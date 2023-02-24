Губернатор Белгородской области госпитализирован
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков госпитализирован
13:06 24.02.2023 (обновлено: 13:28 24.02.2023)
© РИА Новости КрымГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области сообщил о своей госпитализации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы – некогда болеть", – написал Гладков.
Он также отметил, что не хотел писать, что приболел, "чтобы никого не волновать".
И поблагодарил всех за поддержку.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения об отравлении Вячеслава Гладкова.
В феврале стало известно о покушении на помощника главы Чечни, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова. Его пытались отравить с помощью пропитанного ядом письма. Сообщалось, что Алаудинов понял, что письмо отравлено по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Такие же меры приняли адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом. Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий.
Ранее с отравлением был госпитализирован врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об ухудшении его состояния здоровья стало известно 4 августа. Глава администрации тогда заявил, что по рекомендации врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.
Позже Сальдо транспортировали в Москву в НИИ Склифосовского. 20 августа в Минобороны заявили о проведении дополнительного расследования "отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо".
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