https://crimea.ria.ru/20221115/si-tszinpin-na-g20-prizval-snyat-odnostoronnie-sanktsii-1125370660.html
Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции
Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал противостоять мировой политизации продовольственных и энергетических вопросов, а также снять односторонние санкции и... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T09:27
2022-11-15T09:27
2022-11-15T09:27
политика
китай
российская федерация (россия, рф)
санкции против россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125370538_0:16:3135:1779_1920x0_80_0_0_7920b3aa825af8a3c99eb42c1426f6af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал противостоять мировой политизации продовольственных и энергетических вопросов, а также снять односторонние санкции и сдерживать мировую инфляцию. Об этом он заявил в ходе выступления на саммите G20.Глава КНР подчеркнул, что продовольственная и энергетическая безопасность остаются ключевыми вызовами в области глобального развития.Он призвал к поиску решения этих проблем путем укрепления сотрудничества всех стран в области надзора за рынком. Нужно выстраивать партнерские отношения по основным товарам и создать открытый, стабильный и устойчивый товарный рынок, отметил Си Цзиньпин.Лидер Китая также выразил мнение, что странам "Большой двадцатки" следует сдерживать мировую инфляцию, устранять экономические и финансовые риски, углублять международное сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и повышать доступность вакцин и лечения."Необходимо сдерживать мировую инфляцию, устранять экономические и финансовые риски, в особенности развитые экономики должны уменьшать негативные побочные эффекты от их регулирования монетарной политики", - заявил Си Цзиньпин.
https://crimea.ria.ru/20221105/v-germanii-prizvali-otmenit-sanktsii-protiv-rossii--1125242538.html
китай
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125370538_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_b9ecd326a1dd2c85b37358a463b856ac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, китай, российская федерация (россия, рф), санкции против россии
Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции
Си Цзиньпин призвал снять односторонние санкции и ограничения на техсотрудничество
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал противостоять мировой политизации продовольственных и энергетических вопросов, а также снять односторонние санкции и сдерживать мировую инфляцию. Об этом он заявил в ходе выступления на саммите G20.
Глава КНР подчеркнул, что продовольственная и энергетическая безопасность остаются ключевыми вызовами в области глобального развития.
"Основной причиной нынешнего кризиса являются не проблемы в области производства и спроса, а проблемы с цепочками поставок и нарушением международного сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин.
Он призвал к поиску решения этих проблем путем укрепления сотрудничества всех стран в области надзора за рынком. Нужно выстраивать партнерские отношения по основным товарам и создать открытый, стабильный и устойчивый товарный рынок, отметил Си Цзиньпин.
"Необходимо решительно противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов, необходимо снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество", - подчеркнул он.
Лидер Китая также выразил мнение, что странам "Большой двадцатки" следует сдерживать мировую инфляцию, устранять экономические и финансовые риски, углублять международное сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и повышать доступность вакцин и лечения.
"Необходимо сдерживать мировую инфляцию, устранять экономические и финансовые риски, в особенности развитые экономики должны уменьшать негативные побочные эффекты от их регулирования монетарной политики", - заявил Си Цзиньпин.