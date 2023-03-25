https://crimea.ria.ru/20230325/ataka-dronov-na-dzhankoy-i-uran-dlya-kieva-top-novostey-nedeli-1127758280.html

Атака дронов на Джанкой и уран для Киева: топ новостей недели

Атака дронов на Джанкой и уран для Киева: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 25.03.2023

Атака дронов на Джанкой и уран для Киева: топ новостей недели

Атаки дронов на Джанкой и Севастополь, обедненный уран для киевского режима, подрыв газопровода в Симферополе и задержание украинских националистов. РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T18:02

2023-03-25T18:02

2023-03-25T18:02

беспилотник (дрон)

джанкой

симферополь

севастополь

новые регионы россии

общество

новости

россия

безопасность республики крым и севастополя

снаряды с обедненным ураном

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Атаки дронов на Джанкой и Севастополь, обедненный уран для киевского режима, подрыв газопровода в Симферополе и задержание украинских националистов.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Атака дронов на Джанкой20 марта, поздно вечером в районе Джанкоя на севере Крыма по воздушным целям сработали системы ПВО. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что обломки сбитых дронов упали и повредили дом и магазин, один человек получил ранения. Также пострадал учебный корпус и общежитие джанкойского техникума.Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью. В пресс-службе ГУР Минобороны Украины заявили, что в результате атаки беспилотников в Джанкое были уничтожены "российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге". По мнению экспертов, такое заявление – дезинформация, поскольку транспортировка морских ракет сухопутным путем через перешеек была бы со стороны Вооруженных сил РФ логистическим безумием.Жители Джанкоя на следующий день после атаки приступили к восстановлению поврежденных построек. Чиновники произвели осмотр территорий, людям пообещали компенсацию ущерба. Как живет Джанкой после попытки беспилотной атаки ВСУ, читайте в репортаже РИА Новости Крым.Дроны над Севастополем18 марта жители Севастополя услышали в городе звуки гранатометных разрывов, причиной которых, по сообщению губернатора города Михаила Развожаева, оказались плановые учения. А уже утром 22 марта Черноморский флот отбил настоящую атаку морских беспилотников в Севастополе. В общей сложности уничтожено три объекта, пытавшихся проникнуть в бухту, моряки вели по ним огонь из стрелкового оружия. Также по воздушной цели отработала ПВО. Люди и военные корабли не пострадали, однако оказались повреждены здания. Позже выяснилось, что два из трех беспилотников сбили девушки-военнослужащие. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил представить к государственным наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника старшего матроса контрактной службы Фалееву Марину Александровну и главного старшину Целуйко Татьяну Витальевну.Обедненный уран для киевского режимаВо вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон намерен поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, помимо боевых танков Challenger 2. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад, похоже, действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Он также отметил, что если такие поставки будут осуществлены, то Москва отреагирует соответствующим образом. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что такие действия Лондона ведут к серьезному наращиванию эскалации, и Россия будет вынуждена учитывать это в своих действиях. Военные эксперты не исключили, что передача Великобританией снарядов с обедненным ураном Украине может быть воспринята российской стороной как применение тактического ядерного оружия, со всеми вытекающими из этого последствиями. А также пояснили, что применение на территории новых регионов России снарядов с обедненным ураном будет являться военным преступлением ВСУ и НАТО, в этом случае суровое возмездие натовским поджигателям войны неотвратимо. Подрыв газопровода в Симферополе20 марта источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в Симферополе неизвестные пытались повредить газопровод. Инцидент произошел в воскресенье в 21.30, в районе Балаклавской улицы. Небольшие повреждения получила труба, на месте осталась 70-сантиметровая воронка. Очевидцы слышали громкий взрыв, у стоящей рядом машины разворотило прицеп. Лица, причастные к данному происшествию устанавливаются. Задержание украинских националистов20 марта во время ежегодного расширенного заседания коллегии МВД России министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отчитался о работе правоохранителей на освобожденных территория. Так, в новых регионах задержаны сотни участников украинских националистических формирований, изъяли около 1,2 тыс. единиц оружия, около 800 тысяч боеприпасов и взрывных устройств, бронетехнику и беспилотники. Кроме того, из незаконного оборота выведено около 1,5 тонны наркотических веществ.

https://crimea.ria.ru/20230324/angar-s-bespilotnikami-vsu-razgromili-pod-odessoy-1127751468.html

https://crimea.ria.ru/20230324/tovarisch-mayor-proshu-razobratsya-kak-rabotaet-krymskiy-smersh-1127752087.html

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У нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов У нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов 2023-03-25T18:02 true PT3M44S

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беспилотник (дрон), джанкой, симферополь, севастополь, новые регионы россии, общество, новости, россия, безопасность республики крым и севастополя, снаряды с обедненным ураном, украина, атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года