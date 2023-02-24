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Энергоснабжение в Евпатории полностью восстановлено - РИА Новости Крым, 24.02.2023
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Энергоснабжение в Евпатории полностью восстановлено
Энергоснабжение в Евпатории полностью восстановлено - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Энергоснабжение в Евпатории полностью восстановлено
Энергоснабжение в Евпатории после аварийного отключения полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на... РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T15:01
2023-02-24T15:01
евпатория
городская среда
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гуп рк "крымэнерго"
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Энергоснабжение в Евпатории после аварийного отключения полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на евпаторийский филиал "Крымэнерго".Авария на электросетях в Евпатории оставила без света более 18 тысяч бытовых и более 9 тысяч юридических абонентов на три с лишним часа.Над устранением последствий ЧП работало три аварийных бригады.Как сообщалось ранее, были обесточены район ГИБДД, Раздольненского шоссе (СНТ Весна, Геолог, Уют, Отдых, Садовод), частично улица Интернациональная (район супермаркета "Фреш") и 9 мая, улицы Чапаева, Мичурина, Серова, Тимирязева, Конституции, Зои Космодемьянской, Матросова, Островского, Якира, Крупской, 60 лет Октября, Колхозная, Краснофлотская, Крымская, Профсоюзная, Приморская, Бартенева, Героев Десанта, Караимская, Пролетарская, Дмитрия Ульянова, Водоразборная, Просмушкиных, Ефета, проспект Победы, а также переулки Тихий, Черноморский, Банный, Новоселовский, Блюхера.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории из-за аварии десятки улиц остались без света Массовое отключение: часть Симферополя на сутки останется без воды Керченская переправа возобновила работу
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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евпатория, городская среда, жкх, гуп рк "крымэнерго", происшествия, новости крыма
Энергоснабжение в Евпатории полностью восстановлено

Крымэнерго: в Евпатории полностью окончены восстановительные работы на энергосетях

15:01 24.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая лампочка
Электрическая лампочка - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Энергоснабжение в Евпатории после аварийного отключения полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на евпаторийский филиал "Крымэнерго".
Авария на электросетях в Евпатории оставила без света более 18 тысяч бытовых и более 9 тысяч юридических абонентов на три с лишним часа.
Над устранением последствий ЧП работало три аварийных бригады.
Как сообщалось ранее, были обесточены район ГИБДД, Раздольненского шоссе (СНТ Весна, Геолог, Уют, Отдых, Садовод), частично улица Интернациональная (район супермаркета "Фреш") и 9 мая, улицы Чапаева, Мичурина, Серова, Тимирязева, Конституции, Зои Космодемьянской, Матросова, Островского, Якира, Крупской, 60 лет Октября, Колхозная, Краснофлотская, Крымская, Профсоюзная, Приморская, Бартенева, Героев Десанта, Караимская, Пролетарская, Дмитрия Ульянова, Водоразборная, Просмушкиных, Ефета, проспект Победы, а также переулки Тихий, Черноморский, Банный, Новоселовский, Блюхера.
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