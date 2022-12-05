https://crimea.ria.ru/20221205/v-rf-poyavyatsya-proizvodstva-s-uchastiem-kitayskikh-kompaniy-1125689441.html

В РФ появятся производства с участием китайских компаний

В РФ появятся производства с участием китайских компаний - РИА Новости Крым, 05.12.2022

В РФ появятся производства с участием китайских компаний

Товарооборот меду Россией и Китаем достиг нового максимума, растут масштабы энергетического сотрудничества и рынка инвестиций, что создает новые возможности для РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T14:22

2022-12-05T14:22

2022-12-05T14:22

российская федерация (россия, рф)

китай

экономика

санкции против россии

политика

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Товарооборот меду Россией и Китаем достиг нового максимума, растут масштабы энергетического сотрудничества и рынка инвестиций, что создает новые возможности для укрепления кооперации двух стран, в частности, условий для создания в России производств с участием китайских компаний. Об этом на встрече глав правительств РФ и Китая, проходящей в формате видеоконференции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, отношения России и Китая носят характер "всеобъемлющего и стратегического партнерства" и продолжают стабильно крепнуть и расширяться даже в "условиях кризисных явлений в мировой экономике".В частности, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, достигнуты хорошие результаты во взаимной торговле: российско-китайский товарооборот демонстрирует двузначные темпы роста, отметил Мишустин.Стратегический характер приобрело и энергетическое партнерство, растут поставки природного газа, нефти и угля в Китай, где продолжается сооружение атомных станций с российским участием, добавил Мишустин."Мы готовы обеспечить выполнение всех существующих контрактных обязательств и работать над новыми масштабными инициативами", – отметил он.На довольно высоком уровне инвестиционное сотрудничество, которое также продолжает расширяться. По словам Мишустина, в портфеле межправительственной российско-китайской комиссии 79 значимых и перспективных проектов на общую сумму более чем 160 млрд долларов. Среди них – совместные проекты в сфере добычи полезных ископаемых, промышленного производства, сельского хозяйства и строительства объектов инфраструктуры."В текущих условиях открываются дополнительные возможности для укрепления такой кооперации. В том числе для создания в России производств с участием китайских компаний", – заявил Мишустин, подчеркнув, что российское правительство "будет всячески этому содействовать".По словам премьер-министра, большой потенциал наблюдается также в высокотехнологичных отраслях, включая цифровизацию и космические исследования. Межправительственное соглашение о создании международной научной луной станции, по словам Мишустина, уже подготовлены к подписанию, и работа в данном направлении также будет укрепляться.Ранее в ходе выступления на саммите G20 председатель КНР Си Цзиньпин призвал противостоять мировой политизации продовольственных и энергетических вопросов, снять односторонние санкции и сдерживать мировую инфляцию.

https://crimea.ria.ru/20220610/most-mezhdu-rossiey-i-kitaem-otkryli-v-blagoveschenske-1123499701.html

https://crimea.ria.ru/20220921/eksport-gaza-i-uglya-mezhdu-knr-i-rossiey-dostig-istoricheskogo-maksimuma-1124571653.html

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китай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), китай, экономика, санкции против россии, политика, михаил мишустин