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Главные новости Крыма: 19 января - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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Главные новости Крыма: 19 января
Главные новости Крыма: 19 января - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Главные новости Крыма: 19 января
Зеленский потребовал у Запада дальнобойное оружие для "возвращения" Крыма. Иран отказался признать Крым и новые регионы России. Когда завершат строительство... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T21:02
2023-01-19T21:02
главное за день
новости крыма
крым
сергей аксенов
политика
в мире
украина
безопасность республики крым и севастополя
сша
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Зеленский потребовал у Запада дальнобойное оружие для "возвращения" Крыма. Иран отказался признать Крым и новые регионы России. Когда завершат строительство большой Соборной мечети в Симферополе и решат текущие проблемы муниципалитетов республики. За счет каких ресурсов Крым обеспечивается водой. Возобновление продажи билетов по направлению Москва – Симферополь.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Оружие для "возвращения" КрымаВ Госдепе США заявили, что Вашингтон не указывает целей для ВСУ, и решение о том, куда направить и чем атаковать, в том числе российские территории, Киев принимает самостоятельно. Накануне в зарубежных СМИ отмечали, что позиция администрации Байдена относительно удара Киева по Крыму "начала смягчаться" несмотря на возможную реакцию России.В этот же день президент Украины Зеленский обратился к странам Запада с требованием поставить Киеву оружие, которое поможет "вернуть" Крым. В частности, украинский президент потребовал у НАТО артиллерийские системы с дальнобойными ракетами.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такое развитие событий выведет конфликт "на новый качественный уровень, который, конечно, не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности".По мнению военного эксперта и блогера Юрия Подоляки, всерьез рассматривать передачу Украине дальнобойного оружия для нанесения ударов по Крыму Вашингтон вынуждают российские успехи в Донбассе. Он считает, что американцам нужно компенсировать резкое изменение ситуации на фронте в пользу России, и в целом Вашингтон не заинтересован в том, чтобы одна из сторон одержала быструю победу в конфликте.Ситуацию прокомментировал и глава республики Сергей Аксенов. По его словам, у Украины нет ничего "своего" в Крыму, и никакое вооружение не поможет Зеленскому и его окружению "вернуть" полуостров. А в результате таких попыток "бывшая Украина" может лишиться "новых территорий в дополнение к уже утраченным".На все про все 12 днейВласти муниципалитетов Крыма до конца января должны решить проблемные вопросы своих населенных пунктов. Такой срок обозначил глава республики Сергей Аксенов. Среди поставленных перед мэрами задач – благоустройство, организация уборки и уличного освещения, соблюдение расписания движения общественного транспорта и создание единого стандарта работы телефонных горячих линий.Заявление Ирана по КрымуГлава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что несмотря на хорошие отношения с Москвой, Тегеран не признает вхождение Крыма и четырех новых регионов в состав России. По словам дипломата, в вопросах суверенитета и территориальной целостности стран Иран руководствуется рамками международных законов и настаивает на своем "последовательном принципе во внешней политике".Строительство большой Соборной мечети в СимферополеВ большой Соборной мечети Крыма завершили основные строительно-монтажные работы. Скорректированный проект храма готовят к прохождению государственной экспертизы.На территории мечети уже установили 150 мраморных колонн, 220 чугунных секций ограждения и закладные для трех опор ЛЭП; уложили почти два километра электрического кабеля и 600 квадратных метров свинцовой кровли на крыше; завезли пять тысяч растений. Сегодня подрядчики монтируют слаботочные системы в здании мечети и водопровод, укладывают тротуарные гранитные плиты и готовятся к гидравлическому испытанию поливочного водопровода.Новые скважины для Симферополя и СевастополяВ Бахчисарайском районе Крыма запустили дополнительные скважины для подачи артезианской воды в муниципалитеты республики. Общий объем ресурса составит свыше 30 тысяч кубометров в сутки и позволит обеспечить водоснабжением большую часть поселений Бахчисарая, 40% Симферополя и 30% потребностей Севастополя.Продажа билетов в Крым и на материкПеревозчик возобновил продажу билетов на поезд №166 Москва – Симферополь с 13 марта по 25 мая. Уточняется, что исключения составят даты: 17-20, 24, 25 и 31 марта, в апреле – 1, 7, 8, 14-16, 20-22, 28-30, а также на 1, 5-8, 12-13, 19-20 мая.Продажи билетов в Крым и из Крыма на некоторые даты приостановлены временно. При этом речи об уменьшении числа поездов или их отмене не идет.Вместе с тем, Крым стабильно удерживается в пятерке лидеров в национальном туристическом рейтинге по версии центра информационных коммуникаций "Рейтинг" и журнала "Отдых в России", сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
https://crimea.ria.ru/20230119/doletit-do-ssha-senator-napomnili-o-vozmozhnostyakh-rossiyskogo-oruzhiya-1126476833.html
https://crimea.ria.ru/20230119/kogda-tegeran-priznaet-krym-i-novye-regiony-rf--politolog--1126483912.html
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РИА Новости Крым
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96
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главное за день, новости крыма, крым, сергей аксенов, политика, в мире, украина, безопасность республики крым и севастополя, сша, владимир зеленский (президент украины), юрий подоляка, гранд сервис экспресс, железные дороги крыма, соборная мечеть
Главные новости Крыма: 19 января

