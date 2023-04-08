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Зеленскому ответили с передовой на желание "деоккупировать" Крым - РИА Новости Крым, 08.04.2023
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Зеленскому ответили с передовой на желание "деоккупировать" Крым
Зеленскому ответили с передовой на желание "деоккупировать" Крым - РИА Новости Крым, 08.04.2023
Зеленскому ответили с передовой на желание "деоккупировать" Крым
Очередное заявление лидера киевского режима о "деоккупации" Крыма – "морковка для внутреннего потребителя, чтобы заставлять украинцев гибнуть и страдать за... РИА Новости Крым, 08.04.2023
2023-04-08T17:49
2023-04-08T17:55
эксклюзивы риа новости крым
крым
владимир зеленский (президент украины)
украина
россия
безопасность республики крым и севастополя
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алексей живов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Очередное заявление лидера киевского режима о "деоккупации" Крыма – "морковка для внутреннего потребителя, чтобы заставлять украинцев гибнуть и страдать за режим Зеленского". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил Алексей Живов – в прошлом защитник ДНР, а сейчас волонтер, доставляющий на передовую вооружение и средства защиты.Ранее Владимир Зеленский, выступая на ифтаре в так называемом "Центре мусульман Крыма", заявил, что "деоккупация" Крыма – это непременное условие для установления мира. При этом Мустафа Джемилев упрекнул мусульманские страны в том, что они мало поддерживают Украину, а крымский политолог Наталья Киселева посоветовала бывшему лидеру меджлиса* учить историю.В воду войдут, там и останутсяИ поэтому шансы украинцев на прорыв в Крым он оценивает скептически."Все эти разговоры рассчитаны на внутреннего потребителя. Украина находится в очень тяжелом положении, количество жертв со стороны ВСУ растет постоянно, уже даже детей и стариков отправляют на фронт. Им нужна морковка, и Зеленский вот такую морковку им подвешивает. То есть так называемая "деоккупация" Крыма – это морковка для внутреннего потребителя, чтобы он продолжал гибнуть и страдать за режим Зеленского", - считает военный волонтер.Для захвата Крыма нет ресурсовКроме того, подступы к полуострову надежно укреплены, а в самом Крыму оборону несут флот, авиация и артиллерия."Я сейчас в Мелитополе, ездил в Токмак, поближе к запорожской линии. Там очень жестко работает военная полиция, нас на каждом посту останавливали. Но это и к лучшему, потому что там диверсанты периодически заходят. Мы проезжали огромное количество линий обороны, они уже все на 90 процентов оборудованы", - сообщил волонтер.В качестве примера он напомнил, как чуть больше ста лет назад во время Гражданской войны на юге России добровольческий полк генерала Дроздовского – всего тысяча человек – удерживали на Перекопе подразделения Красной Армии численностью 50 тысяч человек. У них не было ни современных артиллерийских систем, ни танков, ни прочего, но они продержались целый год.* Экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные потери: за сутки армия России уничтожила 600 боевиков ВСУКогда ВСУ начнут наступать и будет ли атака на Крым – заявление БлинкенаКрымские татары ответили Подоляку на планы по захвату полуострова
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Ирина Камышева
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РИА Новости Крым
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крым, владимир зеленский (президент украины), украина, россия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, мнения, авторы, алексей живов
Зеленскому ответили с передовой на желание "деоккупировать" Крым

Военный волонтер Живов: "деоккупация" Крыма – морковка для украинцев от Зеленского

17:49 08.04.2023 (обновлено: 17:55 08.04.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Очередное заявление лидера киевского режима о "деоккупации" Крыма – "морковка для внутреннего потребителя, чтобы заставлять украинцев гибнуть и страдать за режим Зеленского". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил Алексей Живов – в прошлом защитник ДНР, а сейчас волонтер, доставляющий на передовую вооружение и средства защиты.
Ранее Владимир Зеленский, выступая на ифтаре в так называемом "Центре мусульман Крыма", заявил, что "деоккупация" Крыма – это непременное условие для установления мира. При этом Мустафа Джемилев упрекнул мусульманские страны в том, что они мало поддерживают Украину, а крымский политолог Наталья Киселева посоветовала бывшему лидеру меджлиса* учить историю.

В воду войдут, там и останутся

"Недавно был на передовой – на левом берегу возле Херсона – там стояли десантники. Я у одного из командиров спросил, что будет, если украинцы попробуют форсировать Днепр. Он сказал "в воду войдут, в воде и останутся". Вот примерно такой ответ я слышу ото всех", - рассказал Алексей Живов.

И поэтому шансы украинцев на прорыв в Крым он оценивает скептически.
"Все эти разговоры рассчитаны на внутреннего потребителя. Украина находится в очень тяжелом положении, количество жертв со стороны ВСУ растет постоянно, уже даже детей и стариков отправляют на фронт. Им нужна морковка, и Зеленский вот такую морковку им подвешивает. То есть так называемая "деоккупация" Крыма – это морковка для внутреннего потребителя, чтобы он продолжал гибнуть и страдать за режим Зеленского", - считает военный волонтер.
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Для захвата Крыма нет ресурсов

Кроме того, подступы к полуострову надежно укреплены, а в самом Крыму оборону несут флот, авиация и артиллерия.
"Десантную операцию они провести не смогут, потому что у них нет средств для десантирования, их все потопили. Кто, НАТО будет высаживаться в Крыму? Это приведет к глобальной ядерной войне, и все. Там без вариантов. Они не хотят увидеть в пепле свои собственные города – Варшаву, Лондон и так далее", - успокаивает бывший участник боевых действий.
"Я сейчас в Мелитополе, ездил в Токмак, поближе к запорожской линии. Там очень жестко работает военная полиция, нас на каждом посту останавливали. Но это и к лучшему, потому что там диверсанты периодически заходят. Мы проезжали огромное количество линий обороны, они уже все на 90 процентов оборудованы", - сообщил волонтер.
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В качестве примера он напомнил, как чуть больше ста лет назад во время Гражданской войны на юге России добровольческий полк генерала Дроздовского – всего тысяча человек – удерживали на Перекопе подразделения Красной Армии численностью 50 тысяч человек. У них не было ни современных артиллерийских систем, ни танков, ни прочего, но они продержались целый год.
* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымВладимир Зеленский (президент Украины)УкраинаРоссияБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьМненияАвторыАлексей Живов
 
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