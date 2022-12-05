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Главные события и заявления дня: 5 декабря - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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Главные события и заявления дня: 5 декабря
Главные события и заявления дня: 5 декабря - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Главные события и заявления дня: 5 декабря
Автомобильная часть Крымского моста открыта, по ней за рулем автомобиля проехал президент России Владимир Путин. В РФ появятся производства с участием китайских РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T22:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Автомобильная часть Крымского моста открыта, по ней за рулем автомобиля проехал президент России Владимир Путин. В РФ появятся производства с участием китайских компаний. Власти Крыма разъяснили порядок выплат мобилизованным. Взрывы в Черкассах, Сумах и Одессе: удары по городам Украины. На курорты Крыма пришли первые морозы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Автомобильная часть Крымского моста открытаДвижение по автомобильной части Крымского моста, восстановленной после теракта в октябре, открыто. Президент России Владимир Путин за рулем проехал по восстановленной части моста, поговорил со строителями и заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина. Президент поручил доделать железнодорожную часть моста, а Хуснуллин в свою очередь озвучил сроки завершения ремонта левой автомобильной полосы.В РФ появятся производства с участием китайских компанийТоварооборот меду Россией и Китаем достиг нового максимума, растут масштабы энергетического сотрудничества и рынка инвестиций, что создает новые возможности для укрепления кооперации двух стран, в частности, условий для создания в России производств с участием китайских компаний. Об этом на встрече глав правительств РФ и Китая, проходящей в формате видеоконференции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Власти Крыма разъяснили порядок выплат мобилизованнымФинансово-экономическая служба Черноморского Флота дала разъяснения о выплатах мобилизованным крымчанам в связи с многочисленными обращениями граждан. Все разъяснения получены и опубликованы на портале правительства Республики Крым.Удары по УкраинеВзрывы прогремели в понедельник днем в Черкасской, Винницкой, Сумской, Кировоградской областях. Сообщается и о взрывах в Запорожье, Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областях. Многие населенные пункты остались без электричества.На курорты Крыма пришли первые морозыВ ночь на 5 декабря на юго-восточном побережье Крыма зафиксированы первые этой зимой отрицательные температуры воздуха, грядущая ночь также будет морозной для Керчи, Феодосии и Коктебеля.
https://crimea.ria.ru/20221205/v-mo-rf-rasskazali-podrobnosti-ataki-na-aerodromy-engels-i-dyagilevo-1125696705.html
https://crimea.ria.ru/20221205/vs-rf-porazili-17-obektov-na-ukraine-i-narushili-perebrosku-rezervov-vsu-1125697193.html
https://crimea.ria.ru/20221205/vzryvy-v-cherkassakh-sumakh-i-odesse-chto-proiskhodit-v-gorodakh-ukrainy-1125693412.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
главное за день, новости, общество
Главные события и заявления дня: 5 декабря

Главные события и заявления понедельника, 5 декабря

22:01 05.12.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин проехал по восстановленному после теракта Крымскому мосту
Президент РФ В. Путин проехал по восстановленному после теракта Крымскому мосту
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Автомобильная часть Крымского моста открыта, по ней за рулем автомобиля проехал президент России Владимир Путин. В РФ появятся производства с участием китайских компаний. Власти Крыма разъяснили порядок выплат мобилизованным. Взрывы в Черкассах, Сумах и Одессе: удары по городам Украины. На курорты Крыма пришли первые морозы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Автомобильная часть Крымского моста открыта
Движение по автомобильной части Крымского моста, восстановленной после теракта в октябре, открыто. Президент России Владимир Путин за рулем проехал по восстановленной части моста, поговорил со строителями и заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина. Президент поручил доделать железнодорожную часть моста, а Хуснуллин в свою очередь озвучил сроки завершения ремонта левой автомобильной полосы.
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
19:52
В МО РФ рассказали подробности атаки на аэродромы Энгельс и Дягилево
В РФ появятся производства с участием китайских компаний
Товарооборот меду Россией и Китаем достиг нового максимума, растут масштабы энергетического сотрудничества и рынка инвестиций, что создает новые возможности для укрепления кооперации двух стран, в частности, условий для создания в России производств с участием китайских компаний. Об этом на встрече глав правительств РФ и Китая, проходящей в формате видеоконференции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
20:09
ВС РФ поразили 17 объектов на Украине и нарушили переброску резервов ВСУ
Власти Крыма разъяснили порядок выплат мобилизованным
Финансово-экономическая служба Черноморского Флота дала разъяснения о выплатах мобилизованным крымчанам в связи с многочисленными обращениями граждан. Все разъяснения получены и опубликованы на портале правительства Республики Крым.
Нанесение ударов РК Бастион по инфраструктуре украинской армии
16:48
Взрывы в Черкассах, Сумах и Одессе: что происходит в городах Украины
Удары по Украине
Взрывы прогремели в понедельник днем в Черкасской, Винницкой, Сумской, Кировоградской областях. Сообщается и о взрывах в Запорожье, Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областях. Многие населенные пункты остались без электричества.
На курорты Крыма пришли первые морозы
В ночь на 5 декабря на юго-восточном побережье Крыма зафиксированы первые этой зимой отрицательные температуры воздуха, грядущая ночь также будет морозной для Керчи, Феодосии и Коктебеля.
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
12:42
Российские войска ударили по семи пунктам управления ВСУ
Главное за деньНовостиОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
22:01Главные события и заявления дня: 5 декабря
21:59Как написать письмо настоящему Деду Морозу и получить ответ
21:25Тренер: хочешь сохранить вечную молодость – переходи на "темную" сторону
20:40Насколько ценят инициативных сотрудников коллеги и руководство - опрос
20:12Пещера в Крыму получила имя русского философа Данилевского
20:09ВС РФ поразили 17 объектов на Украине и нарушили переброску резервов ВСУ
19:52В МО РФ рассказали подробности атаки на аэродромы Энгельс и Дягилево
19:37"ЛизаАлерт" в Крыму: сколько людей добровольцы нашли с начала года
19:17Сколько дорог отремонтируют в Севастополе в 2023 году
18:54Более 30 прилетов: ВСУ обстреляли два поселка в Курской области
18:46Путин поручил доделать железнодорожную часть Крымского моста
18:15Хуснуллин назвал срок завершения ремонта левой полосы Крымского моста
18:04Эксперт назвал тех, кого нельзя допускать к переговорам по Украине
17:31Пьяный житель Ялты до смерти забил знакомого ножкой стула
17:11Крым получит новые школьные автобусы и кареты "скорой" — Аксенов
17:09Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского моста
16:49В Севастополе осудили за мошенничество директора охранного предприятия
16:48Взрывы в Черкассах, Сумах и Одессе: что происходит в городах Украины
16:37Из Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке
16:11Власти Крыма разъяснили порядок выплат денежного жалования мобилизованным
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