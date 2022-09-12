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Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской области - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской области
Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской области - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской области
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо записал первое после начала лечения видеообращение к жителям. РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T17:30
2022-09-12T17:30
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо записал первое после начала лечения видеообращение к жителям.Глава региона добавил, что сейчас занимается работой над бюджетом области до конца года и на следующий год."Херсонщина будет процветающей и стабильной. И главное - теплой, как всегда. Хорошего всем настроения, крепости духа, выдержки и веры в победу", - заключил он.Об ухудшении состояния здоровья Сальдо стало известно 4 августа. Глава администрации тогда заявил, что по рекомендации врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Позже Сальдо транспортировали в Москву в НИИ Склифосовского. 20 августа в Минобороны заявили о проведении дополнительного расследования "отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо".
https://crimea.ria.ru/20220820/glava-vga-khersonskoy-oblasti-vladimir-saldo-byl-otravlen--minoborony-rf-1124232933.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине
Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской области

Глава Херсонской ВГА Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям области

17:30 12.09.2022
 
© Telegram Владимира СальдоГлава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
© Telegram Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо записал первое после начала лечения видеообращение к жителям.
"Приветствую вас, мои дорогие земляки и друзья! Какое-то время я не выходил в эфир, потому что находился на попечении врачей. Но тем не менее я был в курсе вопросов, касающихся Херсонской области. Я каждый день общаюсь с военными и знаю, какая напряженность существует среди херсонцев по поводу ВСУ, находящихся не так уж и далеко. Могу вам точно сказать, что у Вооруженных сил Российской Федерации значительно больше сил, и поэтому Херсон никогда не поддастся уловкам со стороны", - заявил он.
Глава региона добавил, что сейчас занимается работой над бюджетом области до конца года и на следующий год.
"Херсонщина будет процветающей и стабильной. И главное - теплой, как всегда. Хорошего всем настроения, крепости духа, выдержки и веры в победу", - заключил он.
Об ухудшении состояния здоровья Сальдо стало известно 4 августа. Глава администрации тогда заявил, что по рекомендации врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Позже Сальдо транспортировали в Москву в НИИ Склифосовского. 20 августа в Минобороны заявили о проведении дополнительного расследования "отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо".
Глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 15:31
Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен — Минобороны РФ
 
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