https://crimea.ria.ru/20230410/armiya-rossii-gromit-vsu-za-sutki-unichtozheny-bolee-500-boevikov-1128092619.html

Армия России громит ВСУ: за сутки уничтожены более 500 боевиков

Армия России громит ВСУ: за сутки уничтожены более 500 боевиков - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Армия России громит ВСУ: за сутки уничтожены более 500 боевиков

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации на Украине потеряли порядка 530 военнослужащих и более 50 единиц техники. Об этом... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T14:43

2023-04-10T14:43

2023-04-10T16:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации на Украине потеряли порядка 530 военнослужащих и более 50 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское и Красно-Лиманское направленияНа Купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Западная" нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Розовка Луганской Народной Республики, Синьковка, Тимковка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области. В результате ВСУ потеряли свыше 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-20.Кроме того, в районе населенного пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.В районе населенного пункта Новолюбовка ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.Донецк, Запорожье и ХерсонНа Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходную артустановку "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20.В районе Краматорска ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Червоная Криница, Омельник и Преображенка Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 50-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - рассказали в ведомстве.На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 40 украинских боевиков, две бронированные машины, 15 автомобилей, одну артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли пасхального перемирия на УкраинеДиверсионные группы и 250 боевиков: потери ВСУ на Донецком направленииКак силы ПВО защищают Крым и новые регионы России

https://crimea.ria.ru/20230409/uzhasnoe-chislo-posol-ukrainy-v-britanii-o-poteryakh-vsu-1128069410.html

https://crimea.ria.ru/20230408/kolossalnye-poteri-za-sutki-armiya-rossii-unichtozhila-600-boevikov-vsu-1128060417.html

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