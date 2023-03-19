https://crimea.ria.ru/20230319/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-19-marta-1127648757.html

Главные события и заявления дня: 19 марта

Главные события и заявления дня: 19 марта - РИА Новости Крым, 19.03.2023

Главные события и заявления дня: 19 марта

Президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В Белоруссии предотвратили теракт. Под Тулой упал неопознанный беспилотник. ВСУ обстреляли села в Курской... РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T19:59

2023-03-19T19:59

2023-03-19T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В Белоруссии предотвратили теракт. Под Тулой упал неопознанный беспилотник. ВСУ обстреляли села в Курской области. Теракт в Новой Каховке. В Крыму задержали водителя, который сбил семью из пятерых человек. Жертвами землетрясения в Эквадоре стали 14 человек.О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Путин побывал в МариуполеПрезидент России Владимир Путин побывал в новых регионах России – во время рабочей поездки в Донбасс он посетил Мариуполь. Глава государства пообщался с местными жителями, осмотрел районы города, строящиеся и уже восстановленные объекты.По итогам своего визита президент даст поручения решить все озвученные жителями Донбасса вопросы. Так, горожан интересовали вопросы оформления российского гражданства, а также задержки с выплатами зарплат в регионе.Теракт в Новой КаховкеВ Новой Каховке в результате подрыва автомобиля погиб командир взвода ППС в Херсонской области, пострадали его супруга – начальник штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области и дочь. В связи со случившемся Следком возбудил уголовные дела об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство.Страшное ДТП в КрымуВ Крыму задержан водитель, который в Нижнегорском районе сбил семью из пяти человек. Против него возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью водителем, находящимся в состоянии опьянения.На данный момент трое детей из пострадавшей семьи находятся в тяжелом состоянии в реанимации Республиканской детской клинической больницы. Двоим из них требуется срочная операция. Состояние женщины медики оценивают как средней степени тяжести, у мужчины – травмы легкие.Гиперзвуковое оружие не применяется в зоне СВОАрмия России фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе спецоперации на территории Украины. В то же время, оно имеется в арсенале Вооруженных Сил наряду с другими современными системами вооружения. Такое заявление сделал российский лидер в одном из своих интервью.Прилеты в Курской областиВ воскресенье ВСУ атаковали несколько населенных пунктов приграничной с Украиной Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его данным, под огнем врага оказались село Троицкое Кореневского района, деревня Елизаветовка и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. Пострадавших нет.Предотвращен теракт в Белоруссии Белорусские спецслужбы ликвидировали вооруженного иностранца, который проник на территорию республики с целью совершения теракта и оказал вооруженное сопротивление при задержании."В ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью совершения террористической акции, 19 марта 2023 года в Гродно на улице Курчатова ликвидирован иностранный гражданин Л.", - отметили в КГБ республики.Потери ВСУ в ходе боевЗа сутки ВСУ потеряли больше 300 военных и ангары с оружием и техникой, сообщили в Минобороны в воскресенье.Кроме этого, российские истребители сбили в небе над Купянском в Харьковской области вертолет Ми-8. А также сорвали попытки ВСУ разведать обстановку боем и перебросить резервы на Купянском направлении.Землетрясение в ЭквадореМощное землетрясение, которое произошло накануне в Эквадоре, унесло жизни 14 человек. Еще 446 жителей получили ранения.Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,5 зафиксирован в 59 километрах от города Гуаякиль. Очаг залегал на глубине 80 километров.

https://crimea.ria.ru/20230319/udobno-krasivo-chto-putin-uvidel-v-blagoustroennom-mariupole-1127639918.html

https://crimea.ria.ru/20230319/naezd-na-semyu-s-detmi-v-krymu-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1127641873.html

https://crimea.ria.ru/20230319/v-belorussii-predotvratili-terakt-1127646400.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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