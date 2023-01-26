https://crimea.ria.ru/20230126/glavnye-sobytiya-i-zayavlenie-dnya-26-yanvarya-1126608911.html

Главные события и заявление дня: 26 января

Главные события и заявление дня: 26 января - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Главные события и заявление дня: 26 января

Какие страны Запада отправят в Киев танки и что об этом думают в Кремле. Ракетные удары и повреждения энергообъектов в трех регионах Украины. Какой еще... РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T21:52

2023-01-26T21:52

2023-01-26T21:52

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владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Какие страны Запада отправят в Киев танки и что об этом думают в Кремле. Ракетные удары и повреждения энергообъектов в трех регионах Украины. Какой еще поддержки Зеленский требует от НАТО. Продвижение российской армии на Донецком направлении. Социальная поддержка новых регионов России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Кто отправит Киеву Abrams и Leopard Украина получит в качестве военной помощи танки от целого ряда западных стран. Накануне решение о передаче боевой техники озвучили Германия и США, вслед за ними заявились и другие "помощники" – Польша, Великобритания, Норвегия, Канада, Португалия.При этом заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что США не успеют отправить свои танки Abrams на Украину к весне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что поставки оружия Украине делают США и страны Запада прямыми участниками боевых действий."Из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружения, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. Все, что делает и альянс, упомянутый мною, и столица, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт, мы видим, что она растет", - сказал официальный представитель Кремля.Новые запросы незалежныхПосле решения о танковых поставках, Киев ждет от стран НАТО продолжения военной помощи в виде ракет и истребителей. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского."Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину, нам важно расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны добиться поставок самолетов на Украину", - сказано в заявлении. Отмечается, что переговоры на эту тему с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом уже состоялись.Выгодные рубежи на Донецком направленииЗа сутки армия России продвинулась на Донецком направлении, заняв более выгодные рубежи. Об этом заявили в Минобороны.Потери противника превысили 40 военнослужащих, армия Украины также лишилась боевой машины пехоты, двух установок РСЗО "Град", самоходной артиллерийской установки производства США М109 Paladin, двух гаубиц Д-20 и "Гиацинт-Б", радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.Ракетные удары по Украине Взрывы в Киеве, Одессе и других областях страны прогремели в четверг утром и днем. В результате атак возникли массовые отключения света, перебои со связью и общественным транспортом. По всей стране была объявлена воздушная тревога, людей призвали спрятаться в укрытия.В результате ракетных ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры в южном, центральном, юго-западном регионах Украины.Миллиарды на соцвыплаты в новые регионыС 1 марта пенсии для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут назначаться по заявлениям в соответствии с российскими нормами. Общероссийские меры социальной поддержки распространят на все четыре новых региона, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.Меры поддержки коснуться пенсий и выплат по безработице. Кроме того, новые субъекты включат в системы обязательного социального страхования.

https://crimea.ria.ru/20230126/s-miru-po-tanku-kto-otpravit-kievu-abrams-i-leopard-1126598400.html

https://crimea.ria.ru/20230126/unichtozheny-khranilischa-topliva-i-boepripasov-poteri-vsu-za-sutki-1126600757.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, в мире, россия, поставки западного оружия украине, новые регионы россии, украина, сво, новости, нато, владимир зеленский (президент украины)