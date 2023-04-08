https://crimea.ria.ru/20230408/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-8-aprelya-1128064826.html

Главные события и заявления дня: 8 апреля

Главные события и заявления дня: 8 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2023

Главные события и заявления дня: 8 апреля

В Минобороны заявили о подготовке провокации против армии России со стороны киевского режима. На Троекуровском кладбище в Москве похоронили военкора Владлена... РИА Новости Крым, 08.04.2023

2023-04-08T19:34

2023-04-08T19:34

2023-04-08T19:37

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контрнаступление всу

министерство обороны рф

владлен татарский (максим фомин)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Минобороны заявили о подготовке провокации против армии России со стороны киевского режима. На Троекуровском кладбище в Москве похоронили военкора Владлена Татарского. За сутки в ходе СВО уничтожено почти 600 украинских боевиков. В Киевской области во время рейдерской атаки на храм умер захватчик. Кадыров заявил о плюсах для России в случае возможного наступления ВСУ. Мустафа Джемилев упрекнул мусульманские страны в том, что они мало поддерживают Украину.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Провокация с "использованием химического оружия"В Минобороны РФ заявили о масштабной провокации, которую киевский режим подготавливает в Ахтырке Сумской области: там готовятся инсценировать "применение химического оружия" российскими восками.Отмечается, что боевики уже оборудовали псевдо-позиции ВСУ, куда из моргов планируют доставить своих уже умерших военнослужащих, обработать их тела отравляющим веществом и обвинить Россию в их смерти от якобы применения "химического оружия".В Москве простились с Владленом ТатарскимНа Троекуровском кладбище в Москве торжественно простились с военкором Максимом Фоминым, известным под псевдонимом Владлен Татарский. Он был убит 2 апреля при теракте в питерском кафе на Университетской набережной.Во время похорон дорогу к кладбищу оцепили росгвардейцы, Троекуровский проезд был перекрыт, рядом дежурил экипаж ДПС, а на входе в траурный зал установили металлодетекторы. Попрощаться с военкором пришли сотни москвичей.Колоссальные потери ВСУАрмия России в ходе боев в зоне проведения спецоперации за сутки уничтожила около шестисот украинских боевиков, до 30 единиц боевой техники, три склада боеприпасов и военной амуниции для ВСУ.Система ПВО перехватила семь ракет Himars и сбила столько же беспилотников, сообщили в Министерстве обороны РФ.Смерть при рейдерском захвате храма УПЦ под КиевомВо время рейдерской атаки на храм УПЦ в городе Липовец Киевской области скоропостижно умер один из налетчиков. Им оказался заместитель мэра Кагарлыка Иван Семцов. Как отмечает Союз православных журналистов, во время конфликта он вырвал из рук священника крест и бросил его на землю. Ему тут же стало плохо, и он упал на землю. Все попытки привести заммэра в чувство ничего не дали − Семцов скоропостижно скончался.Кадыров о наступлении ВСУВ случае контрнаступления ВСУ на Крым и Донбасс, неоднократно анонсированного киевским режимом, российские войска пополнят коллекции "новенькими образцами" трофейного западного оружия, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он отметил, что российские войска имеют укрепленные позиции и без труда предугадывают все маневры противника.Джемилев недоволен позицией Сирии и Афганистана по КрымуНародный депутат Украины, бывший лидер запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев осудил мусульманские страны за слабую поддержку Украины. Он обвинил ряд государств в нейтральной позиции при обсуждении "аннексии" Крыма в ООН, а также осудил Сирию и Афганистан в открытой поддержке российского статуса полуострова.При этом политолог Наталья Киселева посоветовала экс-лидеру меджлиса* учить историю перед тем, как "зарабатывать на межэтнической карте".* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

https://crimea.ria.ru/20230408/kiev-gotovit-otravlyayuschuyu-provokatsiyu-protiv-rossiyskikh-voysk-1128056617.html

https://crimea.ria.ru/20230408/zakhvatchik-umer-vo-vremya-reyderskoy-ataki-na-khram-upts-v-kievskoy-oblasti-1128063721.html

https://crimea.ria.ru/20230408/politolog-o-krymskikh-zhalobakh-dzhemileva-chelovek-plokho-znaet-istoriyu--1128060796.html

россия

украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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