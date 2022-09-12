Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской области
Глава Херсонской ВГА Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям области
© Telegram Владимира СальдоГлава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
© Telegram Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо записал первое после начала лечения видеообращение к жителям.
"Приветствую вас, мои дорогие земляки и друзья! Какое-то время я не выходил в эфир, потому что находился на попечении врачей. Но тем не менее я был в курсе вопросов, касающихся Херсонской области. Я каждый день общаюсь с военными и знаю, какая напряженность существует среди херсонцев по поводу ВСУ, находящихся не так уж и далеко. Могу вам точно сказать, что у Вооруженных сил Российской Федерации значительно больше сил, и поэтому Херсон никогда не поддастся уловкам со стороны", - заявил он.
Глава региона добавил, что сейчас занимается работой над бюджетом области до конца года и на следующий год.
"Херсонщина будет процветающей и стабильной. И главное - теплой, как всегда. Хорошего всем настроения, крепости духа, выдержки и веры в победу", - заключил он.
Об ухудшении состояния здоровья Сальдо стало известно 4 августа. Глава администрации тогда заявил, что по рекомендации врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Позже Сальдо транспортировали в Москву в НИИ Склифосовского. 20 августа в Минобороны заявили о проведении дополнительного расследования "отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо".