https://crimea.ria.ru/20221102/dobrovoltsev-v-chechne-gotovyat-luchshie-instruktory-mira---kadyrov-1125206559.html

Добровольцев в Чечне готовят лучшие инструкторы мира - Кадыров

Добровольцев в Чечне готовят лучшие инструкторы мира - Кадыров - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Добровольцев в Чечне готовят лучшие инструкторы мира - Кадыров

Добровольцы, которым предстоит отправиться в зону спецоперации, проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, бойцов готовят лучшие РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T12:30

2022-11-02T12:30

2022-11-02T12:30

рамзан кадыров

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Добровольцы, которым предстоит отправиться в зону спецоперации, проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, бойцов готовят лучшие инструкторы мира. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.По его словам, бойцы проходят курсы тактической и огневой подготовки, овладевают навыками полевой медицины, снайпинга, стрельбы из гранатомета, изучают топографию. При этом добровольцам обеспечивают комфортабельное проживание с трехразовым питанием, а экипировку и дорогу к Грозному оплачивает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.Ранее в Генштабе назвали количество добровольцев в России. С начала проведения специальной военной операции в добровольческие отряды записались более 15 тысяч человек.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамзан кадыров, специальная военная операция рф на украине