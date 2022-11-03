https://crimea.ria.ru/20221103/pomoschnik-kadyrova-naznachen-zamkomanduyuschego-narodnoy-militsii-lnr-1125228963.html

Помощник Кадырова назначен замкомандующего Народной милиции ЛНР

Помощник Кадырова назначен замкомандующего Народной милиции ЛНР - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Помощник Кадырова назначен замкомандующего Народной милиции ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о новом назначении своего помощника и командира спецподразделения "Ахмат". По информации Кадырова, Апта Алаудинов занял... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T17:40

2022-11-03T17:40

2022-11-03T17:40

рамзан кадыров

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о новом назначении своего помощника и командира спецподразделения "Ахмат". По информации Кадырова, Апта Алаудинов занял должность замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР.Уточняется, что Алаудинову присвоено воинское звание генерал-майора.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по словам Кадырова, добровольцев в Чечне готовят лучшие инструкторы мира.

https://crimea.ria.ru/20221010/begi-zelenskiy-begi-kadyrov-otsenil-novye-podkhody-k-provedeniyu-svo-1124800476.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамзан кадыров, специальная военная операция рф на украине