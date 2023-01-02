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В Севастополе над морем сбили дрон – Развожаев

В Севастополе над морем сбили дрон – Развожаев - РИА Новости Крым, 02.01.2023

В Севастополе над морем сбили дрон – Развожаев

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.01.2023

2023-01-02T21:58

2023-01-02T21:58

2023-01-02T22:13

севастополь

михаил развожаев

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Информация уточняется. Глава города отметил, что все службы работают в штатном режиме.Ранее в небе над Бердянском замечен и уничтожен разведывательный дрон. Также в ночь на 2 января российские ПВО сбили еще один украинский разведывательный беспилотник районе Воронежа. В Климовском районе Брянской области украинский беспилотник атаковал объект энергоснабжения.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя