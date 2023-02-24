https://crimea.ria.ru/20230224/dvizhenie-po-krymskom-mostu-ogranicheno-v-storonu-kubani-1127178298.html

Движение по Крымском мосту ограничено в сторону Кубани

Движение по Крымском мосту ограничено в сторону Кубани - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Движение по Крымском мосту ограничено в сторону Кубани

Движение всех видов транспорта по Крымскому мосту в стороны Краснодарского края ограниченно на час из-за ремонта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T11:29

2023-02-24T11:29

2023-02-24T11:42

крымский мост

транспорт

крым

кубань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Движение всех видов транспорта по Крымскому мосту в стороны Краснодарского края ограниченно на час из-за ремонта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой пресс-службу регионального ГУ МЧС.Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил об открытии движения по всем полосам Крымского моста.По информации Росавтодора, изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам Крымского моста планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.В ходе ремонтных работ специалисты сначала восстановили правую автодорожную часть моста. Были заменены четыре поврежденных пролета. После этого был уложен асфальтобетон, нанесена разметка, восстановлено освещение и барьерные ограждения.Движение по правой части моста было открыто 5 декабря. На левой, получившей меньшие повреждения стороне моста также были заменены пролеты. Смонтированы новые мачты освещения и уложен асфальтобетон, рассказали в ведомстве.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.После ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. Правую часть сооружения восстановили за 57 дней, после чего приступили к работам на второй стороне.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского мостаСемьи погибших в теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублейМашинисты горящего состава спасли 25 вагонов на Крымском мосту в день ЧП

https://crimea.ria.ru/20230223/krymskiy-most-otkryt-dvizhenie-zapuscheno-po-vsem-polosam-1127161669.html

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крым

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, кубань, новости крыма