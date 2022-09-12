https://crimea.ria.ru/20220912/saldo-vpervye-s-nachala-lecheniya-obratilsya-k-zhitelyam-khersonskoy-oblasti-1124482516.html

Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской области

Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской области - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской области

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо записал первое после начала лечения видеообращение к жителям. РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T17:30

2022-09-12T17:30

2022-09-12T17:30

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо записал первое после начала лечения видеообращение к жителям.Глава региона добавил, что сейчас занимается работой над бюджетом области до конца года и на следующий год."Херсонщина будет процветающей и стабильной. И главное - теплой, как всегда. Хорошего всем настроения, крепости духа, выдержки и веры в победу", - заключил он.Об ухудшении состояния здоровья Сальдо стало известно 4 августа. Глава администрации тогда заявил, что по рекомендации врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Позже Сальдо транспортировали в Москву в НИИ Склифосовского. 20 августа в Минобороны заявили о проведении дополнительного расследования "отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо".

https://crimea.ria.ru/20220820/glava-vga-khersonskoy-oblasti-vladimir-saldo-byl-otravlen--minoborony-rf-1124232933.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине