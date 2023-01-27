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Главные события и заявление дня: 27 января - РИА Новости Крым, 27.01.2023
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Главные события и заявление дня: 27 января
Главные события и заявление дня: 27 января - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Главные события и заявление дня: 27 января
Пентагон признал отсутствие Abrams в США. Армия Россия нанесла массированный удар по объектам Украины. Российские военные заняли новые рубежи на Южно-Донецком... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T23:06
2023-01-27T23:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Пентагон признал отсутствие Abrams в США. Армия Россия нанесла массированный удар по объектам Украины. Российские военные заняли новые рубежи на Южно-Донецком направлении. В Совете Федерации назвали законные цели армии России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Танков для Украины нет Необходимых Украине танков Abrams на складах США сейчас нет, на поиски доступных для передачи Киеву единиц техники понадобятся месяцы. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."У нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы", - сказала она.Накануне США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Германия и другие страны.Ракетные удары по УкраинеВооруженные силы России в четверг нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что цели массированного удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Новые рубежи За сутки армия России заняла новые выгодные позиции, продвинувшись на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом заявили в Минобороны.В ходе боевых столкновения Вооруженные силы Украины потеряли более 150 военнослужащих. Ударами российской армии также уничтожены хранилища с боеприпасами и различная техника.Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. По его словам, основная задача военных на данном этапе заключается не в атаке Угледара, а во взятии города "в клещи" по аналогии с Соледаром.Сам Пушилин отметил, что взятие под контроль Угледара может изменить расклад сил на фронте, решить важные стратегические задачи и "стать новым, очень важным для нас успехом".Уничтожить сразу после пересечения границыВсе пути, по которым западные танки будут попадать на Украину, уязвимы для ударов российской авиации и ракетных войск. Поэтому эта техника должна быть уничтожена сразу же после пересечения украинской границы. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.Сенатор также отметил, что проблемы с доставкой танков на Украину у западной коалиции могут возникнуть еще до возможного удара по ним российских военных. Как пояснил политик, каждая последующая модификация того или иного танка как правило приводит к утяжелению машины, и наступает момент когда их становится сложно перемещать в пространстве.Дело КасемаМосква предпринимает все усилия, чтобы вызволить шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема из "латышских застенков". Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы предпринимаем все усилия, как это делаем всегда в отношении российских граждан, которые попадают в аналогичные ситуации, по вызволению журналиста из латышских застенков", – сказала Захарова.
https://crimea.ria.ru/20230127/udary-po-obektam-energetiki--ukrenergo-otsenivaet-uscherb---1126616902.html
https://crimea.ria.ru/20230127/pridnestrove-vmesto-kryma-zhdat-li-tankovogo-ryvka-vsu-k-skladam-oruzhiya-1126625959.html
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главное за день, новости, сво, оружие, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, нато, россия, политика, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), марат касем
Главные события и заявление дня: 27 января

Главные события и заявления 27 января

23:06 27.01.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Град" в зоне проведения СВО
Работа РСЗО Град в зоне проведения СВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Пентагон признал отсутствие Abrams в США. Армия Россия нанесла массированный удар по объектам Украины. Российские военные заняли новые рубежи на Южно-Донецком направлении. В Совете Федерации назвали законные цели армии России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Танков для Украины нет

Необходимых Украине танков Abrams на складах США сейчас нет, на поиски доступных для передачи Киеву единиц техники понадобятся месяцы. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"У нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы", - сказала она.
Накануне США анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. Также о намерении передать свои танки украинским военным заявили Великобритания, Германия и другие страны.

Ракетные удары по Украине

Вооруженные силы России в четверг нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что цели массированного удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
"В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО. Нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ", - указали в оборонном ведомстве.
Знак, предупреждающий о высоком напряжении - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
12:25
Удары по объектам энергетики -"Укрэнерго" оценивает ущерб

Новые рубежи

За сутки армия России заняла новые выгодные позиции, продвинувшись на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом заявили в Минобороны.
В ходе боевых столкновения Вооруженные силы Украины потеряли более 150 военнослужащих. Ударами российской армии также уничтожены хранилища с боеприпасами и различная техника.
Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. По его словам, основная задача военных на данном этапе заключается не в атаке Угледара, а во взятии города "в клещи" по аналогии с Соледаром.
Сам Пушилин отметил, что взятие под контроль Угледара может изменить расклад сил на фронте, решить важные стратегические задачи и "стать новым, очень важным для нас успехом".

Уничтожить сразу после пересечения границы

Все пути, по которым западные танки будут попадать на Украину, уязвимы для ударов российской авиации и ракетных войск. Поэтому эта техника должна быть уничтожена сразу же после пересечения украинской границы. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.
Сенатор также отметил, что проблемы с доставкой танков на Украину у западной коалиции могут возникнуть еще до возможного удара по ним российских военных. Как пояснил политик, каждая последующая модификация того или иного танка как правило приводит к утяжелению машины, и наступает момент когда их становится сложно перемещать в пространстве.
Военные ВС Украины .Фото AFP
20:27
Приднестровье вместо Крыма: ждать ли танкового рывка ВСУ к складам оружия

Дело Касема

Москва предпринимает все усилия, чтобы вызволить шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема из "латышских застенков". Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы предпринимаем все усилия, как это делаем всегда в отношении российских граждан, которые попадают в аналогичные ситуации, по вызволению журналиста из латышских застенков", – сказала Захарова.
Совмин РК - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
21:18
Главные новости Крыма: 27 января
 
Главное за деньНовостиСВООружиеВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаНАТОРоссияПолитикаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Марат Касем
 
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23:06Главные события и заявление дня: 27 января
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22:22Скифское золото: в Крыму оценили шансы вернуть коллекцию
21:46Каким будет новый мемориальный сквер на месте концлагеря в Симферополе
21:37Крымские производители накормят гостей санаториев и дошколят
21:18Главные новости Крыма: 27 января
20:53Почему Украине будет сложно использовать западные танки в боях – эксперт
20:34Путин назначил главу полиции Севастополя на должность в новом субъекте
20:27Приднестровье вместо Крыма: ждать ли танкового рывка ВСУ к складам оружия
20:05Как поручение Путина о врачах-стажерах изменит здравоохранение в Крыму
19:52Какие дороги в Крыму отремонтируют в 2023 году
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18:39МИД России продолжит борьбу за Касема - Захарова
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