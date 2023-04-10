https://crimea.ria.ru/20230410/armiya-rossii-gromit-vsu-za-sutki-unichtozheny-bolee-500-boevikov-1128092619.html
Армия России громит ВСУ: за сутки уничтожены более 500 боевиков
Армия России громит ВСУ: за сутки уничтожены более 500 боевиков - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Армия России громит ВСУ: за сутки уничтожены более 500 боевиков
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации на Украине потеряли порядка 530 военнослужащих и более 50 единиц техники. Об этом... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T14:43
2023-04-10T14:43
2023-04-10T16:38
сво
министерство обороны рф
украина
россия
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128054485_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_4d49416bebf98dba78b473f28891e066.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации на Украине потеряли порядка 530 военнослужащих и более 50 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское и Красно-Лиманское направленияНа Купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Западная" нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Розовка Луганской Народной Республики, Синьковка, Тимковка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области. В результате ВСУ потеряли свыше 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-20.Кроме того, в районе населенного пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.В районе населенного пункта Новолюбовка ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.Донецк, Запорожье и ХерсонНа Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходную артустановку "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20.В районе Краматорска ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Червоная Криница, Омельник и Преображенка Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 50-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - рассказали в ведомстве.На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 40 украинских боевиков, две бронированные машины, 15 автомобилей, одну артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли пасхального перемирия на УкраинеДиверсионные группы и 250 боевиков: потери ВСУ на Донецком направленииКак силы ПВО защищают Крым и новые регионы России
https://crimea.ria.ru/20230409/uzhasnoe-chislo-posol-ukrainy-v-britanii-o-poteryakh-vsu-1128069410.html
https://crimea.ria.ru/20230408/kolossalnye-poteri-za-sutki-armiya-rossii-unichtozhila-600-boevikov-vsu-1128060417.html
украина
россия
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128054485_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_ba3de34023d90dcc2e30b9bda1edfd0d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, министерство обороны рф, украина, россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации на Украине потеряли порядка 530 военнослужащих и более 50 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Купянское и Красно-Лиманское направления
На Купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Западная" нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Розовка Луганской Народной Республики, Синьковка, Тимковка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области. В результате ВСУ потеряли свыше 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-20.
Кроме того, в районе населенного пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.
"На Красно-Лиманскомнаправлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20, - говорится в сообщении.
В районе населенного пункта Новолюбовка ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.
Донецк, Запорожье и Херсон
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходную артустановку "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20.
В районе Краматорска ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Червоная Криница, Омельник и Преображенка Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 50-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - рассказали в ведомстве.
На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 40 украинских боевиков, две бронированные машины, 15 автомобилей, одну артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Читайте также на РИА Новости Крым: