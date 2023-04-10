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Пункты управления бригад теробороны Украины разбиты в ДНР и под Херсоном - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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Пункты управления бригад теробороны Украины разбиты в ДНР и под Херсоном
Пункты управления бригад теробороны Украины разбиты в ДНР и под Херсоном - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Пункты управления бригад теробороны Украины разбиты в ДНР и под Херсоном
Авиация, артиллерия и ракетные войска Вооруженных сил России в течение суток уничтожили пункты управления двух бригад территориальной обороны Украины в ДНР и... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T14:53
2023-04-10T16:39
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Авиация, артиллерия и ракетные войска Вооруженных сил России в течение суток уничтожили пункты управления двух бригад территориальной обороны Украины в ДНР и Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны.Всего за сутки российские войска нанесли удары по 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах.Средства противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 11 вражеских беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3 727 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 608 танков и других боевых бронированных машин, 1 078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 554 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9 414 единиц специальной военной автомобильной техники.За прошедшие сутки украинские войска лишились порядка 530 военнослужащих и более 50 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленскому ответили с передовой на желание "деоккупировать" КрымРоссийские военные уничтожили склады с оружием ВСУ и хранилище топливаКиев готовит "отравляющую" провокацию против российских войск
https://crimea.ria.ru/20230407/armiya-rossii-unichtozhila-odesskiy-otryad-morskoy-okhrany-vsu-na-khersonschine-1128027978.html
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сво, министерство обороны рф, россия, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, херсонская область, новости
Пункты управления бригад теробороны Украины разбиты в ДНР и под Херсоном

Минобороны: российские войска уничтожили пункты управления двух бригад теробороны Украины

14:53 10.04.2023 (обновлено: 16:39 10.04.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделения РСЗО в Запорожской области
Работа подразделения РСЗО в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Авиация, артиллерия и ракетные войска Вооруженных сил России в течение суток уничтожили пункты управления двух бригад территориальной обороны Украины в ДНР и Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"В районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Новоберислав Херсонской области поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригад территориальной обороны", - говорится в сообщении.
Всего за сутки российские войска нанесли удары по 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах.
Начальник пресс-центра группировки Днепр Андрей Рулев - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
7 апреля, 09:56
Армия России уничтожила одесский отряд морской охраны ВСУ на Херсонщине
Средства противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 11 вражеских беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3 727 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 608 танков и других боевых бронированных машин, 1 078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 554 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9 414 единиц специальной военной автомобильной техники.
За прошедшие сутки украинские войска лишились порядка 530 военнослужащих и более 50 единиц техники.
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