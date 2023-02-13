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Командира спецназа "Ахмат" Алаудинова отравили – Кадыров - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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Командира спецназа "Ахмат" Алаудинова отравили – Кадыров
Командира спецназа "Ахмат" Алаудинова отравили – Кадыров - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Командира спецназа "Ахмат" Алаудинова отравили – Кадыров
На помощника главы Чечни, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова совершено покушение – его пытались отравить с помощью пропитанного ядом письма. Об этом... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T09:59
2023-02-13T09:59
рамзан кадыров
апты алаудинов
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. На помощника главы Чечни, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова совершено покушение – его пытались отравить с помощью пропитанного ядом письма. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Алаудинов понял, что письмо отравлено по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Также поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом. Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий.По словам Кадырова, сейчас с его помощником все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Алаудинов и оба адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощник Кадырова назначен замкомандующего Народной милиции ЛНР"Ахматовцы" уничтожили диверсантов под Кременной в ЛНР – КадыровКлючевой пункт: что значит для российских войск взятие Соледара
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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рамзан кадыров, апты алаудинов, происшествия, новости
Командира спецназа "Ахмат" Алаудинова отравили – Кадыров

Кадыров: командира "Ахмата" Алаудинова пытались убить с помощью отравленного письма

09:59 13.02.2023
 
© Telegram главы Чечни Рамзана КадыроваГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Telegram главы Чечни Рамзана Кадырова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. На помощника главы Чечни, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова совершено покушение – его пытались отравить с помощью пропитанного ядом письма. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Наш дорогой брат, Герой России, помощник главы Чеченской Республики, командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен. 8 февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Алаудинов понял, что письмо отравлено по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Также поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом. Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий.
По словам Кадырова, сейчас с его помощником все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Алаудинов и оба адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку.
"Врачи проводят все необходимые процедуры. Специалисты взяли забор биологических материалов для проведения анализа и выявления отравляющего вещества. Параллельно идет расследование покушения, выявление причастных. Результаты уже есть", - заключил глава республики.
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Рамзан КадыровАпты АлаудиновПроисшествияНовости
 
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