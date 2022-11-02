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Добровольцев в Чечне готовят лучшие инструкторы мира - Кадыров - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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Добровольцев в Чечне готовят лучшие инструкторы мира - Кадыров
Добровольцев в Чечне готовят лучшие инструкторы мира - Кадыров - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Добровольцев в Чечне готовят лучшие инструкторы мира - Кадыров
Добровольцы, которым предстоит отправиться в зону спецоперации, проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, бойцов готовят лучшие РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T12:30
2022-11-02T12:30
рамзан кадыров
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Добровольцы, которым предстоит отправиться в зону спецоперации, проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, бойцов готовят лучшие инструкторы мира. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.По его словам, бойцы проходят курсы тактической и огневой подготовки, овладевают навыками полевой медицины, снайпинга, стрельбы из гранатомета, изучают топографию. При этом добровольцам обеспечивают комфортабельное проживание с трехразовым питанием, а экипировку и дорогу к Грозному оплачивает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.Ранее в Генштабе назвали количество добровольцев в России. С начала проведения специальной военной операции в добровольческие отряды записались более 15 тысяч человек.
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рамзан кадыров, специальная военная операция рф на украине
Добровольцев в Чечне готовят лучшие инструкторы мира - Кадыров

Кадыров рассказал, как готовят добровольцев к отправке в зону СВО

12:30 02.11.2022
 
© Telegram главы Чечни Рамзана КадыроваГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Telegram главы Чечни Рамзана Кадырова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Добровольцы, которым предстоит отправиться в зону спецоперации, проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, бойцов готовят лучшие инструкторы мира. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
"Каждый желающий имеет возможность овладеть боевыми навыками в Российском университете спецназа, который по праву считается главной российской площадкой по подготовке добровольческих сил. Здесь лучшие инструкторы мира, уже неоднократно проявившие себя и побеждавшие в самых престижных международных соревнованиях сил специального назначения. Сейчас они делятся всем своим опытом и профессионализмом с добровольцами, работая с ними, в том числе, индивидуально", - сообщил глава Чечни.
По его словам, бойцы проходят курсы тактической и огневой подготовки, овладевают навыками полевой медицины, снайпинга, стрельбы из гранатомета, изучают топографию. При этом добровольцам обеспечивают комфортабельное проживание с трехразовым питанием, а экипировку и дорогу к Грозному оплачивает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
Ранее в Генштабе назвали количество добровольцев в России. С начала проведения специальной военной операции в добровольческие отряды записались более 15 тысяч человек.
Рамзан КадыровСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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