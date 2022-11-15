https://crimea.ria.ru/20221115/si-tszinpin-na-g20-prizval-snyat-odnostoronnie-sanktsii-1125370660.html

Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции

Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал противостоять мировой политизации продовольственных и энергетических вопросов, а также снять односторонние санкции и... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T09:27

2022-11-15T09:27

2022-11-15T09:27

политика

китай

российская федерация (россия, рф)

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал противостоять мировой политизации продовольственных и энергетических вопросов, а также снять односторонние санкции и сдерживать мировую инфляцию. Об этом он заявил в ходе выступления на саммите G20.Глава КНР подчеркнул, что продовольственная и энергетическая безопасность остаются ключевыми вызовами в области глобального развития.Он призвал к поиску решения этих проблем путем укрепления сотрудничества всех стран в области надзора за рынком. Нужно выстраивать партнерские отношения по основным товарам и создать открытый, стабильный и устойчивый товарный рынок, отметил Си Цзиньпин.Лидер Китая также выразил мнение, что странам "Большой двадцатки" следует сдерживать мировую инфляцию, устранять экономические и финансовые риски, углублять международное сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и повышать доступность вакцин и лечения."Необходимо сдерживать мировую инфляцию, устранять экономические и финансовые риски, в особенности развитые экономики должны уменьшать негативные побочные эффекты от их регулирования монетарной политики", - заявил Си Цзиньпин.

https://crimea.ria.ru/20221105/v-germanii-prizvali-otmenit-sanktsii-protiv-rossii--1125242538.html

китай

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политика, китай, российская федерация (россия, рф), санкции против россии