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Российские военные уничтожили склады с оружием ВСУ и хранилище топлива

Российские военные уничтожили склады с оружием ВСУ и хранилище топлива - РИА Новости Крым, 09.04.2023

Российские военные уничтожили склады с оружием ВСУ и хранилище топлива

Силы ВС РФ за сутки нанесли серьезный урон живой силе и техническому обеспечению ВСУ. На Купянском, Красно-Лиманском и Херсонском направлениях противник потерял РИА Новости Крым, 09.04.2023

2023-04-09T16:11

2023-04-09T16:11

2023-04-09T16:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Силы ВС РФ за сутки нанесли серьезный урон живой силе и техническому обеспечению ВСУ. На Купянском, Красно-Лиманском и Херсонском направлениях противник потерял больше 150 человек, разбиты склады ракетно-артиллерийского вооружения, уничтожено крупное хранилище с топливом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Купянское направлениеРоссийская авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Тимковка, Крахмальное под Харьковом с села Стельмаховка ЛНР.Более того, возле населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР российские военные оперативно пресекли действия сразу двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ)."Всего за сутки на данном направлении уничтожено свыше 35-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля", - сказано в сводке.Красно-Лиманское направлениеРоссийские военные группировки "Центр" ударили по подразделениям украинских боевиков возле населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, а также Торское, Терны и Серебрянка ДНР."Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - уточнили в ведомстве.Херсонское направлениеНа Херсонском направлении за сутки ликвидировано до 60 украинских военных, три боевые бронемашины, восемь единиц транспорта, а также самоходные артиллерийские установки "Акация", "Гвоздика" и пушка "Гиацинт-Б"."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127-ми районах", - подытожили в Минобороны.Подбит командный пункт и склады с оружиемТакже сообщается, что возле Великого Бурлука под Харьковом поражен передовой командный пункт оперативной группировки ВСУ "Харьков"."В районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Угледар уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Сгорело хранилище с топливом и 10 "химер"Кроме того, под Запорожьем благодаря высокоточному ракетному удару уничтожено хранилище, в котором находилось 70 тысячами тонн топлива для нужд ВСУ.Российские системы ПВО за сутки перехватили 10 реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Смерч", а также одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2".Также за указанный период времени сбиты 14 БПЛА противника в окрестностях населенных пунктов Васильевка, Инженерное Запорожской области, Старомайорское, Веселое, Кирилловка ДНР, Кременная, Рубежное и Ильинка ЛНР."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3716 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8593 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4543 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9387 единиц специальной военной автомобильной техники", - обозначили в российском оборонном ведомстве.Накануне армия России в ходе боев в зоне проведения спецоперации уничтожила около шестисот украинских боевиков, до 30 единиц боевой техники, три склада боеприпасов и военной амуниции для ВСУ. Система ПВО перехватила семь ракет Himars и сбила столько же беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались отбить утраченные позиции на Красно-Лиманском направленииУкраинские боевики стали реже обстреливать ЛНР – ПасечникВ России создали новую двойную броню для военной техники

https://crimea.ria.ru/20230409/dve-diversionnye-gruppy-i-250-boevikov-poteri-vsu-za-sutki-1128076247.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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