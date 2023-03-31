https://crimea.ria.ru/20230331/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-31-marta-1127914993.html

Главные события и заявления дня: 31 марта

Главные события и заявления дня: 31 марта - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Главные события и заявления дня: 31 марта

Президент Владимир Путин утвердил обновленную концепцию внешней политики России. Александр Лукашенко обратился с посланием к белорусскому народу и парламенту и... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T21:23

2023-03-31T21:23

2023-03-31T21:23

главное за день

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нато

сша

ростов-на-дону

призыв в вс россии

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин утвердил обновленную концепцию внешней политики России. Александр Лукашенко обратился с посланием к белорусскому народу и парламенту и озвучил мирные инициативы по Украине. В Евросоюзе обсуждают перспективу ввода миротворцев на Украину. По трассе М-4 "Дон" возобновлено движение. В Генштабе рассказали, будет ли вторая волна мобилизации в России. Российские призывники впервые будут получать электронные повестки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В РФ утверждена новая концепция внешней политикиПрезидент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении новой Концепции внешней политики России. По словам российского лидера, такое решение стало следствием серьезных изменений на мировой арене. Обновленный документ корректирует ключевые стратегические документы, на которых будут основываться все практические действия России в сфере внешней политики в среднесрочной и дальней перспективах.Глава МИД страны Сергей Лавров на совещании с постоянными членами Совета безопасности озвучил основные положения документа. В частности, важное новшество касается условий применения силы в целях самообороны. В концепции предусмотрена возможность принятия симметричных и ассиметричных мер в ответ на недружественные действия против России. Также вводится тезис об использовании Вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников.Указывается, что курс США является главной угрозой международной безопасности. При этом РФ не изолируется от англосаксонских стран и континентальной Европы и не имеет по отношению к ним враждебных намерений, однако они должны отдавать себе отчет, что прагматичное взаимодействие с Россией возможно лишь при условии осознания бесперспективности конфронтационной политики и при условии отказа от этой политики в практических действиях.В качестве важнейшего ресурса закрепляется курс на раскрытие потенциала стратегического партнерства с нашими великими соседями – Китаем, Индией, странами исламского мира, а также с государствами ОСЕАН, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.Мирные инициативы Лукашенко: реакция Москвы и КиеваПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с посланием к белорусскому народу и парламенту. В частности, он отметил, что вооруженные конфликты последних десятилетий, в том числе украинский, начались с неуемного желания Запада подчинить себе мир. По словам белорусского лидера, бойня на Украине не остановится, пока заокеанский хозяин не даст "отмашку".Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения войск и вооружений с обеих сторон.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это предложение, заявил, что реализация мирных планов по украинскому конфликту сейчас невозможна, поскольку Киев во всем слушает своих кураторов, которые настаивают на продолжении боевых действий.Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь жестко отверг инициативу белорусского лидера. По его словам, любое прекращение огня будет означать "право РФ оставаться на оккупированных территориях".Европа обсуждает ввод миротворцев на УкраинуПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз подошел к "ранее не переступаемой границе" и готов обсуждать вопрос об отправке на Украину войск "некоего миротворческого типа". Он отметил, что, хоть Венгрия и против, в перспективе такая поддержка киевского режима не исключена после некоторых колебаний, как это было ранее с поставками вооружений.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту тему "потенциально очень опасной".А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил убеждение, что истинные намерения "миротворцев" из НАТО – установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы. По его мнению, альянс таким образом собирается вступить в конфликт на стороне врагов России и "довести ситуацию до точки невозврата".Трасса М-4 "Дон" освобождена от снежного пленаВ пятницу возобновилось движение транспорта в обоих направлениях по трассе М-4 "Дон" в Ростовской области.В ночь на четверг на регион обрушился сильный снегопад, который продолжался больше суток. В результате на трассе М-4 "Дон" образовался многокилометровый затор, в котором оказались около тысячи машин.Местами снежные заносы достигали метровой высоты, поэтому на место событий была привлечена тяжелая строительная техника. Дорожные службы совместно с ГИБДД и волонтерами расчистили проблемный участок с 907-го по 983-й км, движение открыто как в сторону Краснодара, так и в направлении Москвы. Было задействовано 63 единицы спецтехники, израсходовано более 1370 тонн чистой соли и 264 тонны песко-соляной смеси. Чтобы уменьшить пробку, на ряде участков дорожники демонтировали барьерное ограждение и организовали перепуск автомобилей по встречному направлению.Будет ли вторая волна мобилизации в РоссииГенштаб Вооруженных сил России не планирует проводить вторую волну мобилизации. Об этом заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.По его словам, для осуществления задач хватает тех, кто уже мобилизован, и добровольцев. Кроме того, сейчас значительно увеличилось и количество россиян, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту, добавил Цимлянский.Российские призывники впервые будут получать электронные повесткиВ весенний призыв этого года россиянам впервые разошлют электронные повестки. Об этом сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.В случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться по старинке путем вручения повесток.Собрать электронную базу призывников с дублированием на бумажных носителях Минобороны РФ помогли органы власти.В рамках весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля 2023 года планируется призвать 147 тысяч человек. Все новобранцы будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории России, заверили в Генштабе.

https://crimea.ria.ru/20230331/lukashenko-zhestko-vyskazalsya-o-situatsii-na-ukraine-1127896893.html

https://crimea.ria.ru/20230331/obsuzhdenie-vvoda-voysk-nato-na-ukrainu-ekspert-otsenil-opasnost-1127907808.html

https://crimea.ria.ru/20230331/budet-li-v-rossii-vtoraya-volna-mobilizatsii--otvet-genshtaba-1127890915.html

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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