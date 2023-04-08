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Киев готовит "отравляющую" провокацию против российских войск - РИА Новости Крым, 08.04.2023
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Киев готовит "отравляющую" провокацию против российских войск
Киев готовит "отравляющую" провокацию против российских войск - РИА Новости Крым, 08.04.2023
Киев готовит "отравляющую" провокацию против российских войск
Киевский режим под руководством Офиса президента готовит масштабную провокацию против российской армии в населенном пункте Ахтырка Сумской области с якобы... РИА Новости Крым, 08.04.2023
2023-04-08T07:42
2023-04-08T07:56
украина
россия
минобороны украины
сво
сумская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
безопасность
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим под руководством Офиса президента готовит масштабную провокацию против российской армии в населенном пункте Ахтырка Сумской области с якобы применением "химического оружия" со стороны РФ. Об этом сообщают в Минобороны.Отмечается, что на протяжении нескольких недель в Ахтырке боевики оборудовали псевдо-позиции ВСУ, куда из моргов планируют доставить своих уже умерших военнослужащих и инсценировать, что их смерть наступила якобы в результате огневого поражения "российскими" артиллерийскими боеприпасами, снаряженными "отравляющими веществами"."Киевским режимом предусматривается обработка данного участка местности и останков украинских военнослужащих отравляющим веществом. Это позволит приглашенным экспертам из западных стран, в настоящее время находящимся на территории Украины, задокументировать якобы "применение российскими вооруженными силами "химического оружия", - сказано в сообщении Минобороны.После этого "на арену" выйдут украинские спецслужбы.Как отмечается, такой шаг Киеву необходим для отвлечения внимания ООН от многочисленных военных преступлений украинских боевиков."По замыслу киевского режима, данная провокация позволит развернуть в западных СМИ очередную медиакампанию по дискредитации Российской Федерации, в том числе попытаться инициировать заседание Совета Безопасности ООН с соответствующими обвинениями российской стороны", - заключили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Снаряды с ураном уже находятся на Украине – мнение экспертаСША и Украина могут готовить провокацию с опасными патогенами - МО РФСША планируют провокацию с токсичными химикатами на Украине – Минобороны
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украина, россия, минобороны украины, сво, сумская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, безопасность, в мире, новости
Киев готовит "отравляющую" провокацию против российских войск

Минобороны: в Сумской области готовится масштабная провокация против армии России

07:42 08.04.2023 (обновлено: 07:56 08.04.2023)
 
© jakub314-14023130/pixabayПротивогаз
Противогаз
© jakub314-14023130/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим под руководством Офиса президента готовит масштабную провокацию против российской армии в населенном пункте Ахтырка Сумской области с якобы применением "химического оружия" со стороны РФ. Об этом сообщают в Минобороны.
Отмечается, что на протяжении нескольких недель в Ахтырке боевики оборудовали псевдо-позиции ВСУ, куда из моргов планируют доставить своих уже умерших военнослужащих и инсценировать, что их смерть наступила якобы в результате огневого поражения "российскими" артиллерийскими боеприпасами, снаряженными "отравляющими веществами".
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"Киевским режимом предусматривается обработка данного участка местности и останков украинских военнослужащих отравляющим веществом. Это позволит приглашенным экспертам из западных стран, в настоящее время находящимся на территории Украины, задокументировать якобы "применение российскими вооруженными силами "химического оружия", - сказано в сообщении Минобороны.
После этого "на арену" выйдут украинские спецслужбы.
"Для придания провокации большей правдоподобности спецслужбам Украины поручено подготовить и опубликовать в социальных сетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению "химического оружия", а также сфабрикованные наряды на получение специальных боеприпасов для установок РСЗО "Град", - указали в оборонном ведомстве.
Как отмечается, такой шаг Киеву необходим для отвлечения внимания ООН от многочисленных военных преступлений украинских боевиков.
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"По замыслу киевского режима, данная провокация позволит развернуть в западных СМИ очередную медиакампанию по дискредитации Российской Федерации, в том числе попытаться инициировать заседание Совета Безопасности ООН с соответствующими обвинениями российской стороны", - заключили в Минобороны.
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