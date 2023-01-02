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Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 2 января - РИА Новости Крым, 02.01.2023
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Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 2 января
Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 2 января - РИА Новости Крым, 02.01.2023
Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 2 января
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19, зафиксирован один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 37... РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T10:55
2023-01-02T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19, зафиксирован один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 37 пациентов.Ситуация с COVID-19 в КрымуЗа минувшие сутки в Республике Крым выявлено 19 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных больных с коронавирусной инфекцией с начала пандемии составило 210 765 человек.Летальных исходов не зафиксировано. Всего же с начала пандемии не смогли справиться с болезнью 5413 человек с подтвержденным диагнозом.Ситуация с COVID-19 в СевастополеВ городе выявлен 19 новых случаев заболевания COVID-19, один пациент в возрасте 50 лет скончался."В ковидные стационары были госпитализированы два человека. В настоящее время в больницах находятся 55 пациентов, у 46 из них подтверждена коронавирусная инфекция", – уточнили в правительстве города.В четырех больницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 304 человека, выздоровели 94 480.Ранее медики подтвердили диагноз коронавирусной инфекции 58 крымчан и севастопольцев.Читайте также:Будут ли в России вводить QR-коды и ограничения из-за гриппаВ Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин две школы и десятки классовКак работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулы
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коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, крым, риа новости крым
Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 2 января

В Крыму и Севастополе выявили по 19 случаев COVID-19

10:55 02.01.2023
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19, зафиксирован один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 37 пациентов.

Ситуация с COVID-19 в Крыму

За минувшие сутки в Республике Крым выявлено 19 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных больных с коронавирусной инфекцией с начала пандемии составило 210 765 человек.
"Госпитализированы пятеро, за все время лечение в условиях стационара потребовалось 62 666 пациентам. Число выздоровевших за сутки также составило 19 человек, за весь период ковид побороли 203 406 пациентов", – сообщили в республиканском минздраве.
Летальных исходов не зафиксировано. Всего же с начала пандемии не смогли справиться с болезнью 5413 человек с подтвержденным диагнозом.

Ситуация с COVID-19 в Севастополе

В городе выявлен 19 новых случаев заболевания COVID-19, один пациент в возрасте 50 лет скончался.

"В ковидные стационары были госпитализированы два человека. В настоящее время в больницах находятся 55 пациентов, у 46 из них подтверждена коронавирусная инфекция", – уточнили в правительстве города.

В четырех больницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 304 человека, выздоровели 94 480.
Ранее медики подтвердили диагноз коронавирусной инфекции 58 крымчан и севастопольцев.
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