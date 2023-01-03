https://crimea.ria.ru/20230103/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-operativnye-dannye-na-3-yanvarya-1126241429.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативные данные на 3 января

COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативные данные на 3 января - РИА Новости Крым, 03.01.2023

COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативные данные на 3 января

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 28 новых случаев COVID-19, зафиксированы два летальный исхода. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 38... РИА Новости Крым, 03.01.2023

2023-01-03T11:03

2023-01-03T11:03

2023-01-03T11:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 28 новых случаев COVID-19, зафиксированы два летальный исхода. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 38 пациентов, один человек скончался.Ситуация с COVID-19 в КрымуЗа минувшие сутки в Республике Крым выявлено 16 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных больных с коронавирусной инфекцией с начала пандемии составило 210 781 человек.Летальных исходов не зафиксировано. Всего же с начала пандемии не смогли справиться с болезнью 5413 человек с подтвержденным диагнозом.Ситуация с COVID-19 в СевастополеВ городе выявлено 12 новых случаев заболевания COVID-19, скончались два пациента в возрасте 77 и 82 лет.В четырех больницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 316 человек, выздоровели 94 524.Днем ранее в Крыму и Севастополе выявили по 19 случаев COVID-19.Читайте также:Врач назвал неожиданный вариант заражения гриппомОчень тяжелый грипп: врач оценил ситуацию с заболеваемостью в КрымуГрафик работы медучреждений Севастополя и Крыма в праздники и выходные января

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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