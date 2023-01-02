https://crimea.ria.ru/20230102/operativno-o-koronaviruse-v-krymu-i-sevastopole-dannye-na-2-yanvarya-1126236553.html

Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 2 января

Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 2 января - РИА Новости Крым, 02.01.2023

Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 2 января

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19, зафиксирован один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 37... РИА Новости Крым, 02.01.2023

2023-01-02T10:55

2023-01-02T10:55

2023-01-02T10:55

коронавирус в крыму

коронавирус

распространение коронавируса в рф

крым

риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124303858_0:110:1528:970_1920x0_80_0_0_282f3f9ad6b2535b7dfc82a616ca5b6b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19, зафиксирован один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 37 пациентов.Ситуация с COVID-19 в КрымуЗа минувшие сутки в Республике Крым выявлено 19 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных больных с коронавирусной инфекцией с начала пандемии составило 210 765 человек.Летальных исходов не зафиксировано. Всего же с начала пандемии не смогли справиться с болезнью 5413 человек с подтвержденным диагнозом.Ситуация с COVID-19 в СевастополеВ городе выявлен 19 новых случаев заболевания COVID-19, один пациент в возрасте 50 лет скончался."В ковидные стационары были госпитализированы два человека. В настоящее время в больницах находятся 55 пациентов, у 46 из них подтверждена коронавирусная инфекция", – уточнили в правительстве города.В четырех больницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 304 человека, выздоровели 94 480.Ранее медики подтвердили диагноз коронавирусной инфекции 58 крымчан и севастопольцев.Читайте также:Будут ли в России вводить QR-коды и ограничения из-за гриппаВ Крыму ОРВИ "закрыла" на карантин две школы и десятки классовКак работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулы

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, крым, риа новости крым