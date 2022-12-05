Главные события и заявления дня: 5 декабря
Главные события и заявления понедельника, 5 декабря
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин проехал по восстановленному после теракта Крымскому мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Автомобильная часть Крымского моста открыта, по ней за рулем автомобиля проехал президент России Владимир Путин. В РФ появятся производства с участием китайских компаний. Власти Крыма разъяснили порядок выплат мобилизованным. Взрывы в Черкассах, Сумах и Одессе: удары по городам Украины. На курорты Крыма пришли первые морозы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Автомобильная часть Крымского моста открыта
Движение по автомобильной части Крымского моста, восстановленной после теракта в октябре, открыто. Президент России Владимир Путин за рулем проехал по восстановленной части моста, поговорил со строителями и заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина. Президент поручил доделать железнодорожную часть моста, а Хуснуллин в свою очередь озвучил сроки завершения ремонта левой автомобильной полосы.
В РФ появятся производства с участием китайских компаний
Товарооборот меду Россией и Китаем достиг нового максимума, растут масштабы энергетического сотрудничества и рынка инвестиций, что создает новые возможности для укрепления кооперации двух стран, в частности, условий для создания в России производств с участием китайских компаний. Об этом на встрече глав правительств РФ и Китая, проходящей в формате видеоконференции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Власти Крыма разъяснили порядок выплат мобилизованным
Финансово-экономическая служба Черноморского Флота дала разъяснения о выплатах мобилизованным крымчанам в связи с многочисленными обращениями граждан. Все разъяснения получены и опубликованы на портале правительства Республики Крым.
Удары по Украине
Взрывы прогремели в понедельник днем в Черкасской, Винницкой, Сумской, Кировоградской областях. Сообщается и о взрывах в Запорожье, Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областях. Многие населенные пункты остались без электричества.
На курорты Крыма пришли первые морозы
В ночь на 5 декабря на юго-восточном побережье Крыма зафиксированы первые этой зимой отрицательные температуры воздуха, грядущая ночь также будет морозной для Керчи, Феодосии и Коктебеля.