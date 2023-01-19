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Билеты на поезд Симферополь - Москва снова в продаже
Билеты на поезд Симферополь - Москва снова в продаже - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Билеты на поезд Симферополь - Москва снова в продаже
Возобновлена продажа билетов на поезд № 166 Москва – Симферополь с 13 марта по 25 мая. Об этом сообщил представитель перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T12:51
2023-01-19T12:51
2023-01-19T12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Возобновлена продажа билетов на поезд № 166 Москва – Симферополь с 13 марта по 25 мая. Об этом сообщил представитель перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Уточняется, что исключения составят даты: 17-20, 24, 25 и 31 марта, в апреле – 1, 7, 8, 14-16, 20-22, 28-30, а также на 1, 5-8, 12-13, 19-20 мая.Представитель перевозчика обратил внимание, что продажи билетов в Крым и из Крыма на некоторые даты приостановлены временно. При этом речи об уменьшении числа поездов или их отмене не идет."Продажа билетов будет возобновлена, как только появится уточненное расписание прибытия поездов на станции", – подчеркнули в компании. В настоящее время идет корректировка графика следования поездов с учетом запланированного ремонта железной дороги.В среду 18 января стало известно о временном закрытии продажи билетов на ряд поездов "Таврия" дальнего следования между полуостровом и городами на материковой части страны. Перевозчик объяснил это ремонтом железнодорожных путей в период с 7 марта по 23 мая.Представитель перевозчика подчеркнул, что временная приостановка продажи билетов не означает, что указанный поезд не пойдет.Ранее сообщалось об изменении расписания движения поездов дальнего следования на участке между станциями Джанкой и Отрадная в Крыму в период с 16 по 31 января.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский трафик на поездах "Таврия" за год вырос почти вдвоеСимферополь вошел в топ-10 направлений для поездок на поезде в январеПравительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублей
https://crimea.ria.ru/20230116/passazhirskiy-trafik-na-poezdakh-tavriya-za-god-vyros-pochti-vdvoe-1126416060.html
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Билеты на поезд Симферополь - Москва снова в продаже
Перевозчик: Билеты на поезд Симферополь - Москва 19 января поступили в продажу
12:51 19.01.2023 (обновлено: 12:53 19.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Возобновлена продажа билетов на поезд № 166 Москва – Симферополь с 13 марта по 25 мая. Об этом сообщил представитель перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"В четверг, 19 января, открыта продажа билетов на поезд № 166 сообщением Москва – Симферополь", – говорится в сообщении.
Уточняется, что исключения составят даты: 17-20, 24, 25 и 31 марта, в апреле – 1, 7, 8, 14-16, 20-22, 28-30, а также на 1, 5-8, 12-13, 19-20 мая.
Представитель перевозчика обратил внимание, что продажи билетов в Крым и из Крыма на некоторые даты приостановлены временно. При этом речи об уменьшении числа поездов или их отмене не идет.
"Продажа билетов будет возобновлена, как только появится уточненное расписание прибытия поездов на станции", – подчеркнули в компании. В настоящее время идет корректировка графика следования поездов с учетом запланированного ремонта железной дороги.
В среду 18 января стало известно о временном закрытии продажи билетов
на ряд поездов "Таврия" дальнего следования между полуостровом и городами на материковой части страны. Перевозчик объяснил это ремонтом железнодорожных путей в период с 7 марта по 23 мая.
Представитель перевозчика подчеркнул, что временная приостановка продажи билетов не означает, что указанный поезд не пойдет.
"Это означает, что билеты на него будут проданы позже. Кроме того, это не означает, что расписание изменится кардинально – оно может измениться буквально на 20 минут. Чтобы не создавать неудобства пассажирам, до уточнения информации и было принято такое решение", – сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее сообщалось
об изменении расписания движения поездов дальнего следования на участке между станциями Джанкой и Отрадная в Крыму в период с 16 по 31 января.
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