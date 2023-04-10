https://crimea.ria.ru/20230410/punkty-upravleniya-brigad-teroborony-ukrainy-razbity-v-dnr-i-pod-khersonom-1128092868.html

Пункты управления бригад теробороны Украины разбиты в ДНР и под Херсоном

Пункты управления бригад теробороны Украины разбиты в ДНР и под Херсоном - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Пункты управления бригад теробороны Украины разбиты в ДНР и под Херсоном

Авиация, артиллерия и ракетные войска Вооруженных сил России в течение суток уничтожили пункты управления двух бригад территориальной обороны Украины в ДНР и... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T14:53

2023-04-10T14:53

2023-04-10T16:39

сво

министерство обороны рф

россия

украина

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

херсонская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/18/1125526706_213:0:2124:1075_1920x0_80_0_0_94c76c0fdfc3ce37d8a4f2c7c94fa1a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Авиация, артиллерия и ракетные войска Вооруженных сил России в течение суток уничтожили пункты управления двух бригад территориальной обороны Украины в ДНР и Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны.Всего за сутки российские войска нанесли удары по 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах.Средства противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 11 вражеских беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3 727 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 608 танков и других боевых бронированных машин, 1 078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 554 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9 414 единиц специальной военной автомобильной техники.За прошедшие сутки украинские войска лишились порядка 530 военнослужащих и более 50 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленскому ответили с передовой на желание "деоккупировать" КрымРоссийские военные уничтожили склады с оружием ВСУ и хранилище топливаКиев готовит "отравляющую" провокацию против российских войск

https://crimea.ria.ru/20230407/armiya-rossii-unichtozhila-odesskiy-otryad-morskoy-okhrany-vsu-na-khersonschine-1128027978.html

россия

украина

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, россия, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, херсонская область, новости