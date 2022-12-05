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На курорты Крыма пришли первые морозы - ждать ли возвращения тепла - РИА Новости Крым, 05.12.2022
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На курорты Крыма пришли первые морозы - ждать ли возвращения тепла
На курорты Крыма пришли первые морозы - ждать ли возвращения тепла - РИА Новости Крым, 05.12.2022
На курорты Крыма пришли первые морозы - ждать ли возвращения тепла
В ночь на 5 декабря на юго-восточном побережье Крыма зафиксированы первые в этом году отрицательные температуры воздуха, грядущая ночь также будет морозной для... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T15:12
2022-12-05T15:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ночь на 5 декабря на юго-восточном побережье Крыма зафиксированы первые в этом году отрицательные температуры воздуха, грядущая ночь также будет морозной для Керчи, Феодосии и Коктебеля, рассказала РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, с 7 декабря столбики термометров стремительно поползут вверх и достигнут положительных значений: +5…+10 днем, в четверг и пятницу станет еще теплее - до +9…+14 градусов днем. Ночные температуры тоже будут положительными."Ветер меняет свое направление с северо-восточного на южный, воздушные массы приходят с юга, поэтому у нас теплеет. В субботу и воскресенье тоже сохранится теплая погода, но все время есть вероятность небольших дождей в связи с прохождением теплых фронтальных разделов", - уточнила синоптик.
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым
На курорты Крыма пришли первые морозы - ждать ли возвращения тепла

Гидрометцентр: на юго-восточное побережье Крыма пришли первые ночные морозы

15:12 05.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИней
Иней - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ночь на 5 декабря на юго-восточном побережье Крыма зафиксированы первые в этом году отрицательные температуры воздуха, грядущая ночь также будет морозной для Керчи, Феодосии и Коктебеля, рассказала РИА Новости Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Впервые в этом году на всем юго-восточном побережье от Керчи до Карадага зафиксированы минусовые температуры. В ночь на 6 декабря ожидаются аналогичные значения, будет -1…-2 градуса. Однако со среды на юго-восток Крыма и в остальную часть полуострова придет потепление", - прогнозирует Любецкая.
По ее словам, с 7 декабря столбики термометров стремительно поползут вверх и достигнут положительных значений: +5…+10 днем, в четверг и пятницу станет еще теплее - до +9…+14 градусов днем. Ночные температуры тоже будут положительными.
"Ветер меняет свое направление с северо-восточного на южный, воздушные массы приходят с юга, поэтому у нас теплеет. В субботу и воскресенье тоже сохранится теплая погода, но все время есть вероятность небольших дождей в связи с прохождением теплых фронтальных разделов", - уточнила синоптик.
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