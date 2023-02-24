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Движение по Крымском мосту ограничено в сторону Кубани - РИА Новости Крым, 24.02.2023
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Движение по Крымском мосту ограничено в сторону Кубани
Движение по Крымском мосту ограничено в сторону Кубани - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Движение по Крымском мосту ограничено в сторону Кубани
Движение всех видов транспорта по Крымскому мосту в стороны Краснодарского края ограниченно на час из-за ремонта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T11:29
2023-02-24T11:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Движение всех видов транспорта по Крымскому мосту в стороны Краснодарского края ограниченно на час из-за ремонта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой пресс-службу регионального ГУ МЧС.Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил об открытии движения по всем полосам Крымского моста.По информации Росавтодора, изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам Крымского моста планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.В ходе ремонтных работ специалисты сначала восстановили правую автодорожную часть моста. Были заменены четыре поврежденных пролета. После этого был уложен асфальтобетон, нанесена разметка, восстановлено освещение и барьерные ограждения.Движение по правой части моста было открыто 5 декабря. На левой, получившей меньшие повреждения стороне моста также были заменены пролеты. Смонтированы новые мачты освещения и уложен асфальтобетон, рассказали в ведомстве.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.После ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. Правую часть сооружения восстановили за 57 дней, после чего приступили к работам на второй стороне.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского мостаСемьи погибших в теракте на Крымском мосту получат по миллиону рублейМашинисты горящего состава спасли 25 вагонов на Крымском мосту в день ЧП
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крымский мост, транспорт, крым, кубань, новости крыма
Движение по Крымском мосту ограничено в сторону Кубани

Движение по Крымском мосту в сторону Кубани ограничено на час

11:29 24.02.2023 (обновлено: 11:42 24.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Движение всех видов транспорта по Крымскому мосту в стороны Краснодарского края ограниченно на час из-за ремонта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой пресс-службу регионального ГУ МЧС.
"В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном мосту с 11.00 до 12.00 24 февраля приостановлено движение (железнодорожного и автомобильного транспорта в направлении Керчь - Краснодар) на Крымском мосту", - цитирует издание сообщение главка МЧС.
Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил об открытии движения по всем полосам Крымского моста.

"После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам", - заявил Хуснуллин.

По информации Росавтодора, изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам Крымского моста планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.
Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыто на 39 дней раньше срока
Вчера, 11:30
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В ходе ремонтных работ специалисты сначала восстановили правую автодорожную часть моста. Были заменены четыре поврежденных пролета. После этого был уложен асфальтобетон, нанесена разметка, восстановлено освещение и барьерные ограждения.
Движение по правой части моста было открыто 5 декабря. На левой, получившей меньшие повреждения стороне моста также были заменены пролеты. Смонтированы новые мачты освещения и уложен асфальтобетон, рассказали в ведомстве.
"Над восстановлением автодорожной части трудилось 500 человек. Мост восстанавливала вся Россия — металл производили заводы из трех регионов, проект разработали в Санкт-Петербурге, а в работах на самом мосту участвовали люди со всей страны. Огромный вклад внесли все, кто производил материалы, транспортировал их на мостовой переход и обеспечивал безопасность на всех этапах восстановления", - говорится в сообщении Росавтодора.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
После ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. Правую часть сооружения восстановили за 57 дней, после чего приступили к работам на второй стороне.
Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
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