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Главные события и заявления дня: 3 января

Главные события и заявления дня: 3 января - РИА Новости Крым, 03.01.2023

Главные события и заявления дня: 3 января

Путин утвердил дополнительные социальные гарантии для военнослужащих. В Минобороны сообщили о потерях ВСУ в личном составе и технике. Российские военные... РИА Новости Крым, 03.01.2023

2023-01-03T19:55

2023-01-03T19:55

2023-01-03T18:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Путин утвердил дополнительные социальные гарантии для военнослужащих. В Минобороны сообщили о потерях ВСУ в личном составе и технике. Российские военные разгромили десятки единиц тяжелого вооружения иностранного производства. Для новых регионов утвердили программу льготной ипотеки. ПВО успешно отразила атаку украинских дронов на Севастополь. В Крыму перевыполнили план по вводу жилья. В Севастополе растет смертность от Covid-19.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Соцгарантии для военнослужащих и их семейПрезидент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в случае гибели военнослужащего или задействованного в охране госграниц в зоне проведения спецоперации сотрудника Росгвардии, членам их семей положена единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей. В случае получения ранения, увечья, травмы или контузии, осуществляется единовременная выплата в размере 3 миллионов рублей.ВСУ несут потери: склады, вооружение и техникаЗа последние сутки российские войска нанесли значительный урон личному составу и вооружению противника, сообщили в Минобороны РФ. Так, в Харьковской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, на Красно-Лиманском направлении – четыре штурмовые отряда. Потери противника превысили 120 человек убитыми и ранеными. Под Масляковкой и Краматорском в Донецкой Народной республике в пунктах временной дислокации уничтожено белее 130 иностранных наемников ВСУ. В Запорожской и Херсонской областях уничтожены склады с боеприпасами и военной техникой."В результате ракетного и авиационного ударов в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня Himars производства США", – добавили в военном ведомстве. Также уничтожены четыре боевые машины РСЗО RM-70 Vampire, две установки Himars, три системы М-777, две украинские РСЗО "Град" и две гаубицы "Д-30".Льготная ипотека для новых регионовЖители Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей смогут оформить жилищные кредиты по следующим условиям: ставка не более 2% годовых, предельная сумма – шесть миллионов рублей, первоначальный взнос – не менее 10%.Атака дронов на СевастопольПоздно вечером в понедельник над морем в районе Севастополя сработала система противовоздушной обороны. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, был сбит украинский беспилотник. Спустя некоторое время поступило сообщение о втором сбитом ПВО объекте.В Крыму ввели в эксплуатацию рекордный объем жильяКрымские строители ввели в эксплуатацию более 855 тысяч квадратных метров жилья, при плановых 800 тысячах "квадратов". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. К 2030 году планируется увеличить объем введенного жилья в регионе до 1,5 млн "квадратов" в год.В Севастополе растет число смертей от COVID-19За минувшие сутки в Севастополе от осложнений коронавирусной инфекции скончались еще два человека – пациенты в возрасте 77 и 82 лет. Днем ранее в правительстве города сообщили еще об одном летальном исходе. Всего в Севастополе и Республике Крым за сутки выявлено 28 новых случаев COVID-19. В Крыму летальных случаев не зафиксировано.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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