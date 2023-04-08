https://crimea.ria.ru/20230408/kiev-gotovit-otravlyayuschuyu-provokatsiyu-protiv-rossiyskikh-voysk-1128056617.html
Киев готовит "отравляющую" провокацию против российских войск
Киев готовит "отравляющую" провокацию против российских войск - РИА Новости Крым, 08.04.2023
Киев готовит "отравляющую" провокацию против российских войск
Киевский режим под руководством Офиса президента готовит масштабную провокацию против российской армии в населенном пункте Ахтырка Сумской области с якобы... РИА Новости Крым, 08.04.2023
2023-04-08T07:42
2023-04-08T07:42
2023-04-08T07:56
украина
россия
минобороны украины
сво
сумская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/11/1121443899_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_5fa3d92b9c27ac30926a42f34e6ce563.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим под руководством Офиса президента готовит масштабную провокацию против российской армии в населенном пункте Ахтырка Сумской области с якобы применением "химического оружия" со стороны РФ. Об этом сообщают в Минобороны.Отмечается, что на протяжении нескольких недель в Ахтырке боевики оборудовали псевдо-позиции ВСУ, куда из моргов планируют доставить своих уже умерших военнослужащих и инсценировать, что их смерть наступила якобы в результате огневого поражения "российскими" артиллерийскими боеприпасами, снаряженными "отравляющими веществами"."Киевским режимом предусматривается обработка данного участка местности и останков украинских военнослужащих отравляющим веществом. Это позволит приглашенным экспертам из западных стран, в настоящее время находящимся на территории Украины, задокументировать якобы "применение российскими вооруженными силами "химического оружия", - сказано в сообщении Минобороны.После этого "на арену" выйдут украинские спецслужбы.Как отмечается, такой шаг Киеву необходим для отвлечения внимания ООН от многочисленных военных преступлений украинских боевиков."По замыслу киевского режима, данная провокация позволит развернуть в западных СМИ очередную медиакампанию по дискредитации Российской Федерации, в том числе попытаться инициировать заседание Совета Безопасности ООН с соответствующими обвинениями российской стороны", - заключили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Снаряды с ураном уже находятся на Украине – мнение экспертаСША и Украина могут готовить провокацию с опасными патогенами - МО РФСША планируют провокацию с токсичными химикатами на Украине – Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230328/ne-tolko-radiatsiya-chem-esche-opasny-uranovye-snaryady-1127802686.html
https://crimea.ria.ru/20230205/sbu-gotovyat-provokatsii-v-kramatorske-vzorvut-bolnitsu-i-onkodispenser--1126793704.html
украина
россия
сумская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/11/1121443899_0:0:854:640_1920x0_80_0_0_7ab8d1de772628cf490ab42679971268.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, минобороны украины, сво, сумская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, безопасность, в мире, новости
Киев готовит "отравляющую" провокацию против российских войск
Минобороны: в Сумской области готовится масштабная провокация против армии России
07:42 08.04.2023 (обновлено: 07:56 08.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим под руководством Офиса президента готовит масштабную провокацию против российской армии в населенном пункте Ахтырка Сумской области с якобы применением "химического оружия" со стороны РФ. Об этом сообщают в Минобороны.
Отмечается, что на протяжении нескольких недель в Ахтырке боевики оборудовали псевдо-позиции ВСУ, куда из моргов планируют доставить своих уже умерших военнослужащих и инсценировать, что их смерть наступила якобы в результате огневого поражения "российскими" артиллерийскими боеприпасами, снаряженными "отравляющими веществами".
"Киевским режимом предусматривается обработка данного участка местности и останков украинских военнослужащих отравляющим веществом. Это позволит приглашенным экспертам из западных стран, в настоящее время находящимся на территории Украины, задокументировать якобы "применение российскими вооруженными силами "химического оружия", - сказано в сообщении Минобороны.
После этого "на арену" выйдут украинские спецслужбы.
"Для придания провокации большей правдоподобности спецслужбам Украины поручено подготовить и опубликовать в социальных сетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению "химического оружия", а также сфабрикованные наряды на получение специальных боеприпасов для установок РСЗО "Град", - указали в оборонном ведомстве.
Как отмечается, такой шаг Киеву необходим для отвлечения внимания ООН от многочисленных военных преступлений украинских боевиков.
"По замыслу киевского режима, данная провокация позволит развернуть в западных СМИ очередную медиакампанию по дискредитации Российской Федерации, в том числе попытаться инициировать заседание Совета Безопасности ООН с соответствующими обвинениями российской стороны", - заключили в Минобороны.
Читайте также на РИА Новости Крым: