https://crimea.ria.ru/20230408/kolossalnye-poteri-za-sutki-armiya-rossii-unichtozhila-600-boevikov-vsu-1128060417.html

Колоссальные потери: за сутки армия России уничтожила 600 боевиков ВСУ

Колоссальные потери: за сутки армия России уничтожила 600 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 08.04.2023

Колоссальные потери: за сутки армия России уничтожила 600 боевиков ВСУ

За сутки армия России в ходе боев в зоне проведения спецоперации уничтожила около шестисот украинских боевиков, до 30 единиц боевой техники, три склада... РИА Новости Крым, 08.04.2023

2023-04-08T14:56

2023-04-08T14:56

2023-04-08T15:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. За сутки армия России в ходе боев в зоне проведения спецоперации уничтожила около шестисот украинских боевиков, до 30 единиц боевой техники, три склада боеприпасов и военной амуниции для ВСУ. Система ПВО перехватила семь ракет Himars и сбила столько же беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии уничтожили до 370-ти украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".В районах населенных пунктов Невское (ЛНР) и Ямполовка (ДНР) на Красно-Лиманском направлении артиллерийским огнем, ударами тяжелых огнеметных систем и авиации ликвидированы 80 украинских солдат, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20.В Херсонской области за сутки противник потерял до 60 военных, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Акация".На Южно-Донецком и Запорожском фронтах российские войска нанесли удары в районе Угледара и Камышевахи (ДНР), а также сел Юрковка и Щербаки Запорожской области. В результате было ликвидировано до 55 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и гаубицы Д-20 и Д-30.На Купянском направлении боевые действия велись у населенных пунктов Григоровка, Синьковка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-20.Авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение суток нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ, а также живой силе и технике в 114-ти районах. Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3 702 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 574 танка и других боевых бронированных машин, 1 078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 532 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9 342 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев готовит "отравляющую" провокацию против российских войскВезде одни плюсы: Кадыров развеял угрозы контрнаступления ВСУЗеленский назвал "деоккупацию" Крыма безальтернативным условием мира

https://crimea.ria.ru/20230407/vsu-obstrelyali-pologi-razbity-dom-malyutki-i-shkola-1128055412.html

https://crimea.ria.ru/20230406/olland-priznal-evrosoyuz-uchastnikom-konflikta-na-ukraine-1128019039.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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