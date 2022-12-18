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Движение по Крымскому мосту остановят на несколько часов - РИА Новости Крым, 18.12.2022
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Движение по Крымскому мосту остановят на несколько часов
Движение по Крымскому мосту остановят на несколько часов - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Движение по Крымскому мосту остановят на несколько часов
Движение по Крымскому мосту временно закроют для автомобилей в понедельник, 19 декабря. Как сообщили в Минтрансе России, это связано с ремонтными работами. РИА Новости Крым, 18.12.2022
2022-12-18T19:28
2022-12-18T19:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ДЕК - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту временно закроют для автомобилей в понедельник, 19 декабря. Как сообщили в Минтрансе России, это связано с ремонтными работами."Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", - добавили в ведомстве.После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают.Для ремонта одного из путей железнодорожной части Крымского моста, которая тоже пострадала, будут привлекаться те же специалисты, что ремонтировали автомобильную часть. Ожидается, что он будет восстановлен в течение шести-семи месяцев, заявил в ноябре Марат Хуснуллин.Вице-премьер сообщил, что сухопутный маршрут из Ростовской области в Крым через новые регионы работает в штатном режиме, однако нагрузка на КПП выросла в 8-10 раз, поэтому на пунктах пропуска сохраняются очереди.После восстановления автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили — автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн на мост не пускают. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а о его грузоподъемности.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как ходят паромыСложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в КрымуПоезд "Таврия" привезет на Крымский полуостров 7-миллионного пассажира
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новости крыма, крым, крымский мост, керчь, транспорт, минтранс россии
Движение по Крымскому мосту остановят на несколько часов

Минтранс РФ: 19 декабря движение по Крымскому мосту остановят на несколько часов

19:28 18.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ДЕК - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту временно закроют для автомобилей в понедельник, 19 декабря. Как сообщили в Минтрансе России, это связано с ремонтными работами.

С 12:00 понедельника движение автотранспорта по мосту будет ограничено. А с 13:00 до 18:00 проезд для машин полностью закроют.

"Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", - добавили в ведомстве.
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6 декабря, 13:11Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – власти
После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают.
Для ремонта одного из путей железнодорожной части Крымского моста, которая тоже пострадала, будут привлекаться те же специалисты, что ремонтировали автомобильную часть. Ожидается, что он будет восстановлен в течение шести-семи месяцев, заявил в ноябре Марат Хуснуллин.
Вице-премьер сообщил, что сухопутный маршрут из Ростовской области в Крым через новые регионы работает в штатном режиме, однако нагрузка на КПП выросла в 8-10 раз, поэтому на пунктах пропуска сохраняются очереди.
После восстановления автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили — автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн на мост не пускают. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а о его грузоподъемности.
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Новости КрымаКрымКрымский мостКерчьТранспортМинтранс России
 
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