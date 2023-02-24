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Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани восстановлено - РИА Новости Крым, 24.02.2023
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Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани восстановлено
Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани восстановлено - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани восстановлено
Движение всех видов транспорта по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края восстановлено. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T14:07
2023-02-24T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Движение всех видов транспорта по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края восстановлено. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Уточняется, что приостановка была связана с ремонтными работами и продлилась не более часа.Движение всех видов транспорта по Крымскому мосту в сторону Кубани было ограничено в 11:00 часов в пятницу. Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин заявил об открытии движения по всем полосам Крымского моста.По информации Росавтодора, изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам Крымского моста планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше установленного срока.В ходе ремонтных работ специалисты сначала восстановили правую автодорожную часть моста. Были заменены четыре пролета, уложен асфальтобетон, нанесена разметка, восстановлено освещение и барьерное ограждение. Движение по этой части моста открыли 5 декабря. На левой, получившей меньшие повреждения стороне также были заменены пролеты. Рабочие смонтированы новые мачты освещения и уложили асфальтобетон, рассказали в ведомстве.Всего в ремонтных работах было задействовано пятьсот человек из разных регионов страны. Металл поставили заводы из трех регионов, проект разработали в Санкт-Петербурге.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор – Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.После ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. Правую часть сооружения восстановили за 57 дней, после чего приступили к работам на второй стороне.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ.По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского мостаСемьи погибших в теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублейМашинисты горящего состава спасли 25 вагонов на Крымском мосту в день ЧП
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крымский мост, крым, кубань, транспорт, общество, новости, новости крыма
Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани восстановлено

По Крымскому мосту возобновили движение авто и поездов в сторону Краснодарского края

14:07 24.02.2023
 
© Пресс-служба вице-премьера Марата ХуснуллинаКрымский мост полностью открыли после ремонта
Крымский мост полностью открыли после ремонта
© Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Движение всех видов транспорта по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края восстановлено. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Уточняется, что приостановка была связана с ремонтными работами и продлилась не более часа.
"24 февраля 2023 года движение железнодорожного и автомобильного транспорта в направлении Керчь - Краснодар на Крымском мосту восстановлено", – сообщили в краевом главке МЧС.
Движение всех видов транспорта по Крымскому мосту в сторону Кубани было ограничено в 11:00 часов в пятницу. Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин заявил об открытии движения по всем полосам Крымского моста.
По информации Росавтодора, изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам Крымского моста планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше установленного срока.
В ходе ремонтных работ специалисты сначала восстановили правую автодорожную часть моста. Были заменены четыре пролета, уложен асфальтобетон, нанесена разметка, восстановлено освещение и барьерное ограждение. Движение по этой части моста открыли 5 декабря. На левой, получившей меньшие повреждения стороне также были заменены пролеты. Рабочие смонтированы новые мачты освещения и уложили асфальтобетон, рассказали в ведомстве.
Всего в ремонтных работах было задействовано пятьсот человек из разных регионов страны. Металл поставили заводы из трех регионов, проект разработали в Санкт-Петербурге.
"Огромный вклад внесли все, кто производил материалы, транспортировал их на мостовой переход и обеспечивал безопасность на всех этапах восстановления", – подчеркнули в Росавтодоре.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор – Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
После ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. Правую часть сооружения восстановили за 57 дней, после чего приступили к работам на второй стороне.
Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ.
По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
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