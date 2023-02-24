https://crimea.ria.ru/20230224/gubernator-belgorodskoy-oblasti-gospitalizirovan-1127179553.html

Губернатор Белгородской области госпитализирован

Губернатор Белгородской области госпитализирован - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Губернатор Белгородской области госпитализирован

Губернатор Белгородской области сообщил о своей госпитализации. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T13:06

2023-02-24T13:06

2023-02-24T13:28

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области сообщил о своей госпитализации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Он также отметил, что не хотел писать, что приболел, "чтобы никого не волновать".И поблагодарил всех за поддержку.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения об отравлении Вячеслава Гладкова.В феврале стало известно о покушении на помощника главы Чечни, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова. Его пытались отравить с помощью пропитанного ядом письма. Сообщалось, что Алаудинов понял, что письмо отравлено по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Такие же меры приняли адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом. Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий.Ранее с отравлением был госпитализирован врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об ухудшении его состояния здоровья стало известно 4 августа. Глава администрации тогда заявил, что по рекомендации врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.Позже Сальдо транспортировали в Москву в НИИ Склифосовского. 20 августа в Минобороны заявили о проведении дополнительного расследования "отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо".Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт в Бердянске: взорвано авто главы районной администрацииВ Херсонской области погиб глава поселка ЛюбимовкаВ Скадовске взорвали автомобиль первого замглавы Херсонской области

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вячеслав гладков, происшествия, белгород, белгородская область, новости