на Украине потеряли порядка 530 военнослужащих и более 50 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Купянское и Красно-Лиманское направления

На Купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Западная" нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Розовка Луганской Народной Республики, Синьковка, Тимковка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области. В результате ВСУ потеряли свыше 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-20.
Кроме того, в районе населенного пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.
"На Красно-Лиманскомнаправлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20, - говорится в сообщении.
В районе населенного пункта Новолюбовка ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.
Украинский военнослужащий стоит в подвале убежища недалеко от Артемовска - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
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Донецк, Запорожье и Херсон

На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходную артустановку "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20.
В районе Краматорска ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Червоная Криница, Омельник и Преображенка Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 50-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - рассказали в ведомстве.
Работа танков Т-72Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
8 апреля, 14:56
Колоссальные потери: за сутки армия России уничтожила 600 боевиков ВСУ
На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 40 украинских боевиков, две бронированные машины, 15 автомобилей, одну артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
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