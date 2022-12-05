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Главные события и заявления дня: 5 декабря

Главные события и заявления дня: 5 декабря - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Главные события и заявления дня: 5 декабря

Автомобильная часть Крымского моста открыта, по ней за рулем автомобиля проехал президент России Владимир Путин. В РФ появятся производства с участием китайских РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T22:01

2022-12-05T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Автомобильная часть Крымского моста открыта, по ней за рулем автомобиля проехал президент России Владимир Путин. В РФ появятся производства с участием китайских компаний. Власти Крыма разъяснили порядок выплат мобилизованным. Взрывы в Черкассах, Сумах и Одессе: удары по городам Украины. На курорты Крыма пришли первые морозы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Автомобильная часть Крымского моста открытаДвижение по автомобильной части Крымского моста, восстановленной после теракта в октябре, открыто. Президент России Владимир Путин за рулем проехал по восстановленной части моста, поговорил со строителями и заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина. Президент поручил доделать железнодорожную часть моста, а Хуснуллин в свою очередь озвучил сроки завершения ремонта левой автомобильной полосы.В РФ появятся производства с участием китайских компанийТоварооборот меду Россией и Китаем достиг нового максимума, растут масштабы энергетического сотрудничества и рынка инвестиций, что создает новые возможности для укрепления кооперации двух стран, в частности, условий для создания в России производств с участием китайских компаний. Об этом на встрече глав правительств РФ и Китая, проходящей в формате видеоконференции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Власти Крыма разъяснили порядок выплат мобилизованнымФинансово-экономическая служба Черноморского Флота дала разъяснения о выплатах мобилизованным крымчанам в связи с многочисленными обращениями граждан. Все разъяснения получены и опубликованы на портале правительства Республики Крым.Удары по УкраинеВзрывы прогремели в понедельник днем в Черкасской, Винницкой, Сумской, Кировоградской областях. Сообщается и о взрывах в Запорожье, Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областях. Многие населенные пункты остались без электричества.На курорты Крыма пришли первые морозыВ ночь на 5 декабря на юго-восточном побережье Крыма зафиксированы первые этой зимой отрицательные температуры воздуха, грядущая ночь также будет морозной для Керчи, Феодосии и Коктебеля.

https://crimea.ria.ru/20221205/v-mo-rf-rasskazali-podrobnosti-ataki-na-aerodromy-engels-i-dyagilevo-1125696705.html

https://crimea.ria.ru/20221205/vs-rf-porazili-17-obektov-na-ukraine-i-narushili-perebrosku-rezervov-vsu-1125697193.html

https://crimea.ria.ru/20221205/vzryvy-v-cherkassakh-sumakh-i-odesse-chto-proiskhodit-v-gorodakh-ukrainy-1125693412.html

https://crimea.ria.ru/20221205/rossiyskie-voyska-udarili-po-semi-punktam-upravleniya-vsu-1125686840.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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