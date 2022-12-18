https://crimea.ria.ru/20221218/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-ostanovyat-na-neskolko-chasov-1125964681.html

Движение по Крымскому мосту остановят на несколько часов

Движение по Крымскому мосту остановят на несколько часов - РИА Новости Крым, 18.12.2022

Движение по Крымскому мосту остановят на несколько часов

Движение по Крымскому мосту временно закроют для автомобилей в понедельник, 19 декабря. Как сообщили в Минтрансе России, это связано с ремонтными работами. РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-18T19:28

2022-12-18T19:28

2022-12-18T19:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ДЕК - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту временно закроют для автомобилей в понедельник, 19 декабря. Как сообщили в Минтрансе России, это связано с ремонтными работами."Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", - добавили в ведомстве.После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают.Для ремонта одного из путей железнодорожной части Крымского моста, которая тоже пострадала, будут привлекаться те же специалисты, что ремонтировали автомобильную часть. Ожидается, что он будет восстановлен в течение шести-семи месяцев, заявил в ноябре Марат Хуснуллин.Вице-премьер сообщил, что сухопутный маршрут из Ростовской области в Крым через новые регионы работает в штатном режиме, однако нагрузка на КПП выросла в 8-10 раз, поэтому на пунктах пропуска сохраняются очереди.После восстановления автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили — автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн на мост не пускают. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а о его грузоподъемности.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как ходят паромыСложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в КрымуПоезд "Таврия" привезет на Крымский полуостров 7-миллионного пассажира

https://crimea.ria.ru/20221206/kogda-zhdat-otkrytiya-krymskogo-mosta-dlya-gruzovikov--vlasti-1125705175.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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