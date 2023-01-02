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В Севастополе над морем сбили дрон – Развожаев - РИА Новости Крым, 02.01.2023
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В Севастополе над морем сбили дрон – Развожаев
В Севастополе над морем сбили дрон – Развожаев - РИА Новости Крым, 02.01.2023
В Севастополе над морем сбили дрон – Развожаев
В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T21:58
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севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Информация уточняется. Глава города отметил, что все службы работают в штатном режиме.Ранее в небе над Бердянском замечен и уничтожен разведывательный дрон. Также в ночь на 2 января российские ПВО сбили еще один украинский разведывательный беспилотник районе Воронежа. В Климовском районе Брянской области украинский беспилотник атаковал объект энергоснабжения.
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе над морем сбили дрон – Развожаев

Развожаев: над морем в Севастополе сбили беспилотник

21:58 02.01.2023 (обновлено: 22:13 02.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Алёна ХазинуроваСевастополь площадь Нахимова
Севастополь площадь Нахимова - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости Крым . Алёна Хазинурова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем сбит беспилотник", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Информация уточняется. Глава города отметил, что все службы работают в штатном режиме.
Ранее в небе над Бердянском замечен и уничтожен разведывательный дрон.
Также в ночь на 2 января российские ПВО сбили еще один украинский разведывательный беспилотник районе Воронежа. В Климовском районе Брянской области украинский беспилотник атаковал объект энергоснабжения.
СевастопольМихаил РазвожаевВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаНовостиНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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