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Губернатор Белгородской области госпитализирован - РИА Новости Крым, 24.02.2023
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Губернатор Белгородской области госпитализирован
Губернатор Белгородской области госпитализирован - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Губернатор Белгородской области госпитализирован
Губернатор Белгородской области сообщил о своей госпитализации. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T13:06
2023-02-24T13:28
вячеслав гладков
происшествия
белгород
белгородская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области сообщил о своей госпитализации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Он также отметил, что не хотел писать, что приболел, "чтобы никого не волновать".И поблагодарил всех за поддержку.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения об отравлении Вячеслава Гладкова.В феврале стало известно о покушении на помощника главы Чечни, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова. Его пытались отравить с помощью пропитанного ядом письма. Сообщалось, что Алаудинов понял, что письмо отравлено по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Такие же меры приняли адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом. Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий.Ранее с отравлением был госпитализирован врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об ухудшении его состояния здоровья стало известно 4 августа. Глава администрации тогда заявил, что по рекомендации врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.Позже Сальдо транспортировали в Москву в НИИ Склифосовского. 20 августа в Минобороны заявили о проведении дополнительного расследования "отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо".Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт в Бердянске: взорвано авто главы районной администрацииВ Херсонской области погиб глава поселка ЛюбимовкаВ Скадовске взорвали автомобиль первого замглавы Херсонской области
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, происшествия, белгород, белгородская область, новости
Губернатор Белгородской области госпитализирован

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков госпитализирован

13:06 24.02.2023 (обновлено: 13:28 24.02.2023)
 
© РИА Новости КрымГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области сообщил о своей госпитализации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы – некогда болеть", – написал Гладков.
Он также отметил, что не хотел писать, что приболел, "чтобы никого не волновать".
И поблагодарил всех за поддержку.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения об отравлении Вячеслава Гладкова.
В феврале стало известно о покушении на помощника главы Чечни, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова. Его пытались отравить с помощью пропитанного ядом письма. Сообщалось, что Алаудинов понял, что письмо отравлено по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Такие же меры приняли адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом. Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий.
Ранее с отравлением был госпитализирован врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об ухудшении его состояния здоровья стало известно 4 августа. Глава администрации тогда заявил, что по рекомендации врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.
Позже Сальдо транспортировали в Москву в НИИ Склифосовского. 20 августа в Минобороны заявили о проведении дополнительного расследования "отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо".
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