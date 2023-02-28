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Главные события Крыма за день: 28 февраля - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Главные события Крыма за день: 28 февраля
Главные события Крыма за день: 28 февраля - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Главные события Крыма за день: 28 февраля
Крупные аварии на магистральных водоводах в Евпатории и Красноперекопске. Исчезновение тела младенца в Симферополе. Взлом радиоэфира. Национализация украинских... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T21:28
2023-02-28T21:28
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красноперекопск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Крупные аварии на магистральных водоводах в Евпатории и Красноперекопске. Исчезновение тела младенца в Симферополе. Взлом радиоэфира. Национализация украинских активов. Поезда из Крыма через новые регионы России. Льготы для участников СВО в Севастополе.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Аварии в Евпатории и КрасноперекопскеЕвпатория, Красноперкопск, а также несколько сел Красноперекопского района во вторник остались без воды из-за крупных аварий на водоводе. Следственный комитет и прокуратура Крыма начали проверки по данному факту, а глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что последствия будут ликвидированы к вечеру 28 февраля. К вечеру глава городской администрации Елена Демидова сообщила, что авария на евпаторийском участке устранена. На месте порыва установлен саркофаг, проведены сварочные работы. Следующий шаг – поэтапное подключение 10 скважин. К 6 часом утра 1 марта прогнозируется полное восстановление водоснабжения. В Красноперекопске восстановить водоснабжение обещают также к 6 утра в среду. Исчезновение тела младенца в СимферополеВо вторник в социальных сетях появилось сообщение об исчезновении тела умершей новорожденной девочки в Симферополе. Родственники роженицы заявили, что девочка родилась 25 февраля, ее показали матери, затем унесли, а позже сообщили о смерти младенца и предложили в понедельник 27 числа забрать тело в морге. Однако там умершего младенца родственник не нашли. В ответ в минздраве Крыма заверили, что тело ребенка не исчезало, с ним работают судмедэксперты.Делом занялись симферопольские следователи, которые начали проверку по факту смерти новорожденной девочки в столичном перинатальном центре, в ходе которой также проверят сообщения из социальных сетей об исчезновении ее тела. Параллельную проверк ведет прокуратура РК.Взлом радиоэфираУтром во вторник жители Бахчисарая сообщили РИА Новости Крым, что на волнах радио "Море" вместо редакционных программ звучит сообщение об угрозе ракетного удара. Комменируя это информацию, советник главы республики по информационной политике Олег Крючков заявил, что на эфир радиостанции была совершена хакерская атака. Был взломан "транспондер спутникового оператора", который находится за пределами Крыма. В настоящее время все передатчики, работа которых идет благодаря спутниковому сигналу, отключены.Продажа национализированных украинских активовПродажа на аукционах национализированных объектов имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов в Крыму начнется в этом году, сообщил во вторник председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. Перед началом торгов необходимо создать все условия для того, чтобы республика получила максимальную выгоду от продажи этих объектов. При этом важно, чтобы сами предприятия получили ответственных собственников, которые могли бы эффективно их развивать. Поезда из Крыма через новые регионы РоссииЖелезнодорожное сообщение между Крымом и новыми регионами России будет возобновлено при обеспечении достаточного уровня безопасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. При этом глава региона подчеркнул, что вся необходимая инфраструктура для этого есть. По его словам, через новые регионы могут запустить как пригородные, так и поезда дальнего следования. Льготы для участников СВО в СевастополеВ Севастополе расширили льготы участникам СВО и членам их семей, а также упростили для них процедуру подачи заявлений на получения мер соцподдержки. Для этого разработали единый формат справки, которой подтверждается участие в специальной военной операции. Новый документ "позволит, с одной стороны, упростить для участников СВО получение мер поддержки, а с другой стороны, сохранить данные, которые в настоящий момент являются служебной тайной".
https://crimea.ria.ru/20230228/ustanovlen-sarkofag-v-evpatorii-likvidirovali-posledstviya-avarii-1127269120.html
https://crimea.ria.ru/20230228/vorvalis-s-ugrozami-v--krymu-khakery-vzlomali-efir-radio-more-1127244636.html
https://crimea.ria.ru/20230228/kogda-zapustyat-poezda-iz-kryma-cherez-novye-regiony-rossii-1127251826.html
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Главные события Крыма за день: 28 февраля

