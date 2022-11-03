https://crimea.ria.ru/20221103/pomoschnik-kadyrova-naznachen-zamkomanduyuschego-narodnoy-militsii-lnr-1125228963.html
Помощник Кадырова назначен замкомандующего Народной милиции ЛНР
Помощник Кадырова назначен замкомандующего Народной милиции ЛНР - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Помощник Кадырова назначен замкомандующего Народной милиции ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о новом назначении своего помощника и командира спецподразделения "Ахмат". По информации Кадырова, Апта Алаудинов занял... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T17:40
2022-11-03T17:40
2022-11-03T17:40
рамзан кадыров
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о новом назначении своего помощника и командира спецподразделения "Ахмат". По информации Кадырова, Апта Алаудинов занял должность замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР.Уточняется, что Алаудинову присвоено воинское звание генерал-майора.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по словам Кадырова, добровольцев в Чечне готовят лучшие инструкторы мира.
https://crimea.ria.ru/20221010/begi-zelenskiy-begi-kadyrov-otsenil-novye-podkhody-k-provedeniyu-svo-1124800476.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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рамзан кадыров, специальная военная операция рф на украине
Помощник Кадырова назначен замкомандующего Народной милиции ЛНР
Командир спецподразделения "Ахмат" назначен замкомандующего Народной милиции ЛНР