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В Севастополе над морем сбили дрон – Развожаев
В Севастополе над морем сбили дрон – Развожаев - РИА Новости Крым, 02.01.2023
В Севастополе над морем сбили дрон – Развожаев
В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T21:58
2023-01-02T21:58
2023-01-02T22:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Информация уточняется. Глава города отметил, что все службы работают в штатном режиме.Ранее в небе над Бердянском замечен и уничтожен разведывательный дрон. Также в ночь на 2 января российские ПВО сбили еще один украинский разведывательный беспилотник районе Воронежа. В Климовском районе Брянской области украинский беспилотник атаковал объект энергоснабжения.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе над морем сбили дрон – Развожаев
Развожаев: над морем в Севастополе сбили беспилотник
21:58 02.01.2023 (обновлено: 22:13 02.01.2023)