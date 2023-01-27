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Главные события и заявление дня: 27 января

Главные события и заявление дня: 27 января - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Главные события и заявление дня: 27 января

Пентагон признал отсутствие Abrams в США. Армия Россия нанесла массированный удар по объектам Украины. Российские военные заняли новые рубежи на Южно-Донецком... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T23:06

2023-01-27T23:06

2023-01-27T23:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Пентагон признал отсутствие Abrams в США. Армия Россия нанесла массированный удар по объектам Украины. Российские военные заняли новые рубежи на Южно-Донецком направлении. В Совете Федерации назвали законные цели армии России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Танков для Украины нет Необходимых Украине танков Abrams на складах США сейчас нет, на поиски доступных для передачи Киеву единиц техники понадобятся месяцы. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."У нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы", - сказала она.Накануне США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Германия и другие страны.Ракетные удары по УкраинеВооруженные силы России в четверг нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что цели массированного удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Новые рубежи За сутки армия России заняла новые выгодные позиции, продвинувшись на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом заявили в Минобороны.В ходе боевых столкновения Вооруженные силы Украины потеряли более 150 военнослужащих. Ударами российской армии также уничтожены хранилища с боеприпасами и различная техника.Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. По его словам, основная задача военных на данном этапе заключается не в атаке Угледара, а во взятии города "в клещи" по аналогии с Соледаром.Сам Пушилин отметил, что взятие под контроль Угледара может изменить расклад сил на фронте, решить важные стратегические задачи и "стать новым, очень важным для нас успехом".Уничтожить сразу после пересечения границыВсе пути, по которым западные танки будут попадать на Украину, уязвимы для ударов российской авиации и ракетных войск. Поэтому эта техника должна быть уничтожена сразу же после пересечения украинской границы. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.Сенатор также отметил, что проблемы с доставкой танков на Украину у западной коалиции могут возникнуть еще до возможного удара по ним российских военных. Как пояснил политик, каждая последующая модификация того или иного танка как правило приводит к утяжелению машины, и наступает момент когда их становится сложно перемещать в пространстве.Дело КасемаМосква предпринимает все усилия, чтобы вызволить шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема из "латышских застенков". Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы предпринимаем все усилия, как это делаем всегда в отношении российских граждан, которые попадают в аналогичные ситуации, по вызволению журналиста из латышских застенков", – сказала Захарова.

https://crimea.ria.ru/20230127/udary-po-obektam-energetiki--ukrenergo-otsenivaet-uscherb---1126616902.html

https://crimea.ria.ru/20230127/pridnestrove-vmesto-kryma-zhdat-li-tankovogo-ryvka-vsu-k-skladam-oruzhiya-1126625959.html

https://crimea.ria.ru/20230127/glavnye-novosti-kryma-27-yanvarya-1126631296.html

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