Новости Крыма: главные события и заявления 19 января

21:02 19.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкТриколор на митинге в Севастополе
Триколор на митинге в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Зеленский потребовал у Запада дальнобойное оружие для "возвращения" Крыма. Иран отказался признать Крым и новые регионы России. Когда завершат строительство большой Соборной мечети в Симферополе и решат текущие проблемы муниципалитетов республики. За счет каких ресурсов Крым обеспечивается водой. Возобновление продажи билетов по направлению Москва – Симферополь.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Оружие для "возвращения" Крыма

В Госдепе США заявили, что Вашингтон не указывает целей для ВСУ, и решение о том, куда направить и чем атаковать, в том числе российские территории, Киев принимает самостоятельно. Накануне в зарубежных СМИ отмечали, что позиция администрации Байдена относительно удара Киева по Крыму "начала смягчаться" несмотря на возможную реакцию России.
В этот же день президент Украины Зеленский обратился к странам Запада с требованием поставить Киеву оружие, которое поможет "вернуть" Крым. В частности, украинский президент потребовал у НАТО артиллерийские системы с дальнобойными ракетами.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такое развитие событий выведет конфликт "на новый качественный уровень, который, конечно, не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности".
Подготовка фрегата Адмирал Горшков к выходу на боевую службу - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
14:41Эксклюзивы РИА Новости Крым
Долетит до США: сенатор напомнил о возможностях российского оружия
По мнению военного эксперта и блогера Юрия Подоляки, всерьез рассматривать передачу Украине дальнобойного оружия для нанесения ударов по Крыму Вашингтон вынуждают российские успехи в Донбассе. Он считает, что американцам нужно компенсировать резкое изменение ситуации на фронте в пользу России, и в целом Вашингтон не заинтересован в том, чтобы одна из сторон одержала быструю победу в конфликте.
Ситуацию прокомментировал и глава республики Сергей Аксенов. По его словам, у Украины нет ничего "своего" в Крыму, и никакое вооружение не поможет Зеленскому и его окружению "вернуть" полуостров. А в результате таких попыток "бывшая Украина" может лишиться "новых территорий в дополнение к уже утраченным".

На все про все 12 дней

Власти муниципалитетов Крыма до конца января должны решить проблемные вопросы своих населенных пунктов. Такой срок обозначил глава республики Сергей Аксенов. Среди поставленных перед мэрами задач – благоустройство, организация уборки и уличного освещения, соблюдение расписания движения общественного транспорта и создание единого стандарта работы телефонных горячих линий.

Заявление Ирана по Крыму

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что несмотря на хорошие отношения с Москвой, Тегеран не признает вхождение Крыма и четырех новых регионов в состав России. По словам дипломата, в вопросах суверенитета и территориальной целостности стран Иран руководствуется рамками международных законов и настаивает на своем "последовательном принципе во внешней политике".
Тегеран
19:23Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда Тегеран признает Крым и новые регионы РФ – политолог

Строительство большой Соборной мечети в Симферополе

В большой Соборной мечети Крыма завершили основные строительно-монтажные работы. Скорректированный проект храма готовят к прохождению государственной экспертизы.
На территории мечети уже установили 150 мраморных колонн, 220 чугунных секций ограждения и закладные для трех опор ЛЭП; уложили почти два километра электрического кабеля и 600 квадратных метров свинцовой кровли на крыше; завезли пять тысяч растений. Сегодня подрядчики монтируют слаботочные системы в здании мечети и водопровод, укладывают тротуарные гранитные плиты и готовятся к гидравлическому испытанию поливочного водопровода.

Новые скважины для Симферополя и Севастополя

В Бахчисарайском районе Крыма запустили дополнительные скважины для подачи артезианской воды в муниципалитеты республики. Общий объем ресурса составит свыше 30 тысяч кубометров в сутки и позволит обеспечить водоснабжением большую часть поселений Бахчисарая, 40% Симферополя и 30% потребностей Севастополя.

Продажа билетов в Крым и на материк

Перевозчик возобновил продажу билетов на поезд №166 Москва – Симферополь с 13 марта по 25 мая. Уточняется, что исключения составят даты: 17-20, 24, 25 и 31 марта, в апреле – 1, 7, 8, 14-16, 20-22, 28-30, а также на 1, 5-8, 12-13, 19-20 мая.
Продажи билетов в Крым и из Крыма на некоторые даты приостановлены временно. При этом речи об уменьшении числа поездов или их отмене не идет.
Вместе с тем, Крым стабильно удерживается в пятерке лидеров в национальном туристическом рейтинге по версии центра информационных коммуникаций "Рейтинг" и журнала "Отдых в России", сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
Сбербанк. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
16:26
Где откроются отделения Сбербанка в Крыму
 
Главное за деньНовости КрымаКрымСергей АксеновПолитикаВ миреУкраинаБезопасность Республики Крым и СевастополяСШАВладимир Зеленский (президент Украины)Юрий ПодолякаГранд Сервис ЭкспрессЖелезные дороги КрымаСоборная мечеть
 
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