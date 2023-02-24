https://crimea.ria.ru/20230224/verkhovnaya-rada-razorvala-dogovor-s-rf-o-sotrudnichestve-v-azovskom-more-1127181581.html

Украина разорвала договор с Россией о сотрудничестве в Азовском море

Украина разорвала договор с Россией о сотрудничестве в Азовском море - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Украина разорвала договор с Россией о сотрудничестве в Азовском море

В Верховной Раде заявили о денонсации договора с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом со ссылкой на нардепа... РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T15:04

2023-02-24T15:04

2023-02-24T15:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В Верховной Раде заявили о денонсации договора с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка пишет РИА Новости.Уточняется, что законопроект №0182 о денонсации договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива поддержали 303 украинских депутата.Договор был подписан в 2003 году. Документ регламентировал свободу судоходства судов под флагами Украины и России, российско-украинское сотрудничество, в том числе совместную деятельность в области судоходства, включая его регулирование и навигационно-гидрографическое обеспечение, рыболовство и защиту морской среды.Ранее украинское правительство в одностороннем порядке разорвало договор с Россией о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. Договор был заключен 27 августа 1996 года и действовал более четверти века. Также Украина вышла из договора с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в сфере воздушного транспорта. Ранее Украина приостановила действие двух соглашений в сфере ядерной безопасности с Россией.После начала специальной военной операции украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой. На это в российском МИД отметили, что "история расставит все на свои места".Читайте также на РИА Новости Крым:Украина могла стать ядерной державой в ближайшее время – источникЧем грозит России выход Киева из соглашений по мирному атому – МИД РФИ в космосе не по пути: Украина разорвала еще одно соглашение с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, азовское море, черное море, политика, россия, новости