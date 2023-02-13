https://crimea.ria.ru/20230213/komandira-spetsnaza-akhmat-alaudinova-otravili--kadyrov-1126940616.html

Командира спецназа "Ахмат" Алаудинова отравили – Кадыров

Командира спецназа "Ахмат" Алаудинова отравили – Кадыров - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Командира спецназа "Ахмат" Алаудинова отравили – Кадыров

На помощника главы Чечни, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова совершено покушение – его пытались отравить с помощью пропитанного ядом письма. Об этом... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T09:59

2023-02-13T09:59

2023-02-13T09:59

рамзан кадыров

апты алаудинов

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. На помощника главы Чечни, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова совершено покушение – его пытались отравить с помощью пропитанного ядом письма. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Алаудинов понял, что письмо отравлено по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Также поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом. Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий.По словам Кадырова, сейчас с его помощником все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Алаудинов и оба адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощник Кадырова назначен замкомандующего Народной милиции ЛНР"Ахматовцы" уничтожили диверсантов под Кременной в ЛНР – КадыровКлючевой пункт: что значит для российских войск взятие Соледара

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамзан кадыров, апты алаудинов, происшествия, новости