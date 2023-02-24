https://crimea.ria.ru/20230224/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-24-fevralya-1127185950.html

Главные новости и заявления дня: 24 февраля

Главные новости и заявления дня: 24 февраля - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Главные новости и заявления дня: 24 февраля

В Минобороны РФ сообщили об успехах российской армии. Украина разорвала договор о сотрудничестве в Азовском море. МИД России предостерег от авантюрных шагов в... РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T19:55

2023-02-24T19:55

2023-02-24T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Минобороны РФ сообщили об успехах российской армии. Украина разорвала договор о сотрудничестве в Азовском море. МИД России предостерег от авантюрных шагов в Приднестровье. На Крымском мосту возобновили движение. Губернатор Белгородской области госпитализирован. Энергетики восстановили электроснабжение Евпатории. Курская область по массированным обстрелом ВСУ. Синоптики предупредили о двухдневном шторме в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ несут потери по всей линии соприкосновенияСело Берховка перешло под контроль российских войск. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях противник потерял более 200 человек личного состава, три боевые бронемашины, три автомобиля, РСЗО "Град", гаубицы "Мста-Б", "Гвоздика", "Д-30" и две гаубицы "Д-20". Российскими ПВО сбито четыре реактивных снаряда HIMARS и "Ураган", уничтожено шесть украинских дронов. В районе Перемоги Харьковской области уничтожен пункт управления 127-й бригады теробороны ВСУ.На Донецком и Южно-Донецком направлениях ВСУ потеряли более 300 военнослужащих. Потери в технике составили три танка, девять бронемашин, три пикапа, шесть автомобилей, две гаубицы "Д-20" и гаубица "Д-30", противотанковая пушка "Д-44", а также две системы М777, четыре боевые машины РСЗО "Ураган", самоходка Krab и американская радиолокационная станция AN/TPQ-36.На Херсонском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", три гаубицы "Д-30". В Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов, еще четыре – в районе Раздольного и Богатыря в ДНР и Малиновки Запорожской области.Киев разорвал еще один договор с РоссиейВ Верховной Раде заявили о денонсации договора с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ регламентировал свободу судоходства судов под флагами Украины и России, российско-украинское сотрудничество, в том числе совместную деятельность в области судоходства, включая его регулирование и навигационно-гидрографическое обеспечение, рыболовство и защиту морской среды.В МИД России озвучили позицию по ПриднестровьюМИД России предостерег США, страны-члены НАТО и официальный Киев от авантюрных шагов в Приднестровье."Вооруженные Силы России обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье", – подчеркнулив МИД и добавили. – Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию".Крымский мост открыт для проездаДвижение всех видов транспорта по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края восстановлено в полдень в пятницу 24 февраля после краткосрочных дорожных работ.Массированный обстрел Курской областиСело Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области попало под шквальный огонь со стороны Украины. Губернатор Роман Старовойт сообщил о 12 прилетах. Обошлось без пострадавших."Осколками посечены постройки девяти домовладений, также выбиты стекла в здании местного сельсовета", – сообщил Старовойт.Губернатора Белгородской области госпитализировалиВячеслав Гладков госпитализирован был госпитализирован в пятницу."Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы – некогда болеть", – написал Гладков в своем Telegram-канале.Энергоснабжение ЕвпаторииИз-за аварии на электросетях в Евпатории без света несколько часов остались более 18 тысяч бытовых и более девяти тысяч юридических абонентов. Энергетики направили на место ЧП три аварийных бригады, которые оперативно восстановили электроснабжение.МЧС предупредили о шторме в КрымуДнем 25 февраля, ночью и утром 26 февраля на полуострове ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, а также порывы до 25 м/с. По данным крымского управления МЧС России, в регионе объявлено двухдневное штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20230224/armiya-rossii-gotova-presech-popytki-navredit-krymu-1127179215.html

https://crimea.ria.ru/20230224/krym-poluchit-sredstva-na-vosstanovlenie-dorog-posle-pavodkov-1127179933.html

https://crimea.ria.ru/20230224/sergey-tsekov-ukraina-fakticheski-otkazalas-ot-azovskogo-morya-1127182418.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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