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 28 февраля

21:28 28.02.2023
 
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойЛиквидация последствий аварии на магистральном водоводе в Евпатории
Ликвидация последствий аварии на магистральном водоводе в Евпатории
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Крупные аварии на магистральных водоводах в Евпатории и Красноперекопске. Исчезновение тела младенца в Симферополе. Взлом радиоэфира. Национализация украинских активов. Поезда из Крыма через новые регионы России. Льготы для участников СВО в Севастополе.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Аварии в Евпатории и Красноперекопске
Евпатория, Красноперкопск, а также несколько сел Красноперекопского района во вторник остались без воды из-за крупных аварий на водоводе. Следственный комитет и прокуратура Крыма начали проверки по данному факту, а глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что последствия будут ликвидированы к вечеру 28 февраля.
К вечеру глава городской администрации Елена Демидова сообщила, что авария на евпаторийском участке устранена. На месте порыва установлен саркофаг, проведены сварочные работы. Следующий шаг – поэтапное подключение 10 скважин. К 6 часом утра 1 марта прогнозируется полное восстановление водоснабжения. В Красноперекопске восстановить водоснабжение обещают также к 6 утра в среду.
Ликвидация последствий аварии на магистральном водоводе в Евпатории
Вчера, 18:25
Установлен саркофаг: в Евпатории ликвидировали последствия аварии
Исчезновение тела младенца в Симферополе
Во вторник в социальных сетях появилось сообщение об исчезновении тела умершей новорожденной девочки в Симферополе. Родственники роженицы заявили, что девочка родилась 25 февраля, ее показали матери, затем унесли, а позже сообщили о смерти младенца и предложили в понедельник 27 числа забрать тело в морге. Однако там умершего младенца родственник не нашли. В ответ в минздраве Крыма заверили, что тело ребенка не исчезало, с ним работают судмедэксперты.
Делом занялись симферопольские следователи, которые начали проверку по факту смерти новорожденной девочки в столичном перинатальном центре, в ходе которой также проверят сообщения из социальных сетей об исчезновении ее тела. Параллельную проверк ведет прокуратура РК.
Взлом радиоэфира
Утром во вторник жители Бахчисарая сообщили РИА Новости Крым, что на волнах радио "Море" вместо редакционных программ звучит сообщение об угрозе ракетного удара. Комменируя это информацию, советник главы республики по информационной политике Олег Крючков заявил, что на эфир радиостанции была совершена хакерская атака. Был взломан "транспондер спутникового оператора", который находится за пределами Крыма. В настоящее время все передатчики, работа которых идет благодаря спутниковому сигналу, отключены.
Хакер
Вчера, 10:27
Ворвались с угрозами: в Крыму хакеры взломали эфир радио "Море"
Продажа национализированных украинских активов
Продажа на аукционах национализированных объектов имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов в Крыму начнется в этом году, сообщил во вторник председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. Перед началом торгов необходимо создать все условия для того, чтобы республика получила максимальную выгоду от продажи этих объектов. При этом важно, чтобы сами предприятия получили ответственных собственников, которые могли бы эффективно их развивать.
Поезда из Крыма через новые регионы России
Железнодорожное сообщение между Крымом и новыми регионами России будет возобновлено при обеспечении достаточного уровня безопасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. При этом глава региона подчеркнул, что вся необходимая инфраструктура для этого есть. По его словам, через новые регионы могут запустить как пригородные, так и поезда дальнего следования.
На новую станцию Керчь-Южная прибыл первый поезд
Вчера, 13:18
Когда запустят поезда из Крыма через новые регионы России
Льготы для участников СВО в Севастополе
В Севастополе расширили льготы участникам СВО и членам их семей, а также упростили для них процедуру подачи заявлений на получения мер соцподдержки. Для этого разработали единый формат справки, которой подтверждается участие в специальной военной операции. Новый документ "позволит, с одной стороны, упростить для участников СВО получение мер поддержки, а с другой стороны, сохранить данные, которые в настоящий момент являются служебной тайной".
 
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