https://crimea.ria.ru/20221205/na-kurorty-kryma-prishli-pervye-morozy---zhdat-li-vozvrascheniya-tepla-1125690447.html

На курорты Крыма пришли первые морозы - ждать ли возвращения тепла

На курорты Крыма пришли первые морозы - ждать ли возвращения тепла - РИА Новости Крым, 05.12.2022

На курорты Крыма пришли первые морозы - ждать ли возвращения тепла

В ночь на 5 декабря на юго-восточном побережье Крыма зафиксированы первые в этом году отрицательные температуры воздуха, грядущая ночь также будет морозной для... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T15:12

2022-12-05T15:12

2022-12-05T15:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ночь на 5 декабря на юго-восточном побережье Крыма зафиксированы первые в этом году отрицательные температуры воздуха, грядущая ночь также будет морозной для Керчи, Феодосии и Коктебеля, рассказала РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, с 7 декабря столбики термометров стремительно поползут вверх и достигнут положительных значений: +5…+10 днем, в четверг и пятницу станет еще теплее - до +9…+14 градусов днем. Ночные температуры тоже будут положительными."Ветер меняет свое направление с северо-восточного на южный, воздушные массы приходят с юга, поэтому у нас теплеет. В субботу и воскресенье тоже сохранится теплая погода, но все время есть вероятность небольших дождей в связи с прохождением теплых фронтальных разделов", - уточнила синоптик.

https://crimea.ria.ru/20221107/kakoy-budet-predstoyaschaya-zima-v-rossii--prognoz-meteorologa---1125263290.html

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