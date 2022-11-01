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В Генштабе назвали количество добровольцев в России - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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В Генштабе назвали количество добровольцев в России
В Генштабе назвали количество добровольцев в России - РИА Новости Крым, 01.11.2022
В Генштабе назвали количество добровольцев в России
Более 15 тысяч человек записались в добровольческие отряды в России с начала проведения специальной военной операции. Об этом со ссылкой на начальника 2-го... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T10:31
2022-11-01T10:31
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Более 15 тысяч человек записались в добровольческие отряды в России с начала проведения специальной военной операции. Об этом со ссылкой на начальника 2-го управления главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Александра Туляганова сообщает РИА Новости.Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены – Минобороны &gt;&gt;"В настоящее время через добровольческие отряды прошло более 15 тысяч человек", - завил он на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.Ранее врио военного комиссара РК Евгений Кутузов сообщил, что около 2,5 тысячи крымчан записались в добровольцы для участия в специальной военной операции.Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 31 октября. Для призванных правительство утвердило ряд мер социальной поддержки. По информации кабмина, добровольцы, участвующие в спецоперации, получат статус ветеранов и они, как и их члены семей, смогут пользоваться всеми льготами и мерами соцподдержки, установленными для военнослужащих российской армии.
https://crimea.ria.ru/20221028/kto-ispytyvaet-slozhnosti-pri-podgotovke-k-mobilizatsii---mnenie-boytsa-1125127749.html
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армия и флот, специальная военная операция рф на украине, общество
В Генштабе назвали количество добровольцев в России

Генштаб: в добровольческие отряды в России с начала СВО записались более 15 тысяч человек

10:31 01.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожский добровольческий батальон имени Судоплатова
Запорожский добровольческий батальон имени Судоплатова - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Более 15 тысяч человек записались в добровольческие отряды в России с начала проведения специальной военной операции. Об этом со ссылкой на начальника 2-го управления главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Александра Туляганова сообщает РИА Новости.
Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены – Минобороны >>
"В настоящее время через добровольческие отряды прошло более 15 тысяч человек", - завил он на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.
По его словам, речь идет как о добровольцах, отправившихся на фронт в рамках частичной мобилизации, так и о тех, кто по собственному желанию примкнул к добровольческим отрядам.
Ранее врио военного комиссара РК Евгений Кутузов сообщил, что около 2,5 тысячи крымчан записались в добровольцы для участия в специальной военной операции.
Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 31 октября. Для призванных правительство утвердило ряд мер социальной поддержки. По информации кабмина, добровольцы, участвующие в спецоперации, получат статус ветеранов и они, как и их члены семей, смогут пользоваться всеми льготами и мерами соцподдержки, установленными для военнослужащих российской армии.
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