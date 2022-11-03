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Помощник Кадырова назначен замкомандующего Народной милиции ЛНР - РИА Новости Крым, 03.11.2022
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Помощник Кадырова назначен замкомандующего Народной милиции ЛНР
Помощник Кадырова назначен замкомандующего Народной милиции ЛНР - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Помощник Кадырова назначен замкомандующего Народной милиции ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о новом назначении своего помощника и командира спецподразделения "Ахмат". По информации Кадырова, Апта Алаудинов занял... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T17:40
2022-11-03T17:40
рамзан кадыров
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о новом назначении своего помощника и командира спецподразделения "Ахмат". По информации Кадырова, Апта Алаудинов занял должность замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР.Уточняется, что Алаудинову присвоено воинское звание генерал-майора.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по словам Кадырова, добровольцев в Чечне готовят лучшие инструкторы мира.
https://crimea.ria.ru/20221010/begi-zelenskiy-begi-kadyrov-otsenil-novye-podkhody-k-provedeniyu-svo-1124800476.html
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РИА Новости Крым
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рамзан кадыров, специальная военная операция рф на украине
Помощник Кадырова назначен замкомандующего Народной милиции ЛНР

Командир спецподразделения "Ахмат" назначен замкомандующего Народной милиции ЛНР

17:40 03.11.2022
 
© Telegram главы Чечни Рамзана КадыроваГлава Чечни Рамзан Кадыров назначил командира спецподразделения "Ахмат" заместителем командующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил командира спецподразделения Ахмат заместителем командующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР
© Telegram главы Чечни Рамзана Кадырова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о новом назначении своего помощника и командира спецподразделения "Ахмат". По информации Кадырова, Апта Алаудинов занял должность замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР.
"По причине его исключительных заслуг и по причине желания Апты Ароновича оставаться в зоне боевых действий до победного конца считаю правильным решение о назначении его заместителем командующего по ведению боевых действий второго армейского корпуса УНМ ЛНР", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Уточняется, что Алаудинову присвоено воинское звание генерал-майора.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по словам Кадырова, добровольцев в Чечне готовят лучшие инструкторы мира.
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