https://crimea.ria.ru/20230408/kiev-gotovit-otravlyayuschuyu-provokatsiyu-protiv-rossiyskikh-voysk-1128056617.html

Киев готовит "отравляющую" провокацию против российских войск

Киев готовит "отравляющую" провокацию против российских войск - РИА Новости Крым, 08.04.2023

Киев готовит "отравляющую" провокацию против российских войск

Киевский режим под руководством Офиса президента готовит масштабную провокацию против российской армии в населенном пункте Ахтырка Сумской области с якобы... РИА Новости Крым, 08.04.2023

2023-04-08T07:42

2023-04-08T07:42

2023-04-08T07:56

украина

россия

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сво

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происшествия

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим под руководством Офиса президента готовит масштабную провокацию против российской армии в населенном пункте Ахтырка Сумской области с якобы применением "химического оружия" со стороны РФ. Об этом сообщают в Минобороны.Отмечается, что на протяжении нескольких недель в Ахтырке боевики оборудовали псевдо-позиции ВСУ, куда из моргов планируют доставить своих уже умерших военнослужащих и инсценировать, что их смерть наступила якобы в результате огневого поражения "российскими" артиллерийскими боеприпасами, снаряженными "отравляющими веществами"."Киевским режимом предусматривается обработка данного участка местности и останков украинских военнослужащих отравляющим веществом. Это позволит приглашенным экспертам из западных стран, в настоящее время находящимся на территории Украины, задокументировать якобы "применение российскими вооруженными силами "химического оружия", - сказано в сообщении Минобороны.После этого "на арену" выйдут украинские спецслужбы.Как отмечается, такой шаг Киеву необходим для отвлечения внимания ООН от многочисленных военных преступлений украинских боевиков."По замыслу киевского режима, данная провокация позволит развернуть в западных СМИ очередную медиакампанию по дискредитации Российской Федерации, в том числе попытаться инициировать заседание Совета Безопасности ООН с соответствующими обвинениями российской стороны", - заключили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Снаряды с ураном уже находятся на Украине – мнение экспертаСША и Украина могут готовить провокацию с опасными патогенами - МО РФСША планируют провокацию с токсичными химикатами на Украине – Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230328/ne-tolko-radiatsiya-chem-esche-opasny-uranovye-snaryady-1127802686.html

https://crimea.ria.ru/20230205/sbu-gotovyat-provokatsii-v-kramatorske-vzorvut-bolnitsu-i-onkodispenser--1126793704.html

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