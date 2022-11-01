https://crimea.ria.ru/20221101/v-genshtabe-nazvali-kolichestvo-dobrovoltsev-v-rossii-1125187530.html

В Генштабе назвали количество добровольцев в России

В Генштабе назвали количество добровольцев в России - РИА Новости Крым, 01.11.2022

В Генштабе назвали количество добровольцев в России

Более 15 тысяч человек записались в добровольческие отряды в России с начала проведения специальной военной операции. Об этом со ссылкой на начальника 2-го... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T10:31

2022-11-01T10:31

2022-11-01T10:31

армия и флот

специальная военная операция рф на украине

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Более 15 тысяч человек записались в добровольческие отряды в России с начала проведения специальной военной операции. Об этом со ссылкой на начальника 2-го управления главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Александра Туляганова сообщает РИА Новости.Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены – Минобороны >>"В настоящее время через добровольческие отряды прошло более 15 тысяч человек", - завил он на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.Ранее врио военного комиссара РК Евгений Кутузов сообщил, что около 2,5 тысячи крымчан записались в добровольцы для участия в специальной военной операции.Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 31 октября. Для призванных правительство утвердило ряд мер социальной поддержки. По информации кабмина, добровольцы, участвующие в спецоперации, получат статус ветеранов и они, как и их члены семей, смогут пользоваться всеми льготами и мерами соцподдержки, установленными для военнослужащих российской армии.

https://crimea.ria.ru/20221028/kto-ispytyvaet-slozhnosti-pri-podgotovke-k-mobilizatsii---mnenie-boytsa-1125127749.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, специальная военная операция рф на украине, общество