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Главные события и заявления дня: 8 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2023
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Главные события и заявления дня: 8 апреля
Главные события и заявления дня: 8 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2023
Главные события и заявления дня: 8 апреля
В Минобороны заявили о подготовке провокации против армии России со стороны киевского режима. На Троекуровском кладбище в Москве похоронили военкора Владлена... РИА Новости Крым, 08.04.2023
2023-04-08T19:34
2023-04-08T19:37
главное за день
в мире
россия
украина
сво
церковный раскол на украине
рамзан кадыров
контрнаступление всу
министерство обороны рф
владлен татарский (максим фомин)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Минобороны заявили о подготовке провокации против армии России со стороны киевского режима. На Троекуровском кладбище в Москве похоронили военкора Владлена Татарского. За сутки в ходе СВО уничтожено почти 600 украинских боевиков. В Киевской области во время рейдерской атаки на храм умер захватчик. Кадыров заявил о плюсах для России в случае возможного наступления ВСУ. Мустафа Джемилев упрекнул мусульманские страны в том, что они мало поддерживают Украину.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Провокация с "использованием химического оружия"В Минобороны РФ заявили о масштабной провокации, которую киевский режим подготавливает в Ахтырке Сумской области: там готовятся инсценировать "применение химического оружия" российскими восками.Отмечается, что боевики уже оборудовали псевдо-позиции ВСУ, куда из моргов планируют доставить своих уже умерших военнослужащих, обработать их тела отравляющим веществом и обвинить Россию в их смерти от якобы применения "химического оружия".В Москве простились с Владленом ТатарскимНа Троекуровском кладбище в Москве торжественно простились с военкором Максимом Фоминым, известным под псевдонимом Владлен Татарский. Он был убит 2 апреля при теракте в питерском кафе на Университетской набережной.Во время похорон дорогу к кладбищу оцепили росгвардейцы, Троекуровский проезд был перекрыт, рядом дежурил экипаж ДПС, а на входе в траурный зал установили металлодетекторы. Попрощаться с военкором пришли сотни москвичей.Колоссальные потери ВСУАрмия России в ходе боев в зоне проведения спецоперации за сутки уничтожила около шестисот украинских боевиков, до 30 единиц боевой техники, три склада боеприпасов и военной амуниции для ВСУ.Система ПВО перехватила семь ракет Himars и сбила столько же беспилотников, сообщили в Министерстве обороны РФ.Смерть при рейдерском захвате храма УПЦ под КиевомВо время рейдерской атаки на храм УПЦ в городе Липовец Киевской области скоропостижно умер один из налетчиков. Им оказался заместитель мэра Кагарлыка Иван Семцов. Как отмечает Союз православных журналистов, во время конфликта он вырвал из рук священника крест и бросил его на землю. Ему тут же стало плохо, и он упал на землю. Все попытки привести заммэра в чувство ничего не дали − Семцов скоропостижно скончался.Кадыров о наступлении ВСУВ случае контрнаступления ВСУ на Крым и Донбасс, неоднократно анонсированного киевским режимом, российские войска пополнят коллекции "новенькими образцами" трофейного западного оружия, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он отметил, что российские войска имеют укрепленные позиции и без труда предугадывают все маневры противника.Джемилев недоволен позицией Сирии и Афганистана по КрымуНародный депутат Украины, бывший лидер запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев осудил мусульманские страны за слабую поддержку Украины. Он обвинил ряд государств в нейтральной позиции при обсуждении "аннексии" Крыма в ООН, а также осудил Сирию и Афганистан в открытой поддержке российского статуса полуострова.При этом политолог Наталья Киселева посоветовала экс-лидеру меджлиса* учить историю перед тем, как "зарабатывать на межэтнической карте".* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
https://crimea.ria.ru/20230408/kiev-gotovit-otravlyayuschuyu-provokatsiyu-protiv-rossiyskikh-voysk-1128056617.html
https://crimea.ria.ru/20230408/zakhvatchik-umer-vo-vremya-reyderskoy-ataki-na-khram-upts-v-kievskoy-oblasti-1128063721.html
https://crimea.ria.ru/20230408/politolog-o-krymskikh-zhalobakh-dzhemileva-chelovek-plokho-znaet-istoriyu--1128060796.html
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главное за день, в мире, россия, украина, сво, церковный раскол на украине, рамзан кадыров, контрнаступление всу, министерство обороны рф, владлен татарский (максим фомин)
Главные события и заявления дня: 8 апреля

