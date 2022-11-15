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Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции
Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал противостоять мировой политизации продовольственных и энергетических вопросов, а также снять односторонние санкции и... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T09:27
2022-11-15T09:27
политика
китай
российская федерация (россия, рф)
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал противостоять мировой политизации продовольственных и энергетических вопросов, а также снять односторонние санкции и сдерживать мировую инфляцию. Об этом он заявил в ходе выступления на саммите G20.Глава КНР подчеркнул, что продовольственная и энергетическая безопасность остаются ключевыми вызовами в области глобального развития.Он призвал к поиску решения этих проблем путем укрепления сотрудничества всех стран в области надзора за рынком. Нужно выстраивать партнерские отношения по основным товарам и создать открытый, стабильный и устойчивый товарный рынок, отметил Си Цзиньпин.Лидер Китая также выразил мнение, что странам "Большой двадцатки" следует сдерживать мировую инфляцию, устранять экономические и финансовые риски, углублять международное сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и повышать доступность вакцин и лечения."Необходимо сдерживать мировую инфляцию, устранять экономические и финансовые риски, в особенности развитые экономики должны уменьшать негативные побочные эффекты от их регулирования монетарной политики", - заявил Си Цзиньпин.
https://crimea.ria.ru/20221105/v-germanii-prizvali-otmenit-sanktsii-protiv-rossii--1125242538.html
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политика, китай, российская федерация (россия, рф), санкции против россии
Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции

Си Цзиньпин призвал снять односторонние санкции и ограничения на техсотрудничество

09:27 15.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал противостоять мировой политизации продовольственных и энергетических вопросов, а также снять односторонние санкции и сдерживать мировую инфляцию. Об этом он заявил в ходе выступления на саммите G20.
Глава КНР подчеркнул, что продовольственная и энергетическая безопасность остаются ключевыми вызовами в области глобального развития.
"Основной причиной нынешнего кризиса являются не проблемы в области производства и спроса, а проблемы с цепочками поставок и нарушением международного сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин.
Он призвал к поиску решения этих проблем путем укрепления сотрудничества всех стран в области надзора за рынком. Нужно выстраивать партнерские отношения по основным товарам и создать открытый, стабильный и устойчивый товарный рынок, отметил Си Цзиньпин.
"Необходимо решительно противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов, необходимо снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество", - подчеркнул он.
Лидер Китая также выразил мнение, что странам "Большой двадцатки" следует сдерживать мировую инфляцию, устранять экономические и финансовые риски, углублять международное сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и повышать доступность вакцин и лечения.
"Необходимо сдерживать мировую инфляцию, устранять экономические и финансовые риски, в особенности развитые экономики должны уменьшать негативные побочные эффекты от их регулирования монетарной политики", - заявил Си Цзиньпин.
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