https://crimea.ria.ru/20230408/zelenskomu-otvetili-s-peredovoy-na-zhelanie-deokkupirovat-krym-1128063433.html

Зеленскому ответили с передовой на желание "деоккупировать" Крым

Зеленскому ответили с передовой на желание "деоккупировать" Крым - РИА Новости Крым, 08.04.2023

Зеленскому ответили с передовой на желание "деоккупировать" Крым

Очередное заявление лидера киевского режима о "деоккупации" Крыма – "морковка для внутреннего потребителя, чтобы заставлять украинцев гибнуть и страдать за... РИА Новости Крым, 08.04.2023

2023-04-08T17:49

2023-04-08T17:49

2023-04-08T17:55

эксклюзивы риа новости крым

крым

владимир зеленский (президент украины)

украина

россия

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

мнения

авторы

алексей живов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127332246_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_2607943f7887fe71a6d9758a4f021e66.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Очередное заявление лидера киевского режима о "деоккупации" Крыма – "морковка для внутреннего потребителя, чтобы заставлять украинцев гибнуть и страдать за режим Зеленского". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил Алексей Живов – в прошлом защитник ДНР, а сейчас волонтер, доставляющий на передовую вооружение и средства защиты.Ранее Владимир Зеленский, выступая на ифтаре в так называемом "Центре мусульман Крыма", заявил, что "деоккупация" Крыма – это непременное условие для установления мира. При этом Мустафа Джемилев упрекнул мусульманские страны в том, что они мало поддерживают Украину, а крымский политолог Наталья Киселева посоветовала бывшему лидеру меджлиса* учить историю.В воду войдут, там и останутсяИ поэтому шансы украинцев на прорыв в Крым он оценивает скептически."Все эти разговоры рассчитаны на внутреннего потребителя. Украина находится в очень тяжелом положении, количество жертв со стороны ВСУ растет постоянно, уже даже детей и стариков отправляют на фронт. Им нужна морковка, и Зеленский вот такую морковку им подвешивает. То есть так называемая "деоккупация" Крыма – это морковка для внутреннего потребителя, чтобы он продолжал гибнуть и страдать за режим Зеленского", - считает военный волонтер.Для захвата Крыма нет ресурсовКроме того, подступы к полуострову надежно укреплены, а в самом Крыму оборону несут флот, авиация и артиллерия."Я сейчас в Мелитополе, ездил в Токмак, поближе к запорожской линии. Там очень жестко работает военная полиция, нас на каждом посту останавливали. Но это и к лучшему, потому что там диверсанты периодически заходят. Мы проезжали огромное количество линий обороны, они уже все на 90 процентов оборудованы", - сообщил волонтер.В качестве примера он напомнил, как чуть больше ста лет назад во время Гражданской войны на юге России добровольческий полк генерала Дроздовского – всего тысяча человек – удерживали на Перекопе подразделения Красной Армии численностью 50 тысяч человек. У них не было ни современных артиллерийских систем, ни танков, ни прочего, но они продержались целый год.* Экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные потери: за сутки армия России уничтожила 600 боевиков ВСУКогда ВСУ начнут наступать и будет ли атака на Крым – заявление БлинкенаКрымские татары ответили Подоляку на планы по захвату полуострова

https://crimea.ria.ru/20230408/zelenskiy-nazval-deokkupatsiyu-kryma-bezalternativnym-usloviem-mira-1128059161.html

https://crimea.ria.ru/20230408/aksenov-krym-stal-fetishem-dlya-sovremennykh-natsistov-1128057602.html

крым

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Камышева

Ирина Камышева

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева

крым, владимир зеленский (президент украины), украина, россия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, мнения, авторы, алексей живов