Главные события и заявления субботы, 8 апреля

19:34 08.04.2023 (обновлено: 19:37 08.04.2023)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрощание с военкором Владленом Татарским
Прощание с военкором Владленом Татарским - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Минобороны заявили о подготовке провокации против армии России со стороны киевского режима. На Троекуровском кладбище в Москве похоронили военкора Владлена Татарского. За сутки в ходе СВО уничтожено почти 600 украинских боевиков. В Киевской области во время рейдерской атаки на храм умер захватчик. Кадыров заявил о плюсах для России в случае возможного наступления ВСУ. Мустафа Джемилев упрекнул мусульманские страны в том, что они мало поддерживают Украину.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Провокация с "использованием химического оружия"
В Минобороны РФ заявили о масштабной провокации, которую киевский режим подготавливает в Ахтырке Сумской области: там готовятся инсценировать "применение химического оружия" российскими восками.
Отмечается, что боевики уже оборудовали псевдо-позиции ВСУ, куда из моргов планируют доставить своих уже умерших военнослужащих, обработать их тела отравляющим веществом и обвинить Россию в их смерти от якобы применения "химического оружия".
Противогаз
07:42
Киев готовит "отравляющую" провокацию против российских войск
В Москве простились с Владленом Татарским
На Троекуровском кладбище в Москве торжественно простились с военкором Максимом Фоминым, известным под псевдонимом Владлен Татарский. Он был убит 2 апреля при теракте в питерском кафе на Университетской набережной.
Во время похорон дорогу к кладбищу оцепили росгвардейцы, Троекуровский проезд был перекрыт, рядом дежурил экипаж ДПС, а на входе в траурный зал установили металлодетекторы. Попрощаться с военкором пришли сотни москвичей.
Колоссальные потери ВСУ
Армия России в ходе боев в зоне проведения спецоперации за сутки уничтожила около шестисот украинских боевиков, до 30 единиц боевой техники, три склада боеприпасов и военной амуниции для ВСУ.
Система ПВО перехватила семь ракет Himars и сбила столько же беспилотников, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Смерть при рейдерском захвате храма УПЦ под Киевом
Во время рейдерской атаки на храм УПЦ в городе Липовец Киевской области скоропостижно умер один из налетчиков. Им оказался заместитель мэра Кагарлыка Иван Семцов.
Как отмечает Союз православных журналистов, во время конфликта он вырвал из рук священника крест и бросил его на землю. Ему тут же стало плохо, и он упал на землю. Все попытки привести заммэра в чувство ничего не дали − Семцов скоропостижно скончался.
Крест. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
18:17
Захватчик умер во время рейдерской атаки на храм УПЦ в Киевской области
Кадыров о наступлении ВСУ
В случае контрнаступления ВСУ на Крым и Донбасс, неоднократно анонсированного киевским режимом, российские войска пополнят коллекции "новенькими образцами" трофейного западного оружия, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он отметил, что российские войска имеют укрепленные позиции и без труда предугадывают все маневры противника.
"Столько пустых обсуждений вокруг темы контрнаступления нацистских формирований Украины. Не понимаю, что все так переживают? Везде одни плюсы", - написал он в своем телеграм-канале.
Джемилев недоволен позицией Сирии и Афганистана по Крыму
Народный депутат Украины, бывший лидер запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев осудил мусульманские страны за слабую поддержку Украины.
Он обвинил ряд государств в нейтральной позиции при обсуждении "аннексии" Крыма в ООН, а также осудил Сирию и Афганистан в открытой поддержке российского статуса полуострова.
При этом политолог Наталья Киселева посоветовала экс-лидеру меджлиса* учить историю перед тем, как "зарабатывать на межэтнической карте".
Вид на побережье Крыма с парусника Херсонес. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
15:44Эксклюзивы РИА Новости Крым
Политолог о "крымских" упреках Джемилева: человек плохо знает историю
* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
 
Главное за деньВ миреРоссияУкраинаСВОЦерковный раскол на УкраинеРамзан КадыровКонтрнаступление ВСУМинистерство обороны РФВладлен Татарский (Максим Фомин)
 
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Заголовок открываемого материала
19:34Главные события и заявления дня: 8 апреля
19:13Ждать ли в Крыму потепления после Пасхи
18:54Крым поможет мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж в этом году
18:38ВСУ выпустили 12 снарядов из артиллерии по Белгородской области
18:17Захватчик умер во время рейдерской атаки на храм УПЦ в Киевской области
17:49Зеленскому ответили с передовой на желание "деоккупировать" Крым
17:15Солдат вернется домой: из Крыма передали останки бойца на Родину
16:39Мусульмане Крыма по-особенному отмечают Рамадан в этом году – муфтият
16:20"Посади свое дерево жизни": в Крыму высадили более 23 тысяч саженцев
15:44Политолог о "крымских" упреках Джемилева: человек плохо знает историю
14:56Колоссальные потери: за сутки армия России уничтожила 600 боевиков ВСУ
14:23Мужчина сорвался со скалы на камни: ЧП в Бахчисарайском районе
14:09Джемилев упрекнул Сирию и Афганистан в поддержке российского Крыма
13:37Больше сотни заболевших: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
13:18Звуки стрельбы в Севастополе – идут учения флота
12:50Зеленский назвал "деоккупацию" Крыма безальтернативным условием мира
12:26В Москве прощаются с военкором Владленом Татарским
12:02Стали известны последствия падения обломков украинской ракеты в Крыму
11:27Над Феодосией сбили украинскую ракету
10:53В проливе дымка: как работает Керченская паромная переправа 8 апреля
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