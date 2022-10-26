https://crimea.ria.ru/20221026/dobrovoltsy-svo-poluchat-status-veteranov-1125089066.html

Добровольцы СВО получат статус ветеранов

Добровольцы СВО получат статус ветеранов - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Добровольцы СВО получат статус ветеранов

Добровольцы, участвующие в спецоперации, получат статус ветеранов. Соответствующий законопроект получил положительное заключение Комиссии правительства РФ по... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T10:33

2022-10-26T10:33

2022-10-26T10:33

специальная военная операция рф на украине

соцзащита

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Добровольцы, участвующие в спецоперации, получат статус ветеранов. Соответствующий законопроект получил положительное заключение Комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности, сообщает пресс-служба кабмина.Поправки в закон "О ветеранах" также предполагают присвоение статуса инвалида боевых действий добровольцам, получившим ранение в ходе СВО, если оно привело к инвалидизации. Кроме того, добровольцы и члены их семей смогут пользоваться всеми льготами и мерами социальной поддержки, установленными для военнослужащих российской армии.Ранее врио военного комиссара РК Евгений Кутузов сообщил о том, что для участия в специальной военной операции в добровольцы записались около 2,5 тысячи крымчан.

https://crimea.ria.ru/20221024/shyut-bronyu-i-volokushi-kak-predprinimateli-kryma-pomogayut-armii-1125064735.html

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2022

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специальная военная операция рф на украине, соцзащита, общество