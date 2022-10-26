https://crimea.ria.ru/20221026/dobrovoltsy-svo-poluchat-status-veteranov-1125089066.html
Добровольцы СВО получат статус ветеранов
Добровольцы СВО получат статус ветеранов - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Добровольцы СВО получат статус ветеранов
Добровольцы, участвующие в спецоперации, получат статус ветеранов. Соответствующий законопроект получил положительное заключение Комиссии правительства РФ по... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T10:33
2022-10-26T10:33
2022-10-26T10:33
специальная военная операция рф на украине
соцзащита
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125088948_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2281c06a99bb0b00d8292c10fc73e1ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Добровольцы, участвующие в спецоперации, получат статус ветеранов. Соответствующий законопроект получил положительное заключение Комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности, сообщает пресс-служба кабмина.Поправки в закон "О ветеранах" также предполагают присвоение статуса инвалида боевых действий добровольцам, получившим ранение в ходе СВО, если оно привело к инвалидизации. Кроме того, добровольцы и члены их семей смогут пользоваться всеми льготами и мерами социальной поддержки, установленными для военнослужащих российской армии.Ранее врио военного комиссара РК Евгений Кутузов сообщил о том, что для участия в специальной военной операции в добровольцы записались около 2,5 тысячи крымчан.
https://crimea.ria.ru/20221024/shyut-bronyu-i-volokushi-kak-predprinimateli-kryma-pomogayut-armii-1125064735.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125088948_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_0b58cbe506d58d770f8e6196c400b05f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, соцзащита, общество
Добровольцы СВО получат статус ветеранов
Кабмин одобрил проект о статусе ветерана для добровольцев