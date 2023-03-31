https://crimea.ria.ru/20230331/dvizhenie-mashin-na-trasse-m-4-don-vozobnovleno-v-obe-storony-1127896542.html

Движение машин на трассе М-4 "Дон" возобновлено в обе стороны

Движение машин на трассе М-4 "Дон" возобновлено в обе стороны - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Движение машин на трассе М-4 "Дон" возобновлено в обе стороны

По трассе М-4 "Дон" в Ростовской области возобновилось движение транспорта в обе стороны. Однако пока в пробке находятся более тысячи машин. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T11:44

2023-03-31T11:44

2023-03-31T11:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. По трассе М-4 "Дон" в Ростовской области возобновилось движение транспорта в обе стороны. Однако пока в пробке находятся более тысячи машин. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.Сильный снегопад обрушился на Ростовскую область в ночь на 30 марта, он продолжался больше суток, в результате чего на трассе М-4 "Дон" образовался многокилометровый затор. Из-за непогоды режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области.Пробка на трассе М-4 "Дон"Протяженность затора из-за непогоды на трассе изначально превышала 60 км, к утру пятницы пробка сократилась до 30 км. Спасатели организовали "карманы" для проезда легковых автомобилей с помощью бульдозеров и грейдера, работают грузовые эвакуаторы."Всего для устранения ликвидации последствия прохождения циклона задействовано порядка 500 человек и 243 единицы техники. Непосредственно затор на трассе ликвидируют 238 человек и 152 единиц техники", - сообщается в Telegram-канале МЧС России.На трассе развернуто восемь мобильных и 17 стационарных пунктов обогрева, где водители и пассажиры могут отдохнуть и отогреться, проинформировал губернатор Ростовской области Василий Голубев."В пунктах временного размещения находится 187 человек, из них 58 детей. Эвакуировано 57 человек", - написал он в своем Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодный коллапс в Ростове: обстановка на парализованной трассе М-4 "Дон"В Ростовской области непогода оставила без света 35 тысяч человекБолее тысячи крымчан остались без света из-за ночного штормового ветра

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ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, погода, транспорт, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости